Páginas web dan a conocer si tus datos han sido filtrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando una empresa informa que sus sistemas fueron vulnerados, el aviso rara vez llega con instrucciones claras para el usuario. Existe un orden sencillo de acciones: comprobar si el correo aparece en una filtración conocida, cambiar las claves afectadas, activar una segunda verificación al iniciar sesión y desconfiar de los mensajes que sigan al incidente.

El caso más reciente es el de Rakuten Securities, la firma de inversión japonesa. En un comunicado del 17 de noviembre, la compañía informó que un tercero accedió sin autorización a un entorno de pruebas el 11 de noviembre. Detectó el problema el 16 de noviembre y bloqueó el acceso.

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Según la empresa, los datos de hasta unos 4,47 millones de cuentas pudieron salir de sus sistemas: nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, correo, empleador, cuenta bancaria de retiro y patrimonio declarado. En otros 11,25 millones de cuentas, como máximo, se expuso solo el código de cliente y el identificador de acceso.

Rakuten Securities afirmó que no se filtraron contraseñas ni claves de operación, y que hasta ese momento no había detectado accesos ni operaciones fraudulentas vinculados al caso. Aun así, pidió a los clientes que activen una verificación con passkey y que estén atentos a correos, mensajes y llamadas falsos.

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Existen algunas maneras en las que puedes comprobar si tus datos fueron expuestos en filtraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primer paso: comprobar si tu correo aparece

Have I Been Pwned (“¿me han vulnerado?”, en español) es un sitio gratuito que reúne datos de filtraciones públicas. En su página principal basta escribir una dirección de correo y pulsar el botón de búsqueda. El sitio indica si esa dirección figura en alguna de las brechas cargadas y cuáles son. Al consultarlo, el sitio contabilizaba 1.052 sitios web afectados y más de 17.800 millones de direcciones.

Si el resultado es negativo, no significa que los datos estén a salvo: solo indica que no figuran en las filtraciones que el servicio tiene cargadas. Algunas brechas se clasifican como sensibles y no aparecen en la búsqueda pública. Para verlas, hay que iniciar sesión en el panel del sitio y confirmar que se controla el correo, mediante un mensaje de verificación.

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El mismo sitio ofrece un aviso automático: quien se suscribe recibe una notificación si su correo aparece en futuras filtraciones. También permite revisar una contraseña concreta en la sección Pwned Passwords. Esa herramienta envía al servicio solo los primeros cinco caracteres de una huella cifrada de la clave, según explica el propio sitio, y la comparación final ocurre en el dispositivo del usuario.

El correo electrónico es usado muchas veces para poder ingresar a diferentes páginas web o sitios financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segundo paso: renovar claves y sumar una verificación

Si una clave aparece expuesta, o se repite en varios servicios, conviene cambiarla de inmediato. Have I Been Pwned advierte que reutilizar contraseñas es muy común y que los atacantes prueban en otros sitios las combinaciones filtradas. La recomendación es usar una clave distinta para cada cuenta y, de ser posible, un administrador de contraseñas que las genere y guarde.

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Los usuarios de Google pueden usar el Control de contraseñas (Password Checkup). Se abre desde Chrome, en el menú de contraseñas y autocompletar, opción “Control”, o en passwords.google.com. La herramienta clasifica las claves guardadas en expuestas, débiles o repetidas. Google también ofrece avisos automáticos de claves inseguras, que se activan o desactivan en la configuración del administrador de contraseñas.

La segunda defensa es la verificación en dos pasos, que exige un código o una confirmación además de la contraseña. En una cuenta de Google se activa desde la sección Seguridad de la cuenta, en “Cómo accedes a Google”.

Si tus datos han sido filtrados, debes cambiar todas tus contraseñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google recomienda las notificaciones en el teléfono y señala que los códigos por mensaje de texto o llamada son más vulnerables a ataques basados en el número telefónico. Las llaves físicas de seguridad ofrecen mayor protección contra el phishing, el engaño que busca que la víctima entregue sus claves.

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En el iPhone y el iPad, Apple indica que la mayoría de las cuentas ya usan autenticación de dos factores. Quien no la tenga puede activarla en Ajustes, en el nombre del usuario y luego en Inicio de sesión y seguridad, o en account.apple.com. Una vez activada en una cuenta creada con ese sistema, la protección no puede quitarse.

Tercer paso: desconfiar de los mensajes que siguen a un incidente

Después de una filtración suelen circular correos, mensajes y llamadas que imitan a la empresa afectada. Rakuten Securities lo detalló en su aviso: sus correos no incluyen enlaces y la compañía no pide por teléfono datos personales ni de acceso. Ante un contacto sospechoso, recomendó no abrir los enlaces ni responder con información personal.

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La regla práctica que se desprende de ese aviso es entrar siempre al servicio escribiendo la dirección oficial o desde la app, y no desde un enlace recibido. Las cuentas bancarias y de inversión merecen revisión adicional: Rakuten permite a sus clientes suspender de forma temporal las operaciones y los retiros desde el área de seguridad de su sitio web.

Rakuten Securities indicó que seguirá investigando la causa y el alcance del incidente, y que avisará de forma individual a los clientes cuyos datos fueron afectados.