Un estudio realizado con 604 adultos atendidos en la CCSS encontró que el 77% presentaba niveles bajos de vitamina D, pese a vivir en un país con abundante exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de ser un país tropical con exposición solar durante prácticamente todo el año, Costa Rica enfrenta un desafío relacionado con los niveles de vitamina D, una sustancia esencial para mantener los huesos fuertes y contribuir al funcionamiento muscular.

Un estudio publicado en 2026, que evaluó a 604 adultos atendidos en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados, encontró que el 77% presentaba niveles insuficientes o deficientes de vitamina D, mientras que únicamente el 23% registró concentraciones consideradas adecuadas.

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Siete de cada diez adultos evaluados tenían niveles bajos

La investigación realizada en adultos encontró que el 28% tenía deficiencia de vitamina D y otro 49% presentaba insuficiencia.

Además, el 80% de los participantes tenía sobrepeso u obesidad, y las concentraciones de esta vitamina fueron menores entre quienes presentaban exceso de peso.

El estudio identificó una asociación entre ambas condiciones, aunque su diseño observacional no permite determinar que una sea la causa directa de la otra.

La doctora Yamile Sandoval Sánchez, gerente médico sénior de Adium Centroamérica y el Caribe, advirtió que vivir en una región soleada no garantiza niveles adecuados.

“Solemos pensar que, por vivir en un país soleado, no tenemos este problema, pero los estudios nacionales muestran lo contrario”, afirmó.

La vitamina D desempeña un papel fundamental en la absorción del calcio y el fósforo, necesarios para mantener la salud de los huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los niños evaluados también presentó niveles bajos

La problemática también ha sido estudiada en la población infantil.

Una investigación publicada en 2021, basada en muestras de 428 niños de entre 1 y 7 años que asistían a centros CEN-CINAI de la Región Central Sur entre 2014 y 2016, identificó que el 55.1% presentaba hipovitaminosis D, categoría que agrupa diferentes grados de niveles bajos.

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Sin embargo, únicamente el 7.9% registró concentraciones iguales o inferiores a 20 nanogramos por mililitro, uno de los umbrales utilizados para clasificar niveles reducidos.

Los resultados evidencian la presencia de esta condición en distintos grupos de edad, aunque no constituyen una medición nacional actualizada.

¿Qué consecuencias puede tener para la salud?

La vitamina D cumple una función fundamental en la absorción del calcio y el fósforo, minerales necesarios para mantener la estructura y resistencia de los huesos.

Una deficiencia importante puede ocasionar raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, además de contribuir a problemas de debilidad muscular y salud ósea.

La preocupación adquiere relevancia ante el envejecimiento de la población costarricense.

Las personas de 65 años o más pasarían de representar el 8.2% de la población en 2018 al 20.7% en 2050.

Asimismo, un estudio realizado con pacientes de la CCSS encontró que una de cada seis personas que sufrió una fractura de cadera falleció durante las primeras cinco semanas posteriores.

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La osteomalacia es una enfermedad del metabolismo óseo en la que los huesos se ablandan y pierden resistencia debido a una falta de mineralización adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir niveles bajos de vitamina D?

Los especialistas recomiendan mantener una alimentación equilibrada que incluya pescados grasos, yema de huevo y alimentos fortificados, además de practicar actividad física y consultar al médico cuando existan factores de riesgo para enfermedades óseas.

La exposición solar debe realizarse con precaución, evitando quemaduras y los periodos de mayor radiación ultravioleta.

También advierten que no todas las personas necesitan realizarse pruebas de vitamina D de manera rutinaria. La indicación depende de las condiciones clínicas de cada paciente.

La doctora Sandoval recordó que la suplementación innecesaria también puede ocasionar complicaciones.

“No automedicarse es fundamental. Tanto la falta como el exceso de vitamina D tienen consecuencias”, concluyó.