La actualización iOS 27.2.1 corrige fallas de seguridad en iPhone 11 y modelos posteriores. (Apple)

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Apple publicó una actualización de seguridad para el iPhone 11 y los modelos posteriores. Según el documento oficial de la empresa, iOS 27.2.1,corrige errores que permitían a un atacante remoto unirse a un grupo de iMessage y recibir sus mensajes, o emparejarse por Bluetooth sin que el usuario interviniera.

Apple también lanzó iPadOS 27.2.1, con el mismo contenido, para varios iPad: los Pro de 12,9 pulgadas de cuarta generación en adelante, los Pro de 11 pulgadas de segunda generación en adelante, los Air de cuarta generación en adelante, los iPad de novena generación en adelante y los iPad mini de sexta generación en adelante.

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Para instalarla por Wi-Fi, Apple recomienda este orden. Primero, hacer una copia de seguridad del dispositivo en iCloud o en una computadora. Después, conectarlo a la corriente y a una red Wi-Fi.

Apple recomienda instalar el parche con el teléfono conectado a una red Wi‑Fi y a la corriente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Luego hay que abrir Ajustes, tocar General y entrar en Actualización de software. Esa pantalla muestra la versión instalada y si hay una nueva disponible. Si aparece, se toca Descargar e instalar y se siguen las instrucciones en pantalla.

Qué problemas corrige el parche

Los errores de Messages son dos. En uno, un atacante remoto podía sumarse a un chat grupal de iMessage y recibir sus mensajes. En el otro, un usuario agregado a un grupo podía leer los mensajes enviados antes de su ingreso. Apple atribuyó el primero a una validación de permisos insuficiente y resolvió el segundo eliminando el código vulnerable.

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Los demás arreglos se concentran en la conectividad. En un componente llamado CoreUtils, Apple corrigió una falla que dejaba a un dispositivo Bluetooth malicioso establecer un emparejamiento sin intervención del usuario. Otra permitía a alguien dentro del alcance del Bluetooth superar el límite de intentos de códigos de emparejamiento y vincularse con el equipo.

Desde Ajustes > General > Actualización de software se puede descargar e instalar la nueva versión. (Apple)

Apple también cerró una falla de Bluetooth que podía dañar la memoria del proceso, y otra que permitía a alguien en la misma red superar el límite de intentos de códigos de emparejamiento de AirPlay.

El documento incluye además un problema de App Intents, por el que una app podía acceder a datos sensibles del usuario, y un error de procesamiento de datos con el formato brotli que podía corromper la memoria.

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Apple no informó en el documento si alguna de estas fallas fue aprovechada contra usuarios. La empresa indica que no revela, comenta ni confirma problemas de seguridad hasta que termina su investigación y hay parches disponibles.

Las actualizaciones automáticas permiten recibir parches de seguridad durante la noche. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo activar las actualizaciones automáticas

Apple sostiene que mantener el software al día es una de las medidas más importantes para proteger sus productos. Recomienda activar las actualizaciones automáticas al configurar el dispositivo, para recibir todos los parches de seguridad y correcciones de errores.

El camino es Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones automáticas. Allí hay dos opciones. Instalar automáticamente descarga e instala la versión durante la noche, con el teléfono cargándose y conectado a Wi-Fi, y avisa antes de hacerlo. Descargar automáticamente solo baja el archivo para que el usuario lo instale después.

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Si la actualización no aparece en el teléfono, Apple indica que se puede instalar desde una computadora, y remite a pasos distintos según use una Mac con macOS Catalina o posterior, una Mac con macOS Mojave o anterior, o un PC con Windows. La empresa advierte que algunas actualizaciones no están disponibles por conexión inalámbrica y que una VPN o un proxy pueden impedir el contacto con sus servidores.

Cuando el teléfono pide más espacio, el sistema ofrece quitar apps de forma temporal. Si el usuario toca Continuar, las apps se reinstalan solas al terminar la instalación. Si toca Cancelar, puede borrar contenido por su cuenta para liberar espacio.

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