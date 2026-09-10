Qué novedades trae iOS 27: todo lo que cambiará en los iPhone compatibles

El sistema permite hacer preguntas abiertas y más. (Captura Apple)

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Apple presentó iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, que llega con una Siri impulsada por inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones naturales, herramientas de edición fotográfica más avanzadas, controles parentales rediseñados y mejoras de rendimiento que la compañía describe en su sitio web oficial.

La actualización se apoya en Apple Intelligence para transformar tanto el asistente de voz como las aplicaciones nativas del sistema. Además, incorpora un conjunto amplio de ajustes en el diseño visual, la velocidad de las aplicaciones y las funciones de seguridad orientadas a los usuarios más jóvenes.

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Cómo funciona la nueva Siri con inteligencia artificial en iOS 27

Siri se convierte en un asistente conversacional con capacidades que Apple califica de totalmente nuevas. El sistema permite hacer preguntas abiertas, generar ideas para proyectos de trabajo o creativos y sostener conversaciones fluidas, según la información publicada por la compañía.

iOS 27 llegará el 14 de setiembre y ya hay una lista de los iPhone compatibles. (Apple)

Una de las funciones centrales es la comprensión del contexto personal del usuario. Siri puede localizar una fotografía tomada años atrás, encontrar un correo electrónico perdido en la bandeja de entrada o recuperar una nota guardada previamente en el teléfono.

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El asistente también gana capacidad de acción dentro de otras aplicaciones. Puede operar en Mensajes, Música y Recordatorios, entre otras, para tareas como editar un mensaje recién enviado o añadir una canción escuchada en el auto a una lista de reproducción.

Apple incorpora, además, una aplicación exclusiva de Siri que centraliza las conversaciones del usuario y permite continuarlas entre dispositivos, desde el iPhone hasta el iPad. Las conversaciones pueden fijarse para un acceso más rápido o iniciarse desde cero cuando el usuario lo requiera.

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El sistema suma también un modo Siri en la cámara, que junto con la Inteligencia Visual permite buscar información, formular preguntas y ejecutar acciones a partir de lo que el usuario enfoca con el visor, con solo un toque. A esto se agrega la posibilidad de personalizar la voz de Siri, ajustando su expresividad y ritmo, y la capacidad de utilizar el asistente para redactar o revisar textos imitando el estilo de escritura propio del usuario en aplicaciones como Mensajes y Correo.

Apple incorpora, además, una aplicación exclusiva de Siri que centraliza las conversaciones del usuario y permite continuarlas entre dispositivos. Europa Press

Nuevas herramientas de edición de fotos e Inteligencia Artificial en las aplicaciones

Apple Intelligence se integra en distintas aplicaciones del sistema para mejorar tareas cotidianas. En materia fotográfica, iOS 27 incorpora la función Reencuadre espacial, que permite recomponer una imagen después de haberla capturado, junto con la herramienta Extender para ampliar tomas y una versión mejorada de la función Limpiar para eliminar objetos de mayor tamaño en una foto.

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A esto se suma Image Playground, una herramienta que permite crear imágenes originales en distintos estilos, incluido el fotorrealista, y modificarlas a partir de una simple descripción escrita. Según precisa Apple, estas funciones pueden tener límites de uso.

El sistema también ofrece sugerencias contextuales en Mensajes y Correo para ejecutar acciones rápidas, como agregar un evento al calendario o buscar una fotografía relacionada con la conversación, aunque esta función está disponible por el momento en inglés.

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Siri resume de forma proactiva que la mamá del usuario le envió un correo con las recetas de pastel de durazno y merengue de limón de la abuela. (Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

Otra novedad es Call Context, que muestra de forma proactiva información relevante de distintas aplicaciones durante una llamada telefónica. Apple pone como ejemplo la posibilidad de ver un código de confirmación de Correo mientras se llama a una aerolínea.

Safari también incorpora cambios: las pestañas se agrupan automáticamente por temas para facilitar la búsqueda de páginas relacionadas, y una nueva función llamada Safari Notify Me monitorea sitios web en busca de cambios de precio o reposición de stock, con avisos automáticos al usuario.

