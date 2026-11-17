El programa sustituyó direcciones de billeteras de criptomonedas y copió datos de tarjetas de crédito ingresados en los sitios afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 16 de noviembre, un código malicioso se ejecutó en las páginas de 178 organizaciones, entre ellas Zoom, BBC, CNN, Salesforce, IKEA, HSBC y Equifax, según la empresa de seguridad Report URI. El ciberataque intentaba robar criptomonedas, copiar datos de tarjetas e infectar iPhones y iPads.

El investigador Scott Helme, fundador de Report URI, explicó que los atacantes no vulneraron cada sitio por separado. Escribieron su código en Optimizely Web, una plataforma que las empresas usan para probar distintas versiones de sus páginas. Como el script llegaba desde el servidor de Optimizely, los sitios lo trataban como confiable.

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Helme dijo que no se sabe cómo los atacantes obtuvieron acceso a tantas cuentas de clientes sin relación entre sí. Precisó que el servidor de Optimizely entregó exactamente lo que recibió, por lo que no se trató de una alteración de su red de distribución.

Qué hacía el código en cada visita

El programa buscaba direcciones de billeteras de criptomonedas en el texto de la página, en los formularios y en el portapapeles, y las reemplazaba por las del atacante. Quien copiaba una dirección para hacer una transferencia podía pegar otra distinta.

También registraba los números de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad que el usuario escribía en los formularios propios del sitio. Según Report URI, los pagos hechos en ventanas de procesadores externos quedaban fuera de su alcance. El código además enviaba cookies y capturas de pantalla.

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En los dispositivos de Apple, el script cargaba dos conjuntos de herramientas de ataque llamados Coruna y DarkSword. Según Report URI, apuntan a versiones antiguas de iOS. Una página de iPhone con iOS 18.6 o anterior que se recargaba cada 60 segundos era un síntoma visible.

Reuters informó que no pudo confirmar si el código funcionó en cada caso ni cuántas víctimas dejó. El análisis de MATT Research indica que se demostró que los kits se entregaron, pero no una infección exitosa de un dispositivo real.

188 archivos infectados en nueve horas

Las billeteras de los atacantes recibieron más de 7.000 dólares en bitcóin antes del retiro del código malicioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Report URI revisó 1.611 archivos de Optimizely y encontró 188 infectados, que pertenecían a 178 organizaciones. Por sector, el informe cuenta 32 de banca y finanzas, 23 de tecnología, 20 de comercio minorista, 12 de streaming y 10 de medios. Helme advirtió que la cifra real probablemente sea mayor, porque solo pudo revisar los archivos que encontró a tiempo.

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La primera inyección que detectó apareció a las 04:21 (hora UTC) del 16 de noviembre en la página de la BBC. A las 19:25, las billeteras de los atacantes habían recibido unos USD 7.040, casi todos en bitcoin. Los atacantes reconstruyeron el programa 26 veces durante el día.

La limpieza masiva comenzó cerca de las 20:40 UTC. A las 23:11, Report URI observó que todos los archivos estaban limpios. El servidor principal de los atacantes dejó de responder el 17 de noviembre, según el mismo informe, y Optimizely reconoció el incidente en su página de estado.

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Las empresas respondieron de forma desigual

Salesforce dijo a Reuters que investigaba cambios no autorizados en los scripts de Optimizely y que los desactivó como medida de precaución. Equifax dejó de usar la plataforma y afirmó que no encontró pruebas de que sus sistemas hubieran sido comprometidos. IKEA indicó que evaluaba el posible impacto en sus servicios y clientes.

El informe midió además las defensas de los sitios afectados. Entre 256 servidores revisados, 68 no tenían una política de seguridad de contenido, la regla que limita qué scripts puede cargar una página. Solo 24, el 15%, bloquearon el código malicioso.

Report URI recomendó a quien visitó alguno de los sitios afectados ese día actualizar el iPhone o iPad, verificar que las transferencias de criptomonedas llegaron a la dirección prevista y revisar los resúmenes de tarjetas. La firma señaló que no puede saber cuántas tarjetas, cookies o capturas se robaron, ni cuántos dispositivos iOS se infectaron antes de que el ataque se detuviera.

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