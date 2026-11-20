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La llegada de GTA VI a PlayStation y Xbox cerró una espera de 13 años y volvió a poner a Rockstar Games en el centro de la conversación global sobre videojuegos. La dimensión del lanzamiento, el antecedente comercial de GTA V y una producción de años explican por qué el estreno fue leído como uno de los acontecimientos de la industria.

Juan Lomanto, periodista especializado en videojuegos, ubica el fenómeno en una escala que excede el estreno de un título. “GTA VI llegó después de ocho años de trabajo y con 4.700 personas involucradas”, afirmó en Infobae Al Amanecer. Para el especialista, el juego reúne una ciudad extensa, actividades, misiones y situaciones que transcurren dentro de un mismo universo.

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La demora entre entregas es una parte central de esa expectativa, según Lomanto. “GTA V salió en la generación de PlayStation 3 y la continuidad tardó más de una década”, recordó el periodista. A esa ausencia de novedades se suma, explicó, que los desarrollos de ese tamaño demandan hoy procesos de producción cada vez más largos.

GTA V alcanzó 235 millones de copias y se posicionó como el segundo videojuego más vendido de la historia REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

El peso de la saga también se mide en ventas. “Minecraft alcanzó cerca de 300 millones de copias y GTA V, 235 millones”, precisó Lomanto, al señalar que la producción de Rockstar ocupa el segundo puesto entre los videojuegos más vendidos de la historia. Esa comunidad acumulada durante años elevó las expectativas sobre el nuevo lanzamiento.

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Para el periodista, Rockstar conserva una posición particular en la carrera tecnológica de la industria. “Red Dead Redemption 2, publicado en 2018, sigue siendo una referencia técnica”, sostuvo, y añadió que pocos juegos lograron alcanzar ocho años después el nivel visual y de detalle de aquel título.

GTA VI propone un territorio sin cortes entre sus zonas

La promesa de ese estándar aparece en la estructura de GTA VI, concebido como un mundo abierto sin pantallas que separen los distintos sectores del mapa. “El jugador puede recorrer la ciudad y otras zonas con libertad”, describió Lomanto. En ese recorrido hay vehículos, actividades y minijuegos que amplían la experiencia más allá de las misiones principales.

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La campaña principal del videojuego demanda entre 60 y 70 horas de duración en un mapa continuo sin pantallas de carga - Captura de video)

La campaña central demanda entre 60 y 70 horas, según la estimación del especialista. “Además de la historia principal, hay misiones secundarias y hechos que aparecen mientras uno recorre el mapa”, explicó. Esas situaciones dependen de personajes no jugables, conocidos en la industria bajo la sigla NPC.

El relato sigue a una mujer y un hombre que forman una pareja ligada a distintos delitos. “Empiezan en una zona de bajos recursos inspirada en Miami”, señaló Lomanto. Desde allí, los protagonistas avanzan a través de robos, tráfico de drogas y otros trabajos ilícitos.

Las decisiones del jugador pueden alterar el vínculo entre ambos personajes, aunque no modifican la estructura general del relato. “La pareja puede dejar de ser sentimental, pero mantiene su sociedad delictiva”, detalló el periodista. La campaña, de todos modos, cuenta con una historia principal y un desenlace definido.

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La nueva entrega recibió una clasificación exclusiva para mayores de 18 años por su contenido explícito de violencia y delitos 19/11/2026 Recurso de Grand Theft Auto VI POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES

Por ahora, el modo en línea de GTA VI no está disponible y tampoco tiene una fecha anunciada. “GTA Online apareció un mes y medio después de GTA V”, recordó Lomanto. Aquel formato permitió que los usuarios crearan personajes propios y compartieran misiones con otros jugadores.

Esa modalidad fue decisiva para extender la vida comercial de la entrega anterior. “En línea, los usuarios dejaron de controlar solamente a los protagonistas de la campaña”, planteó el especialista. El acceso a actividades y tareas en la misma ciudad virtual sostuvo el interés de una comunidad que siguió activa durante años.

