GTA 6 modifica los planes laborales antes de su estreno (Rockstar)

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El estreno de GTA 6 podría traducirse en ausencias laborales: el 18% de los trabajadores consultados en Estados Unidos planea pedir el día libre para jugar. Tras 13 años sin una nueva entrega principal, Grand Theft Auto VI llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una expectativa que ya se refleja en calendarios de vacaciones y decisiones de empresas.

Un análisis de BambooHR detectó que las solicitudes de tiempo libre para el 19 de noviembre son casi un 13% superiores a las registradas en jueves equivalentes de 2024 y 2025. La expresión “GTA flu”, o gripe GTA, comenzó a circular para describir posibles ausencias relacionadas con el estreno.

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El mayor salto, sin embargo, se concentra el viernes 20 de noviembre, antes del fin de semana. Para esa fecha, el 6,04% de los empleados solicitó tiempo libre, un incremento cercano al 28% frente al 4,73% de 2025 y casi el doble del 3,04% de 2024. Las cifras reflejan que el interés por uno de los lanzamientos más esperados de la industria del entretenimiento no solo impacta en el día de su llegada, sino también en la jornada posterior.

El lanzamiento de GTA 6 altera la agenda de empleados y estudiantes - REUTERS/Nadja Wohlleben

Uno de cada cinco trabajadores planea pedir vacaciones

El estudio de BambooHR examinó información de más de 3,4 millones de empleados en Estados Unidos y realizó una encuesta a más de 1.500 trabajadores asalariados. El 18% de las personas consultadas indicó que planeaba solicitar el día libre para el lanzamiento.

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El porcentaje aumenta entre los grupos más jóvenes. El 32% de los integrantes de la generación Z consultados dijo que tenía previsto ausentarse del trabajo el 19 de noviembre. Entre los millennials, la cifra llega al 27%.

Las solicitudes de vacaciones también muestran un aumento respecto de otros años, aunque los datos disponibles no permiten determinar cuántas estarán ligadas exclusivamente a GTA 6. La coincidencia entre la salida del juego y el pico de pedidos de tiempo libre alimentó el debate sobre el impacto del entretenimiento digital en las rutinas de trabajo.

El lanzamiento ocurrirá después de una espera de 13 años desde Grand Theft Auto V, publicado en 2013. La longevidad de aquella entrega ayudó a mantener la franquicia presente durante más de una década a través de ventas, actualizaciones y actividad en línea.

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La llamada gripe GTA entra en las conversaciones de las empresas

Compañías que ofrecerán una jornada adicional a sus empleados

Algunas empresas decidieron incorporar la expectativa por los videojuegos a sus beneficios internos. Logitech, fabricante de accesorios y dispositivos tecnológicos, anunció una jornada adicional de descanso para más de 7.000 empleados en todo el mundo.

La compañía denominó el beneficio Logi Game Day. El día libre no estará limitado a GTA 6: cada trabajador podrá emplearlo para jugar al título que elija.

La medida reconoce una práctica que muchas personas realizan con sus vacaciones personales: reservar jornadas para estrenos de cine, conciertos, eventos deportivos o videojuegos. En este caso, el alcance de la franquicia llevó a una empresa tecnológica a formalizar esa posibilidad dentro de su esquema de descanso.

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El fenómeno también llegó a una instalación militar de Georgia. El 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada, ubicado en Fort Stewart, ofreció cuatro días adicionales de permiso a soldados elegibles que renovaran su contrato por al menos dos años.

Una encuesta realizada en Estados Unidos indica que numerosos empleados evalúan reservar una jornada para jugar GTA 6, mientras algunas compañías convierten la expectativa por el lanzamiento en beneficios internos

Una unidad del Ejército vinculó permisos con la fecha de salida

La licencia especial coincidió con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Según Associated Press, al menos 20 militares habían aceptado el incentivo hasta agosto, dentro de un grupo de cerca de 130 soldados que podían acceder a la propuesta.

La decisión muestra cómo el estreno se convirtió en una referencia incluso fuera de la industria del ocio. En España, un docente aplazó un examen del 23 al 30 de noviembre y eliminó deberes y trabajos de la semana para no coincidir con la salida del videojuego.

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También se prevén efectos en sectores vinculados al consumo doméstico. La jornada de estreno podría aumentar la demanda de servicios de comida a domicilio, mientras que la ambientación del juego en una versión ficticia de Miami puede reavivar el interés por esa ciudad.

Las estimaciones que calculan pérdidas de productividad o ausencias masivas no han sido confirmadas por empresas ni autoridades. Por eso, los datos de BambooHR ofrecen una referencia más concreta sobre las intenciones expresadas por trabajadores consultados, aunque no anticipan con certeza el comportamiento real del jueves.

La franquicia Grand Theft Auto comenzó en 1997 y se aproxima a 480 millones de unidades distribuidas en todas sus entregas. GTA V ha distribuido cerca de 235 millones de copias en el mundo, según los resultados financieros más recientes de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games.

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