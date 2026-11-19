Hackers accedieron a los datos médicos y financieros de cerca de 4.000 empleados municipales jubilados de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis)

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Hackers lograron acceder a los datos financieros y médicos de cerca de 4.000 empleados municipales jubilados de Nueva York, tras infiltrarse en la base de datos creada por una firma administradora. El sistema gestiona los pagos de un acuerdo judicial de USD 53 millones destinado a retirados del gobierno de la ciudad, según una exclusiva de Politico.

La plataforma comprometida pertenece a Atticus Administration, empresa encargada de procesar pagos derivados de acuerdos judiciales. La firma fue contratada a principios de este año por la administración del alcalde Zohran Mamdani y la aseguradora EmblemHealth para reembolsar a jubilados municipales copagos que les fueron cobrados de forma indebida en consultas médicas.

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Esos fondos provienen de un acuerdo alcanzado en 2025 en el marco de una demanda colectiva presentada en 2022 por una organización de exempleados del gobierno de la ciudad.

La plataforma comprometida pertenece a Atticus Administration, firma a cargo de procesar un acuerdo judicial de USD 53 millones (Atticus Administration)

Acceso desconocido a la plataforma y solicitudes sospechosas

Según una carta del 14 de octubre obtenida por Politico y marcada como “confidencial”, el co-CEO de Atticus, Thomas Logan, informó a ejecutivos de Emblem que “un usuario desconocido” penetró en la base de datos de reclamos el 20 de septiembre y luego de forma periódica entre el 5 y el 8 de octubre.

El intruso accedió a información de los reclamantes que incluía nombres, datos de salud, información financiera, montos de copagos y nombres de prestadores médicos, además de números de identificación internos asignados a cada jubilado.

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Apenas dos días antes, la plataforma había registrado envíos de solicitudes de reembolso que fueron catalogados como “inválidos”. Alex Gomez, vocero de EmblemHealth, señaló que la compañía sospecha que esas presentaciones constituyeron intentos de los atacantes de obtener pagos fraudulentos del fondo del acuerdo judicial.

Sin embargo, Gomez aclaró que hasta la fecha no se ha desembolsado ningún monto, ya que el acuerdo aún aguarda la aprobación de un juez.

“Emblem Health considera que Atticus detectó cualquier reclamo fraudulento y que no hubo impacto en el cronograma de revisión y pago de los reclamos”, afirmó Gomez en declaraciones difundidas por Politico.

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Los fondos del caso judicial derivan de una demanda colectiva que una organización de extrabajadores de la ciudad presentó en 2022 (REUTERS/Jeenah Moon)

La investigación sigue mientras crecen las preocupaciones por ciberataques

En su carta, Logan precisó que Atticus confirmó con la entidad contratada para distribuir los fondos del acuerdo que “ningún pago a reclamantes fue creado, modificado ni redirigido” como resultado del hackeo.

De igual modo, la investigación interna de la empresa sigue abierta, según confirmó Gomez. La identidad de los atacantes permanece desconocida y no hay indicios de que el incidente esté vinculado a otros ataques informáticos que salieron a la luz esta semana.

Por otra parte, la intrusión se reveló en un contexto de creciente inquietud internacional por la seguridad digital, luego de que se revelara que piratas informáticos accedieron a los sistemas de decenas de grandes empresas, entre ellas bancos, plataformas financieras y compañías tecnológicas.

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En declaraciones realizadas el lunes sobre las preocupaciones tecnológicas, el alcalde Mamdani afirmó que la respuesta del gobierno federal “no generó en muchos neoyorquinos una mayor sensación de confianza en nuestras capacidades nacionales en caso de que esto vuelva a ocurrir”.

El alcalde Zohran Mamdani afirmó que la respuesta del gobierno federal frente a los recientes ataques informáticos no brindó confianza a los neoyorquinos (EFE/Thais Llorca)

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump indicaron esta semana que no tienen motivos para atribuir esas disrupciones a actividades hostiles de gobiernos extranjeros.

Consultado sobre las defensas de Nueva York ante este tipo de amenazas, según Politico, Mamdani declaró: “Estamos preparados y sabemos que cada día es una oportunidad para hacer más, especialmente en materia tecnológica”.

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