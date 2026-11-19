El Concejo Municipal de Rosario debatirá un proyecto para derogar la prohibición de comercializar y exhibir GTA y Postal, vigente desde 1998 (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Guardar

En 1998, el país era completamente distinto al actual. Lo mismo sucede con la industria de los videojuegos, que cada día está más en expansión. Sin embargo, hay normas, leyes y decretos que se quedaron oxidados en el tiempo y afectan a este tipo de entretenimiento. En este sentido, un proyecto ingresado al Concejo Municipal de Rosario busca derogar la prohibición de venta y exhibición de los videojuegos Grand Theft Auto (GTA) y Postal. La restricción fue aprobada en 1998 y todavía figura como vigente en el registro normativo local.

La iniciativa fue presentada por el concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, y propone dejar sin efecto el decreto Nº 14.704. La norma alcanza la comercialización y exhibición de ambos títulos, además de su difusión por internet en cibercafés -o popularmente conocidos como “cibers”- a los que pudieran ingresar menores de edad.

PUBLICIDAD

El planteo vuelve a poner en discusión una regulación dictada cuando los videojuegos se distribuían principalmente en formato físico y los cibercafés recién comenzaban a expandirse. Volpe sostuvo que la industria, las tecnologías y las modalidades de consumo cambiaron desde entonces, por lo que consideró necesario revisar la disposición.

Hoy fue noticia que "en Rosario está prohibido el GTA por un decreto de 1998".



Hace poco el concejal Franco Volpe presentó un pedido de derogación y esta semana llegó a la Comisión de Salud. Estas fueron las reacciones. pic.twitter.com/6Miqge3nep — Lauta Zeballos (@LautaroZeballos) November 18, 2026

Sin embargo, la iniciativa todavía encuentra resistencias. En la última reunión de Comisión de Salud y Desarrollo Humano, la concejala María Fernanda Rey apoyó la continuidad del decreto. Y declaró: “(El juego) es violencia intensa, asesinatos, tiroteos, crímenes, lenguaje fuerte y humor para adultos, desnudez y contenido sexual explícito, consumo y tráfico de drogas y alcohol. ¿Eso es lo que quieren derogar? ¿Que sea libre? Yo no estoy a favor”.

PUBLICIDAD

A su vez, apuntó contra el partido que representa Volpe y contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Tenemos un presidente que dice mogólicos de mierda, mierdas humanas. No me extraña que estén presentando esto para que no se prohíba más esto. Me parece un espanto”. Y adelantó que votará en contra de la propuesta.

Imagen del GTA I, lanzado en 1997. El decreto Nº 14.704 fue aprobado hace casi tres décadas, en un contexto previo a la expansión de internet y las plataformas de videojuegos

El decreto de la polémica

El Concejo Municipal de Rosario sancionó el decreto el 21 de mayo de 1998 y la norma fue promulgada el 13 de julio de ese año. El texto prohibió en la ciudad la venta y exhibición de “GTA (Grand Thief Auto)” y “Postal”, además de encomendar al Departamento Ejecutivo municipal tareas de control sobre los comercios alcanzados.

PUBLICIDAD

Entre sus fundamentos, la disposición aludió a los contenidos violentos de los videojuegos y a la preocupación por su posible exposición ante niños y adolescentes. También señaló que en ese momento Argentina no contaba con un sistema de clasificación por edades para ese tipo de productos.

La iniciativa de Franco Volpe reabrió la discusión sobre los alcances de una norma que buscó limitar el acceso de menores a contenidos violentos (REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo)

Casi 30 años después, la norma continúa incorporada al registro oficial de la Municipalidad de Rosario. El proyecto de derogación deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Concejo para determinar si se elimina la prohibición. Mientras, GTA VI salió al mercado en las últimas horas y es un éxito en todo el mundo, con una puntuación de 99 puntos en Metacritic.

PUBLICIDAD