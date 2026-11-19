Con la reforma electoral se incorporan cambios en la veda electoral

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La reforma política que impulsa el Gobierno incluye modificaciones a las restricciones que rigen durante las jornadas de votación. El dictamen firmado en el Congreso propone derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, que establecen prohibiciones para la realización de espectáculos y reuniones públicas, así como para el expendio de bebidas alcohólicas.

La iniciativa modifica así las condiciones que rigen durante los comicios. Si el proyecto se convierte en ley, dejarán de aplicarse esas restricciones y podrán desarrollarse actividades comerciales, culturales y sociales que actualmente están alcanzadas por las prohibiciones.

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La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, explicó los motivos de la propuesta y sostuvo que esas limitaciones responden a una dinámica social que perdió vigencia. “Lo que proponemos es derogar los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales”, señaló.

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

La senadora consideró que las prohibiciones ya no se corresponden con las prácticas actuales. “Nos parece importante que la vida comercial siga, es una pérdida de un día de los comercios, los espectáculos que ya no tiene sentido”, afirmó al explicar el alcance de los cambios.

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El artículo 16 del dictamen establece puntualmente: “Deróganse los artículos 64 sexies, 64 septies, 64 octies, 64 nonies, 64 decies, 64 undecies, 64 duodecies y los incisos b) y c) del artículo 71 del Código Electoral Nacional, Ley N° 19.945”. La modificación alcanza, por lo tanto, las restricciones vinculadas con los espectáculos, las reuniones públicas y la venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, el texto no elimina el inciso a) del mismo artículo, que establece la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo durante las 48 horas previas a la elección y hasta el cierre de los comicios. Esa diferencia es relevante frente a otro de los planteos que Bullrich formuló al presentar los cambios.

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En declaraciones a la prensa, la legisladora dijo que también busca avanzar con el fin de la veda electoral en materia de campaña. “Para mí es importante porque se me ocurrió introducirlo en el dictamen, que hace tiempo que lo vengo pensando, que es el fin de la veda electoral”, expresó.

Bullrich cuestionó la aplicación de esa restricción y planteó que existe una contradicción entre la prohibición formal de hacer campaña y la actividad que continúa en las plataformas digitales. “En los días de veda electoral parecemos todos diciendo cosas, vamos con la paz en esta elección, hablamos como si no habláramos. Es como una hipocresía y realmente las redes siguen funcionando como si nada pasara”, sostuvo.

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La senadora también se refirió a una reducción del 50% en la publicidad oficial, otro de los puntos que mencionó entre los temas que se discutirán en el Congreso. “Así que son todos temas importantes que se discutirán el jueves que viene, pero que ayer sacamos un dictamen”, dijo.

Los cambios para la veda electoral forman parte de la Reforma Política. Ayer el oficialismo logró dictamen de comisión en el Senado. En el mismo proyecto logró encaminar la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).