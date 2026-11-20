El Ultimate Edition de GTA 6 incluye varios objetos que se podrán desbloquear mientras avanzas la historia. (Rockstar)

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La Ultimate Edition de GTA 6 incluye vehículos, armas, ropa y acceso a tiendas y servicios especiales. Los extras no estarán disponibles todos al comenzar la partida: se desbloquearán durante distintos capítulos de la historia de Jason y Lucia. Rockstar confirma que se distribuirán a lo largo de la campaña.

Desde el capítulo 1 estarán disponibles varios beneficios, como el taller de modificaciones Rideout Customs, la tienda de ropa Stock 305, el salón Electric Fang Tattoo Parlor y el taller One-Eyed Willie’s. También se podrá acceder al local PTT Youngin$ en el sur de la ciudad.

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Los vehículos del refugio de Jason estarán disponibles desde el inicio, pero solo se podrán usar durante el capítulo 1. En ese mismo capítulo, después de completar la misión “Just a Scratch”, se podrá obtener el Ganado Retro Build. El salón Sara’s Unisex Salon también estará disponible desde el primer capítulo, aunque algunos de sus peinados especiales llegarán más adelante.

El auto de Jason en el GTA 6 Ultimate Edition lo podrás tener desde el principio. (Rockstar)

Al comienzo del capítulo 2 se podrán recoger los revólveres Hawk & Little Morgan en cualquier tienda de armas. La variante personalizada del arma de Lucia estará disponible cuando el jugador tenga control completo de ella. En este capítulo también se activará una misión secundaria relacionada con la colección de autos clásicos.

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El Vapid Dominator Buggy, identificado en la lista oficial como modelo de 1967, requerirá avanzar en el capítulo 2 y completar una misión secundaria con Wyman. En ella, habrá que ayudarlo a arrancar su auto en el estacionamiento de un motel. Los estilos especiales de Sara’s Unisex Salon también se desbloquearán en este capítulo.

Los extras que aparecen más adelante

En el capítulo 4 se podrá conseguir el paquete de estilo Vice City, que estará disponible en el guardarropa. También se desbloqueará la lancha Shitzu Squalo: para encontrarla, habrá que ir al muelle de Washington Beach.

El Grotti Cheetah de 1995 será uno de los últimos beneficios: aparecerá en el refugio durante el capítulo 5. Por eso, quienes busquen todos los vehículos de la edición tendrán que avanzar buena parte de la historia antes de reunirlos.

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Los objetos de GTA 6 Ultimate Edition se irán desbloqueando mientras avanzas la historia. (Rockstar)

La Ultimate Edition también incluye el taller Rideout Customs, el salón Sara’s Unisex Salon, tiendas de ropa y tatuajes, variantes personalizadas de armas y otros vehículos. La lista oficial de Rockstar confirma el contenido general; VGC detalla los capítulos y lugares para recoger los extras.

Cómo conseguir la mejora si ya tienes la edición estándar

Quienes compraron la edición estándar podrán adquirir la mejora a Ultimate Edition desde PlayStation Store o Microsoft Store, después de canjear el código del juego. Según Rockstar, la actualización digital se podrá comprar por separado en cualquier momento.

La mejora añadirá los extras a la partida, pero no los entregará todos de inmediato. Cada objeto conservará su requisito de progreso: algunos aparecerán desde el capítulo 1 y otros exigirán llegar hasta los capítulos 4 o 5.

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Hay nuevos estilos de Jason y Lucia si tienes el GTA 6 Ultimate Edition. (Rockstar)

Una bonificación distinta por compra anticipada

El Vintage Vice City Pack es una promoción separada de la Ultimate Edition. Rockstar indicó que se incluiría con las compras realizadas antes del 20 de noviembre de 2026, sin importar cuál de las dos ediciones se eligiera. Contiene un sedán Vapid Stanier de 1955 con garaje, ropa y peinados, además de un diseño exclusivo para un arma.

Es así que la Ultimate Edition amplía la colección de vehículos, armas y opciones de personalización, pero para recibir todos sus beneficios será necesario avanzar en la historia. Los vehículos y servicios iniciales llegarán en el primer capítulo; otros extras aparecerán en los capítulos 2 y 4, mientras que el Grotti Cheetah se reservará para el capítulo 5.

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