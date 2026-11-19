El color blanco del vestido y los gladiolos incorporados remiten a las caminatas de las Damas de Blanco. (Foto cortesía 𝘔𝘪𝘴𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘊𝘶𝘣𝘢)

Guardar

A pocos días de subir al escenario de Miss Universo, la representante de Cuba, Mia Donadio, eligió que su traje nacional contara una historia que excede al certamen. El diseño blanco que presentará el 24 de noviembre en Puerto Rico reúne símbolos vinculados con las Damas de Blanco, el movimiento de familiares de presos políticos cubanos que convirtió las flores y las caminatas pacíficas en parte de su identidad pública.

Donadio, coronada como Miss Universe Cuba 2026, presentó el atuendo el 6 de noviembre bajo el nombre “La Dama de la Libertad”. La propuesta fue diseñada por Royer Pérez y alude a las mujeres que, durante años, reclamaron la liberación de sus esposos, hijos y otros familiares encarcelados en la isla.

PUBLICIDAD

Mia Donadio presentará el traje típico La Dama de la Libertad el 24 de noviembre en Puerto Rico durante el certamen Miss Universo. (Foto cortesía 𝘔𝘪𝘴𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘊𝘶𝘣𝘢)

El blanco y los gladiolos remiten a las marchas de las activistas

El color blanco ocupa el centro de la propuesta y remite a la vestimenta que las integrantes de las Damas de Blanco utilizaron en sus recorridos. Muchas de esas caminatas ocurrían después de asistir a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, uno de los sitios incorporados en el traje.

Las activistas también solían llevar gladiolos. Esa flor aparece entre los elementos del diseño como una referencia a las manifestaciones del grupo, creado por esposas y madres de opositores detenidos durante la Primavera Negra de 2003.

En aquella ola represiva, las autoridades cubanas encarcelaron a 75 disidentes. El traje de Donadio incluye pequeños retratos que recuerdan a esos detenidos, una decisión que traslada al vestuario uno de los episodios más citados por las Damas de Blanco desde su surgimiento.

PUBLICIDAD

El color blanco del vestido y los gladiolos incorporados remiten a las caminatas de las Damas de Blanco. (Foto cortesía 𝘔𝘪𝘴𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘊𝘶𝘣𝘢)

Los detalles recuerdan a Laura Pollán y al Premio Sájarov

La pieza incorpora además piedras de cristal con forma de lágrimas, que representan el dolor de las familias de los encarcelados y de los propios disidentes, señalo el medio El Nuevo Herald. El diseño también suma la imagen del tocororo, el ave nacional cubana, dentro de una composición que combina referencias patrias y políticas.

Entre los detalles figura una alusión al Premio Sájarov, concedido por el Parlamento Europeo a las Damas de Blanco en 2005. El reconocimiento distinguió la defensa pacífica de los derechos humanos por parte del movimiento, que desde entonces obtuvo visibilidad fuera de Cuba.

El vestuario incluye, además, las iniciales de Laura Pollán, una de las fundadoras y principales figuras de las Damas de Blanco, fallecida en 2011. Pollán participó de las marchas que reclamaban la liberación de los presos políticos y se convirtió en una de las voces más reconocidas del grupo.

PUBLICIDAD

El diseñador Royer Pérez creó la pieza en homenaje al movimiento de familiares de presos políticos cubanos. (Foto cortesía 𝘔𝘪𝘴𝘴 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘊𝘶𝘣𝘢)

Una aparición con mensaje en la antesala del certamen

La presencia de Donadio en Miss Universo colocará ese conjunto de referencias ante una audiencia internacional. El traje nacional suele ser una de las instancias más observadas del concurso por su capacidad para presentar símbolos culturales, históricos y sociales de cada país.

En este caso, “La Dama de la Libertad” propone una lectura vinculada con la experiencia de las mujeres que integraron las Damas de Blanco y con su reclamo por los presos políticos cubanos. La representante cubana ha expresado su respaldo a la población de la isla y eligió esa historia como eje de su presentación.

El 24 de noviembre, cuando Mia Donadio desfile en Puerto Rico, el blanco de su vestuario, los gladiolos, los retratos y las referencias a Santa Rita de Casia formarán parte de una puesta que busca recordar el origen y la trayectoria de las Damas de Blanco.

PUBLICIDAD