Las Guerreras K-pop es exclusiva de la plataforma Netflix. (Fotocomposición Infobae)

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Muchos usuarios se preguntan qué conexión conviene usar para ver Las Guerreras K-pop en 4K en un televisor, sobre todo cuando la imagen pierde definición, tarda en cargar o baja de calidad durante la reproducción.

La elección entre WiFi y cable Ethernet depende de la distancia al router, la cantidad de dispositivos conectados y la estabilidad real de la red doméstica.

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Netflix sugiere una conexión estable de 15 Mb/s o superior para contenido en ultra alta definición (UHD) o 4K. Ese umbral permite reproducir video con mayor resolución, aunque no garantiza por sí solo una experiencia sin cortes: importa que la señal mantenga esa velocidad de forma sostenida hasta el televisor.

El cable Ethernet reduce las interferencias que pueden afectar a una red WiFi doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué momento es más útil el cable Ethernet para ver contenido 4K

En la mayoría de los hogares, el cable Ethernet es la opción más estable para reproducir películas en 4K. La conexión física entre el router y el televisor reduce las interferencias que pueden afectar al WiFi, como paredes, electrodomésticos, redes vecinas o dispositivos inalámbricos conectados al mismo tiempo.

Esta alternativa es útil si el televisor está cerca del router o si existe una instalación de red en la vivienda. Un cable de buena calidad puede sostener una transferencia constante y reducir las variaciones de velocidad que provocan pausas o una caída temporal de la resolución.

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El principal inconveniente es la poca practicidad. Llevar un cable hasta el televisor puede requerir una instalación visible, canaletas o adaptadores si el dispositivo se encuentra en otra habitación.

La distancia entre el router y el televisor puede afectar la calidad de reproducción por WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo el WiFi puede ser suficiente para reproducir películas en 4K

El WiFi puede ofrecer un rendimiento adecuado si la señal llega con fuerza al televisor y el servicio de internet supera con margen los 15 Mb/s que Netflix sugiere para 4K. En una casa pequeña, con el router ubicado cerca de la pantalla y pocos dispositivos conectados, la diferencia frente al cable puede ser imperceptible.

Las redes WiFi de 5 GHz suelen ser preferibles para streaming de alta resolución porque ofrecen mayores velocidades que las de 2,4 GHz. A cambio, su alcance es más limitado y pueden perder intensidad al atravesar paredes o pisos.

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Asimismo, la comodidad es la principal ventaja de esta opción. No requiere cables, permite ubicar el televisor con mayor libertad y simplifica la instalación. El punto a revisar es la consistencia: una señal inalámbrica puede sufrir caídas cuando otros dispositivos descargan archivos, participan en videollamadas o usan juegos en línea.

Netflix sugiere una velocidad de al menos 15 Mb/s para ver películas y series en ultra alta definición. (Foto: Europa Press)

Cuál es la velocidad ideal del internet para evitar cortes en la película

La cifra de 15 Mb/s para 4K es una sugerencia mínima para cada reproducción en ultra alta definición. Si en la misma red hay varios dispositivos que consumen internet al mismo tiempo, se debe contar con una velocidad superior para evitar que el ancho de banda se reparta y afecte la película.

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Netflix establece otros parámetros de referencia. Para alta definición de 720p recomienda 3 Mb/s o más, mientras que para alta definición completa de 1080p aconseja al menos 5 Mb/s. Si la plataforma detecta que la conexión no alcanza para 4K, puede reducir la calidad de manera automática para evitar interrupciones.

Debe verificarse que el plan de Netflix y el televisor permitan la reproducción en UHD. Una conexión rápida no habilita por sí sola esa resolución si la suscripción, la aplicación, el dispositivo o el contenido no cumplen con los requisitos técnicos necesarios.

La ubicación del módem influye en la intensidad de la señal inalámbrica que recibe la pantalla. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué factores pueden afectar al WiFi aunque la velocidad sea rápida

La velocidad contratada no siempre coincide con la que recibe el televisor. La ubicación del router puede reducir la cobertura si está dentro de un mueble, cerca del suelo o alejado de la pantalla. Las paredes gruesas, las estructuras metálicas y otros aparatos inalámbricos pueden debilitar la señal.

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En esos casos, una alternativa es reubicar el router en una zona más central y elevada. Otra posibilidad es usar un sistema WiFi de malla o un repetidor, aunque estos dispositivos deben instalarse en un punto donde todavía reciban buena señal.

El cable Ethernet evita buena parte de esos problemas porque no depende de la propagación inalámbrica. Por ese motivo, es una elección conveniente en viviendas grandes, departamentos con muchas redes cercanas o casas donde varias personas usan internet de forma simultánea.