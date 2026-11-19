Jason y Lucía ocupan el centro de las decisiones del mundo abierto (Rockstar)

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GTA 6 elimina la posibilidad de pagar por sexo en el mundo abierto, una mecánica presente en entregas anteriores de la franquicia, para reforzar la historia de Jason y Lucía. Rockstar Games vincula este cambio con la decisión de concentrar la experiencia en una pareja criminal que intenta salir adelante dentro del estado ficticio de Leonida.

La modificación importa porque afecta uno de los elementos más reconocibles de Grand Theft Auto. La nueva entrega mantiene contenidos para adultos, clubes y personajes vinculados con la noche de Vice City, pero restringe una interacción que antes formaba parte de las actividades opcionales de la saga.

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La pareja criminal condicionará las actividades disponibles, los atracos, las persecuciones policiales y los robos de vehículos dentro del territorio ficticio de Leonida (Rockstar)

Rockstar prioriza la historia de una pareja a la fuga

Stephen Donkin, vicepresidente de diseño de GTA VI, explicó a Areajugones que el desarrollo del juego parte de una idea narrativa concreta: “GTA VI es un juego sobre una pareja en apuros: dos amantes a la fuga”.

Según Donkin, Rockstar Games decidió que las mecánicas y actividades incluidas debían sostener la historia central y los sistemas que el estudio quería ampliar. Entre ellos mencionó el nivel de búsqueda policial, la radio, los atracos y el robo de coches.

La eliminación de algunas actividades tradicionales responde a la intención de mantener coherencia con la relación entre Jason y Lucía. La decisión no implica que el mundo abierto tenga menos opciones, sino que parte de los contenidos de anteriores entregas cede espacio a sistemas conectados con los protagonistas.

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Donkin también indicó que algunos elementos propios de la franquicia no estarán presentes en GTA 6. Entre ellos aparecen las misiones que permitían trabajar como taxista o conductor de ambulancia, habituales en títulos anteriores.

La nueva entrega mantendrá espectáculos nocturnos y personajes vinculados con la prostitución, aunque eliminará la posibilidad de pagar por sus servicios durante la partida

GTA 6 mantiene clubes y escenas para adultos

La ausencia de la mecánica de sexo de pago no significa que Rockstar haya eliminado todas las referencias sexuales. Las trabajadoras sexuales seguirán presentes en algunas zonas del mundo abierto y los jugadores podrán acceder a clubes con espectáculos para adultos.

Estas actividades estarán disponibles tanto para Jason como para Lucía, los dos personajes jugables de Grand Theft Auto VI. El cambio se centra en una interacción concreta y no en una reducción general del contenido adulto dentro del juego.

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La nueva entrega mantendrá el tono habitual de la franquicia en otros aspectos. GTA 6 incluirá violencia explícita y situaciones que buscan representar consecuencias más visibles durante los enfrentamientos. Algunos personajes no controlables podrían reaccionar ante una amenaza o pedir por su vida.

La apuesta de Rockstar combina esos elementos con un mapa amplio, formado por playas, ciudades, pantanos, cayos tropicales, zonas industriales y áreas rurales. La violencia y las actividades criminales seguirán presentes, pero el relato pondrá el foco en la alianza y las decisiones de los dos protagonistas.

Lucía se convierte en la primera protagonista femenina de GTA 6 - (Rockstar)

Lucía busca una vida distinta en Leonida

Lucía será la primera protagonista femenina jugable en la etapa moderna de la franquicia en 3D. Su historia comienza en un centro penitenciario de Vice City, donde aparece con uniforme de prisión durante sesiones de terapia.

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Rupert Humphries, vicepresidente sénior de narrativa de Rockstar, explicó a LOVE Magazine que Lucía busca una vida mejor y no permitirá que los obstáculos detengan ese objetivo. Su motivación representa una versión limitada del sueño americano dentro de un entorno marcado por desigualdad, turismo y delincuencia.

La protagonista está dispuesta a asumir riesgos elevados para cambiar su situación. Rockstar la presenta como una persona esperanzada y decidida, aunque con una tendencia a no medir por completo las consecuencias de sus actos.

La guionista Alexa D’Agostino participó en la construcción del personaje y tomó referencias de mujeres cercanas a ella, incluida su madre, una inmigrante que creció en Newark. El objetivo fue evitar una representación plana y mostrar a Lucía con deseos, contradicciones y defectos.

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Jason aporta experiencia con armas y contrabando

Jason actúa como el socio criminal de Lucía y como un contrapeso frente a su ambición. Su historia se relaciona con el condado de Port Gellhorn y con los pantanos rurales de Leonida, lejos del origen carcelario de su compañera.

El personaje tendrá habilidades vinculadas con el manejo de armas pesadas, la conducción y la personalización de vehículos. También mantiene conexiones con redes de contrabando y con los canales portuarios de Vice City.

La dinámica entre Jason y Lucía toma referencias de Bonnie y Clyde, con robos de alto riesgo, fugas y una relación basada en la confianza. El sistema de cambio entre ambos permitirá alternar sus perspectivas durante la partida.

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