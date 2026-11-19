La crisis económica de Argentina impulsó a Diego Ezcurra a dejar su empresa de reproducción animal para emigrar a Estados Unidos

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La crisis económica de Argentina modificó el destino de un especialista que había construido su carrera en la reproducción animal: dejó su empresa, se mudó a Estados Unidos y pasó a trabajar en fertilidad humana hasta ocupar posiciones globales en la industria farmacéutica. La decisión desarmó un plan que tenía horizonte en 2027 y llevó una experiencia nacida entre rodeos, embriones y laboratorios a la atención de personas con infertilidad.

Diego Ezcurra, especialista en embriología y fertilidad, habló con Infobae A las Nueve desde Italia sobre ese recorrido. Durante dos décadas fue parte de una empresa de reproducción animal que creó con socios y desarrolló técnicas para el sector ganadero.

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En los años de mayor trabajo llegó a realizar hasta 4.000 tactos por día para detectar preñeces y participó en la puesta en marcha de centros de reproducción asistida para animales. Esa práctica, señaló, le dio una formación que después resultó decisiva fuera del país: “Trabaja con sol, con lluvia, con barro”.

Envío de embriones desde Nueva Zelanda

Por entonces, el proyecto profesional de Ezcurra estaba atado a Argentina. Había previsto continuar en el país hasta 2027, donde había formado su familia y consolidado la compañía, pero la crisis redujo los ingresos de la actividad y lo obligó a cuadruplicar el volumen de trabajo para sostener la misma ganancia.

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En ese contexto recibió 1.000 embriones congelados desde Nueva Zelanda, con los que alcanzó un 70% de resultados. La experiencia llamó la atención de personas relacionadas con Serono, firma italiana que luego adquirió Merck, y derivó en una propuesta para integrarse al área de reproducción humana en Boston.

La posibilidad de partir no estaba en sus planes y el especialista resumió el momento de la despedida con una palabra: “llorando”.

El veterinario realizó hasta 4.000 tactos diarios en rodeos y participó en la puesta en marcha de centros de reproducción asistida para el ganado (Captura de video)

La propuesta en una mudanza a Estados Unidos

Antes de tomar el vuelo, Ezcurra habló con su hijo de 12 años. El chico ordenó las alternativas con sencillez: probar el empleo en Estados Unidos, continuar allí si funcionaba, volver a la actividad anterior o regresar a la Argentina.

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El especialista aceptó el desafío con una base técnica previa en medicina reproductiva: desde 1990 trabajaba con microcirugía y colaboraba con grupos que desarrollaban tratamientos para personas.

La veterinaria, explicó, ya utilizaba procedimientos que aún no eran habituales en la fertilidad humana, como la manipulación y la microcirugía de embriones. También se había formado en la Universidad de California en Davis. Para describir el criterio que sostuvo su carrera, lo resumió así: “Es el 99% transpiración, 1% inspiración”.

De la formación en Virginia a la conducción global del área de fertilidad

Ya instalado en el país, completó un máster en embriología y andrología humana en el Johns Institute de Eastern Virginia Medical School, institución donde nació en 1981 el primer bebé por fertilización in vitro de Estados Unidos.

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Un año después de terminar esa formación dirigía al equipo de especialistas médicos de la compañía en ese mercado. Luego fue director de operaciones, director médico de fertilidad y, más tarde, responsable científico y global del área.

Tras la compra de Serono por Merck, se integró al grupo que define decisiones comerciales y estratégicas de fertilidad y endocrinología.

En la actualidad concentra su trabajo en ampliar el acceso a los tratamientos: entre el 4% y el 10% de las mujeres con infertilidad que desean tener hijos llega a recibir atención, y apenas un tercio de quienes inicia esos procesos tiene un hijo. Para Ezcurra, acompañar a quienes buscan formar una familia es “lo más lindo” de su tarea.

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Ezcurra anticipó a Infobae que planeaba regresar a la Argentina antes de fin de año junto con su familia. El recorrido previsto incluía Buenos Aires, Córdoba y el campo de Ascochinga, donde había comenzado una trayectoria que unió la reproducción animal con la fertilidad humana.

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