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Por su parte, la aplicación Atajos permite automatizar tareas mediante una descripción en lenguaje natural. Apple ejemplifica esta función con un comando del tipo: avisar a un contacto que se está en camino con el horario estimado de llegada al salir del trabajo.

La función Imagen de Referencia de Apple ofrece una foto sin modificaciones que permite comprobar visualmente lo que registró el sensor al tomarla. (Captura Apple)

Controles parentales y seguridad infantil en iOS 27

iOS 27 amplía las funciones de seguridad infantil con el objetivo de facilitar a los padres el control sobre el uso del iPhone por parte de sus hijos. Desde el Asistente de configuración, los adultos pueden elegir qué aplicaciones del sistema estarán disponibles, ya sea seleccionando un conjunto esencial, uno recomendado o aplicaciones específicas, con la posibilidad de sumar más con el tiempo mediante la opción Solicitar compra.

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Se incorpora también la función Solicitar permiso para navegar, que obliga a los menores a pedir autorización antes de acceder a sitios web nuevos. Los padres reciben esa solicitud a través de Mensajes y pueden aprobarla o rechazarla.

La función Communication Safety, ya existente, se refuerza para intervenir antes de que los niños vean escenas violentas o sangrientas en imágenes y videos compartidos, además de su protección previa frente a contenido explícito en Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones.

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El sistema permite establecer límites de tiempo por categorías, como entretenimiento, juegos o redes sociales, con una orientación desarrollada junto a especialistas clínicos y en desarrollo infantil según la edad del niño.

Siri puede localizar una fotografía tomada años atrás. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

La función Horarios, por su parte, habilita la posibilidad de definir qué aplicaciones estarán disponibles en determinados momentos o días de la semana. Todo esto se gestiona desde un diseño renovado en Ajustes, que permite a los padres revisar de un vistazo el uso que hacen sus hijos del teléfono y modificar los permisos con un solo toque.

Rendimiento, diseño Liquid Glass y otras mejoras de iOS 27

En el plano del diseño, iOS 27 actualiza el sistema visual Liquid Glass con una refracción más uniforme y mayor contraste para mejorar la legibilidad, además de iconos de aplicaciones más nítidos. Un nuevo control deslizante permite ajustar el nivel de transparencia de este estilo visual, desde una versión ultratransparente hasta una totalmente tintada.

En cuanto a velocidad, Apple señala mejoras concretas: el inicio de aplicaciones es hasta un 30 por ciento más rápido, la carga de fotos nuevas en la biblioteca es hasta un 70 por ciento más veloz y las transferencias por AirDrop se agilizan hasta en un 80 por ciento. El sistema también optimiza las transiciones entre redes Wi-Fi y celular para mantener la conexión estable al salir de un lugar o finalizar un vuelo.

Mientras el iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, el iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas. (Apple)

La búsqueda dentro de la aplicación Mail se beneficia de un nuevo sistema de clasificación que prioriza los resultados más relevantes, incluso si se encuentran en el fondo de la bandeja de entrada. Apple atribuye estas mejoras, en parte, a un planificador de CPU optimizado en el núcleo del sistema operativo.

Accesibilidad y otras funciones adicionales de iOS 27

VoiceOver suma nuevas funciones para describir el entorno con mayor detalle e integración con botones de acción, mientras que una nueva herramienta genera subtítulos sincronizados de forma automática para cualquier video, con capacidad de traducirlos a otros idiomas. La aplicación Magnifier, por su parte, incorpora herramientas pensadas para personas con baja visión.

Los álbumes compartidos de iCloud se vuelven más accesibles para usuarios de Android y Windows, que ahora pueden compartir fotos propias desde iCloud.com. Se suma también compatibilidad para compartir imágenes en resolución completa y nuevas formas de filtrar y reaccionar al contenido.

En el ámbito de la salud, el seguimiento del ciclo menstrual en la aplicación Salud puede notificar cuando los patrones registrados sugieren perimenopausia, con seguimiento de síntomas y recursos educativos asociados.