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La densidad del mundo explica el límite de 30 imágenes por segundo

El tamaño del mapa plantea exigencias técnicas poco habituales incluso entre las grandes producciones. “The Last of Us es visualmente muy avanzado, pero trabaja con escenarios más contenidos”, comparó Lomanto. En GTA VI, la ambición gráfica debe convivir con un territorio de circulación libre y múltiples elementos en simultáneo.

Rockstar Games invirtió cerca de 1.500 millones de dólares y generó 2.500 millones en sus primeras 36 horas en el mercado REUTERS/Sharafat Ali

El juego funciona a 30 imágenes por segundo, una cifra que genera discusión entre parte del público acostumbrado a los 60 cuadros en títulos de gran escala. “No puede superar esa marca sin afectar su funcionamiento”, afirmó el periodista. La explicación, según indicó, está vinculada con los recursos que demanda el mundo abierto.

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Autos, peatones, viento, aves y otras acciones del entorno deben procesarse al mismo tiempo durante la partida. “La cantidad de elementos que aparecen en pantalla explica la exigencia sobre las consolas”, sostuvo Lomanto. Esa densidad, añadió, condiciona el rendimiento disponible en la versión inicial.

Una futura edición para computadoras podría ofrecer otras opciones de rendimiento, aunque no hay una fecha confirmada. “Podría llegar entre seis meses y un año después de la salida en consolas”, estimó el especialista. Por el momento, esa posibilidad permanece sin anuncio oficial.

GTA VI opera con un límite técnico de 30 imágenes por segundo debido a la densidad de elementos procesados en pantalla REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Las cifras económicas también dimensionan la apuesta del estudio. “Rockstar invirtió cerca de USD 1.500 millones y el juego generó alrededor de USD 2.500 millones en las primeras 36 horas”, afirmó Lomanto. El periodista mencionó dos versiones disponibles, una de USD 80 y otra de USD 100.

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Ese movimiento ocurre después de años de incertidumbre para el sector. “Las empresas invirtieron mucho durante el encierro y después llegó una baja”, señaló el especialista al referirse al período posterior a la pandemia. La caída afectó a distintas compañías de videojuegos y volvió más visible el riesgo de las inversiones de gran escala.

La clasificación para mayores de 18 años atraviesa el debate familiar

La nueva entrega está dirigida a mayores de 18 años y muestra delitos, violencia, consumo de drogas y situaciones de prostitución. “Cada familia decide qué contenidos permite a los menores”, remarcó Lomanto. La clasificación etaria, sostuvo, debe ser una referencia concreta al momento de elegir qué juegan niños y adolescentes.

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El periodista fue más específico sobre esa recomendación. “No se lo recomendaría a chicos menores de 12 años”, dijo. Al mismo tiempo, planteó que el debate debe considerar que existen otros videojuegos que también incluyen escenas de violencia explícita.

La campaña principal del videojuego demanda entre 60 y 70 horas de duración en un mapa continuo sin pantallas de carga REUTERS/Jaimi Joy

Dentro de la trama, Lomanto identifica una mirada sobre las diferencias sociales. “La protagonista entra a prisión por un robo menor porque no tenía dinero para alimentar a su bebé”, explicó. Esa representación, aclaró, no supone una justificación de los delitos que atraviesan la historia.

La saga también dialoga con referencias del cine y de la cultura popular. “Los primeros videojuegos tomaron elementos de películas, series y literatura”, indicó el especialista. En el caso de GTA, ubicó influencias de relatos policiales y películas centradas en la mafia.

El mercado de los videojuegos, además, no se limita a las consolas. “Los teléfonos y las tabletas concentran el 50% del mercado global; las consolas, el 25%, y las computadoras, el otro 25%”, detalló Lomanto. Esa distribución marca el peso creciente de los dispositivos móviles dentro de la industria.

El juego para teléfonos crece de manera sostenida, sobre todo en países como India y China, según el periodista. “El problema del uso prolongado de pantallas excede a los videojuegos”, advirtió. Para Lomanto, la discusión incluye también a las redes sociales, los videos y el consumo constante de contenidos entre niños y adolescentes.

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