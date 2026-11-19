PHP tendrá una nueva actualización para corregir fallos críticos. (PHP)

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PHP, el lenguaje que funciona detrás de muchos sitios web y plataformas como WordPress, anunció una nueva ronda de actualizaciones de seguridad. Los parches están programados para el jueves 19 de noviembre. El equipo de PHP indicó que corregirían fallos en todas las versiones con soporte y que algunos alcanzarían el nivel de gravedad más alto, llamado “crítico”. El aviso oficial precisó que esos casos requerirían configuraciones especiales o poco comunes.

La advertencia está dirigida sobre todo a quienes administran sitios, servidores o aplicaciones hechas con PHP. Para el visitante de una página, no significa que deba instalar algo en su teléfono o computadora. La tarea corresponde a las personas o empresas responsables de mantener el sistema que hace funcionar el sitio.

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Los nombres de las vulnerabilidades y las versiones exactas que las corregirán se publicarán junto con los parches. Hasta entonces, no se podrá confirmar qué instalaciones estarán expuestas ni si el aviso estará relacionado con fallos anteriores. El equipo recomienda que los usuarios se preparen para actualizar cuanto antes cuando estén disponibles las correcciones.

PHP publicará hoy actualizaciones de seguridad para sus versiones con soporte; los administradores deberán verificar cuál utiliza cada sitio. REUTERS/Jon Nazca

Qué deben revisar quienes administran sitios

El primer paso es averiguar qué versión de PHP utiliza cada sitio y quién la actualiza. A veces el servicio de alojamiento web —la empresa que mantiene el sitio disponible en internet— instala los parches. En otros casos, la actualización depende del equipo técnico, del proveedor de Linux o de la imagen utilizada para ejecutar el programa.

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También conviene comprobar que se está revisando la versión que usa el sitio público. Una computadora puede tener una versión de PHP para ejecutar tareas propias y otra distinta para atender la página. Si el responsable no gestiona directamente el servidor, puede consultar al proveedor de alojamiento si aplicará las correcciones y cuándo estarán disponibles.

El anuncio abarcaba las ramas PHP 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, que eran las versiones con soporte de seguridad. La rama 8.2 se acercaba al fin de ese soporte, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que, después de esa fecha, el proyecto ya no garantizaría nuevas correcciones de seguridad para esa versión.

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Los parches de PHP corregirán fallos que, en sus casos más graves, dependerán de configuraciones poco habituales. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

PHP también tenía previsto publicar la versión 8.6.0 ese mismo día. Sin embargo, el aviso no aclaraba si incluiría las mismas correcciones. La nota consultada recomienda no cambiar un sitio en producción a una versión recién estrenada solo para intentar resolver el problema: lo indicado es instalar el parche correspondiente a la rama que ya se utiliza, una vez confirmados los detalles oficiales.

Una medida preventiva y una advertencia anterior

Mientras esperan la actualización, los administradores podrán mantener desactivada una función de PHP relacionada con el seguimiento de la carga de archivos. El equipo ya habrá recomendado esa medida para reducir el riesgo de un fallo poco probable, identificado como CVE-2026-115560. La vulnerabilidad requerirá una combinación inusual de ajustes y código, por lo que la recomendación no significará que todos los sitios estarán expuestos.

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La nueva alerta tampoco confirma que se trate de otro ataque como PHP2Shell, un conjunto de fallos críticos que se corrigió en octubre. El anuncio de noviembre no incluye identificadores ni puntuaciones técnicas para comparar ambos casos. Cualquier relación con la vulnerabilidad anterior seguirá siendo una posibilidad, no una confirmación.

Los proveedores de alojamiento web podrán gestionar la instalación de las nuevas versiones de PHP en los sitios de sus clientes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cuando los parches estén disponibles, los responsables deberán leer el aviso técnico y comprobar si la configuración de sus sitios coincide con las condiciones descritas. Después tendrán que actualizar PHP mediante el canal que gestione el servidor, reiniciar los servicios afectados y verificar que el sitio funcione con la versión corregida.

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