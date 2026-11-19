El video del asesinato de un jubilado en Villa Luzuriaga, La Matanza

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Manuel Failde, un jubilado de 68 años, fue asesinado el martes último por la tarde en la entrada de una metalera de la zona de Villa Luzuriaga, jurisdicción de La Matanza. Un delincuente lo mató, supuestamente, para robarle; le disparó en la cara con un arma calibre .380, justo al lado de su nariz.

Segundos después, el presunto asesino abandonó el lugar, ubicado sobre la calle Monseñor Bufani al 1600, para escapar a bordo de un Fiat Duna blanco. El video del momento del crimen, y de la fuga del asesino, todo a plena luz del día, en una calle concurrida y transitada, ilustran esta nota

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En la madrugada de este jueves, la Policía Bonaerense con la DDI y la Departamental locales capturaron al principal sospechoso, con una investigación conducida por la UFI de Homicidios de La Matanza con el fiscal Adrián Arribas. Se trata de Javier Andrés Brescia, un hombre de Merlo, asistente de “El Bujía”, un hombre con el que Failde, aparentemente, solía hacer negocios chatarreros y cambios de dólares.

El propio “Bujía” declaró en el caso, y fue quien apuntó a Brescia, y al Duna que el acusado manejaba.

La detención del sospechoso del crimen de Manuel Failde

El auto, descubrió el fiscal Arribas, le pertenecía al sospechoso; la Bonaerense lo encontró en el allanamiento a su casa, tras seguir el periplo de cámaras de seguridad luego de la fuga.

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El sospechoso, según la acusación en su contra, llegó hasta Morón para descartar los documentos de la víctima, entre ellos, una serie de anotaciones, su registro de conducir, una tarjeta de crédito y la funda de celular. Sin embargo, el teléfono de Failde, así como el dinero que le robaron todavía no fueron encontrados, tal como el arma .380 con la que fue cometido el crimen.

Brescia, si es que es el culpable, ¿fue por el jubilado gracias a un dato? ¿Había una fija? Es posible. Dos trabajadores de telefonía celular que habían llegado a la metalera horas antes para reparar un antena dieron aviso al 911, al ver el cadáver en la entrada cuando bajaron para retirarse. Poco después, un hijo de Failde llegó a la escena.

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Manuel Failde, la víctima

Failde hijo aseguró que su padre se iba a encontrar con un cambista, apodado “El Marciano”. Las cámaras mostraron que, efectivamente, “El Marciano” llegó a la metalera de la calle Bufani, para luego irse. El hombre del Duna apareció minutos después. ¿Acaso Brescia sabía de esta operación? ¿Alguien vendió al jubilado chatarrero?

El hijo afirmó que, al subir al lugar, vio que faltaba dinero en la caja fuerte y el equipo de DVR de las cámaras de seguridad. El video que ilustra esta nota fue recuperado de una cámara pública. Se allanó la fábrica, donde la Bonaerense encontró un revolver calibre .32 marca Doberman y algo de efectivo. También, se hallaron 71 cheques en la caja fuerte.

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La vaina servida frente a la metalera de la calle Bufani