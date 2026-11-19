Oxfam y la Unión Europea entregaron dinero en efectivo y alimentos complementarios a más de 8,300 personas vulnerables en el Corredor Seco. (EFE/Tomás Bravo)

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Durante el período de mayor escasez de alimentos, Oxfam y la Unión Europea entregaron dinero en efectivo y alimentos complementarios a 1,694 hogares de Guatemala y Honduras afectados por la falta de lluvias en el Corredor Seco.

La asistencia alcanzó a más de 8,300 personas en situación de vulnerabilidad. El apoyo estuvo dirigido a familias con riesgo de inseguridad alimentaria tras las pérdidas registradas en sus cosechas, informó EFE.

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La iniciativa fue financiada por la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, conocida como ECHO. Oxfam desarrolló el programa con Acción contra el Hambre y organizaciones locales de Guatemala y Honduras.

En Guatemala participaron ASEDE y la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI). En Honduras, colaboraron Cáritas y CASM.

La falta de lluvias redujo las reservas de alimentos en comunidades rurales

El programa se aplicó en comunidades del Corredor Seco centroamericano, una zona que se extiende desde el sur de México hasta Costa Rica y reúne a más de 10.5 millones de personas.

Una parte de la población de esta franja depende de los cultivos de subsistencia. La sequía vinculada con el fenómeno de El Niño afectó la producción agrícola y la disponibilidad de alimentos en zonas rurales de Guatemala y Honduras.

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La ayuda incluyó transferencias no condicionadas y la entrega de harina fortificada. La intervención buscó cubrir las necesidades alimentarias básicas de los hogares durante el período de hambre estacional.

La sequía provocada por el fenómeno de El Niño causó pérdidas de cultivos en el 97,7% de los productores de maíz evaluados en la región. (Gobierno de Guatemala)

De acuerdo con una evaluación de Oxfam en 354 comunidades, el 97.7% de los productores de maíz sufrió pérdidas agrícolas por la sequía registrada este año.

El relevamiento también indicó que el 73% perdió aves de corral. Para la mayoría de las familias rurales evaluadas, las reservas de alimentos alcanzaban para tres semanas o menos.

El gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, Iván Aguilar, indicó a EFE que las transferencias y los alimentos complementarios permitieron a las familias atendidas cubrir sus necesidades nutricionales básicas.

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“Las familias atendidas pasaron de una inseguridad alimentaria severa o moderada a niveles leves o de seguridad”, afirmó Aguilar a la agencia. Según explicó, la asistencia evitó que los hogares vendieran activos productivos o redujeran gastos de salud y educación.

Las transferencias fueron entregadas durante cuatro meses

Las personas beneficiarias recibieron 236 quetzales en Guatemala y 870 lempiras en Honduras por persona durante cuatro meses. Ambos montos equivalen aproximadamente a USD 30 por persona.

Aguilar señaló ante EFE que las transferencias monetarias y los mecanismos de protección social pueden ayudar a que los hogares afectados por eventos extremos no enfrenten una carencia alimentaria grave ni vendan las herramientas que usan para trabajar.

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La falta prolongada de lluvias también afectó las fuentes comunitarias de agua y redujo las oportunidades de empleo temporal. Esta situación tuvo efectos sobre las tareas domésticas y de recolección de agua que realizan las mujeres en áreas rurales.

La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)

“Esta sequía afecta más porque buscar el agua para el consumo doméstico ha quedado bajo la responsabilidad de las mujeres”, explicó la gerente de ASEDECHI, Miriam Del Cid, a EFE.

Del Cid indicó que algunas mujeres deben hacer filas durante la noche para obtener agua. Según afirmó, esa situación puede incrementar su exposición a la violencia y ampliar su jornada de trabajo.

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La representante de ASEDECHI sostuvo que la ayuda humanitaria contribuyó a contener los casos de desnutrición aguda. También advirtió que los efectos sobre los medios de vida podrían percibirse el próximo año por la reducción del trabajo en las cosechas de granos y café.

Aguilar consideró que el escenario está relacionado con condiciones climáticas anómalas en la región. El responsable de Oxfam afirmó que las anomalías térmicas de los últimos meses superaron las proyecciones disponibles para la zona.

Las proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) indican que 3.2 millones de personas en Guatemala y 1.8 millones en Honduras se encuentran en condición de crisis o emergencia alimentaria.

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