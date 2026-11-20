Grand Theft Auto es un video juego que salió por primera vez en 1997.

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Grand Theft Auto significa, en términos generales, “robo de automóvil” dentro de una categoría legal de robo agravado. Es una expresión del inglés estadounidense que da nombre a la saga de videojuegos de Rockstar. Sus iniciales forman GTA, la abreviatura por la que millones de personas conocen la franquicia.

La traducción palabra por palabra puede confundir. “Grand” significa “grande” en muchos contextos, pero en esta expresión no describe el tamaño del auto ni necesariamente un robo espectacular. “Grand theft” es un término legal para una forma grave de hurto o robo; “auto” se refiere al automóvil. Por eso, una traducción más clara sería “robo agravado de automóvil”, aunque la equivalencia exacta depende de las leyes de cada lugar.

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En California, por ejemplo, el Código Penal incluye el robo de un automóvil dentro de las circunstancias que pueden constituir grand theft. Las definiciones y sanciones cambian según la jurisdicción, por lo que la expresión no tiene una aplicación idéntica en todo Estados Unidos.

Grand Theft Auto es una de las sagas de videojuego más populares del mundo. (DMA Design)

Cómo se pronuncia Grand Theft Auto

En inglés estadounidense, la pronunciación aproximada es “grand eft áuto”. La primera palabra suena parecido a “grand”, pero la vocal de grand se pronuncia entre una “a” y una “e”. En theft, el sonido inicial th se produce colocando suavemente la lengua entre los dientes y dejando salir el aire, como en la palabra inglesa think. No suena exactamente como la “z” de España ni como la “s” que suele usarse en América Latina.

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La última palabra, auto, se pronuncia aproximadamente “áuto”, con el acento en la primera sílaba. La transcripción fonética estadounidense de Cambridge para theft es /θeft/ y para auto, /ˈɑː.t̬oʊ/; la pronunciación de grand es /ɡrænd/.

Quienes conversan en español suelen decir “ge-te-a” al nombrar las letras. En inglés, el acrónimo se pronuncia “yi-ti-éi”, siguiendo los nombres ingleses de G, T y A. De cualquier forma, se entiende a qué juego se hace referencia.

Grand Theft Auto ha captado gran popularidad por su modo de juego de mundo abierto. (DMA Design)

Por qué la saga lleva ese nombre

El título alude a una acción central de los juegos: robar vehículos y conducirlos por ciudades ficticias mientras el personaje intenta escapar de la policía. El nombre de la serie también toma prestada una expresión reconocible en Estados Unidos, donde grand theft auto se utiliza en contextos legales para referirse al robo de un vehículo.

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El primer Grand Theft Auto salió en 1997. Fue desarrollado por DMA Design, el estudio escocés que años después pasó a conocerse como Rockstar North. En aquella primera entrega, el jugador podía recorrer ciudades desde una vista superior, completar encargos y robar automóviles. Una reseña histórica de la saga explica que la posibilidad de tomar y conducir autos fue una característica que ayudó a definir el juego y su nombre.

Grand Theft Auto recientemente lanzó GTA 6 con Jason y Lucia como protagonistas. (Rockstar)

Con el tiempo, GTA dejó de ser solo la abreviatura de un título largo y se convirtió en el nombre popular de una de las series más conocidas de videojuegos. Aun así, las letras conservan su significado original: GTA corresponde a Grand Theft Auto, una expresión ligada al robo de automóviles, no a una frase inventada sin relación con el contenido del juego.

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