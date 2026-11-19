Xi Jinping participa de la reunión trilateral con Donald Trump y Vladimir Putin, en el marco de la cumbre del APEC en Shenzhen, este 19 de noviembre. (REUTERS/Carlos Barria)

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El presidente de China, Xi Jinping, calificó este jueves de “positiva, constructiva y altamente productiva” la reunión que mantuvo en Shenzhen con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, según informó la cadena estatal CCTV. Los tres gobiernan países que concentran cerca del 90% de las armas nucleares del planeta y nunca antes habían celebrado una reunión entre ellos.

Xi, anfitrión de la cita, recordó que los tres países “lucharon codo a codo” en la Segunda Guerra Mundial y dijo que los líderes subrayaron la importancia de “valorar la paz, que costó tanto lograr”.

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Xi no se quedó en la memoria compartida. “Mientras el diálogo continúe y la puerta siga abierta, hay esperanza de paz”, afirmó, y sostuvo que las grandes potencias deben respetar “las preocupaciones legítimas de seguridad” de todas las naciones. Cerró con una imagen agrícola, a su manera: las semillas sembradas en la jornada, auguró, “echarán raíces, brotarán, florecerán y darán frutos”.

El lenguaje es el de la diplomacia china, pero el contexto le da peso. Xi había recibido a Trump en el aeropuerto, a pie de pista, con un abrazo breve, una alfombra roja, niños que aclamaban y un sobrevuelo de aviones de combate, en un gesto que devolvía el que el estadounidense tuvo con él en septiembre en la base de Andrews. Con Putin, a quien había visto el miércoles en lo que describió como su reunión número 50, compartió un almuerzo de más de dos horas.

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Una fórmula conocida

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, durante la reunión trilateral que mantuvieron en el marco de la cumbre del APEC en Shenzhen, este 19 de noviembre. (REUTERS/Carlos Barria)

La frase sobre las “preocupaciones legítimas de seguridad” merece una lectura con contexto. Es una fórmula que Beijing usa desde hace tiempo para referirse a Ucrania.

En mayo de 2025, una declaración conjunta de Xi y Putin pidió una solución que tenga en cuenta “los intereses y preocupaciones legítimos de seguridad de todos los países” y elimine las “causas profundas” del conflicto, una redacción afín a la de Moscú, que invoca esos argumentos para justificar su invasión. China rechaza las acusaciones de que apoye a Rusia y dice que su posición es objetiva e imparcial.

Xi rara vez nombra a Ucrania en sus comunicados, y esta vez tampoco lo hizo en el texto que firmaron los tres. La “Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz”, difundida por la agencia rusa TASS, tiene un preámbulo y cuatro puntos: una reforma de la ONU, un aumento de la producción de combustibles refinados, una advertencia a la Corte Penal Internacional para que no “abuse de sus poderes” y el compromiso de dialogar sobre los riesgos nucleares. De la guerra, nada.

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“La espada de Damocles que pende sobre la humanidad”

Trump dijo que su país, China y Rusia están en una “posición única” para reducir las armas nucleares, y que habló largo con Putin sobre la guerra en Ucrania

La parte más concreta del discurso de Xi llegó al principio, y fue sobre la cuestión nuclear. Describió estas armas como “la espada de Damocles que pende sobre la humanidad”, según los medios estatales, y dijo que “deberían ser prohibidas por completo y destruidas totalmente”.

Es una frase fuerte en boca del líder de un país que sostiene que Washington y Moscú deben recortar primero sus arsenales, mucho mayores, antes de discutir el suyo. Estados Unidos, que quiere a China en cualquier mesa, ve el asunto al revés. El tratado New START, el último límite al arsenal de las dos potencias, expiró en febrero.

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Trump dijo al abrir el encuentro que los tres países están en una “posición única” para ese debate. Putin habló de una “responsabilidad compartida” de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La declaración habla de diálogo para reducir los riesgos nucleares, pero no fija plazos, mecanismos ni cifras. Desde el 5 de febrero, cuando venció el tratado New START, Estados Unidos y Rusia no tienen límites vinculantes sobre sus arsenales, y China, con unas 620 ojivas según el instituto sueco SIPRI, nunca aceptó negociarlos. Lo que sigue ahora es saber si esa conversación tendrá una mesa y una fecha.

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