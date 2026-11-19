El Servicio Meteorológico Nacional de Miami emitió alertas por lluvias intensas e?inundaciones en el sur de Florida. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

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Las lluvias intensas que afectaron al sureste de Florida elevaron el riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas y volvieron a poner en foco la protección financiera de los residentes frente a los daños provocados por el agua. El episodio meteorológico llevó a las autoridades a emitir alertas para distintas áreas del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional de Miami advirtió el 18 de noviembre sobre la persistencia de precipitaciones intensas en el sur de Florida, donde la combinación de un sistema de baja presión, un frente estacionario y abundante humedad favoreció las condiciones para inundaciones. La alerta se extendió hasta el jueves 19 de noviembre.

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Ante este escenario, los propietarios de viviendas y conductores pueden necesitar revisar sus contratos para determinar qué protección tienen ante un siniestro. El tipo de póliza, las exclusiones y el origen del agua son factores determinantes para establecer si una aseguradora debe responder por los daños.

¿Qué cubre el seguro de vivienda si se inunda una casa en Florida?

El Departamento de Servicios Financieros de Florida señala que las pólizas convencionales para propietarios generalmente excluyen los daños por inundación. La protección estándar no suele contemplar las pérdidas provocadas por la acumulación de agua en el terreno, el desbordamiento de cuerpos de agua o el ingreso de agua desde el exterior.

Para contar con esa protección, los propietarios pueden contratar un seguro específico contra inundaciones. En Florida, las pólizas pueden adquirirse a través del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP), administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), o mediante compañías privadas. Algunos productos también permiten incorporar la cobertura mediante un endoso, dependiendo de sus condiciones.

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La diferencia entre una inundación y otros daños vinculados a la lluvia resulta determinante. Una póliza convencional puede cubrir ciertos daños causados por agua que ingresa a través de una abertura en la estructura, pero la protección depende del origen del daño y de las cláusulas del contrato. Por ejemplo, las condiciones pueden ser distintas si el viento dañó el techo y permitió la entrada de lluvia, o si el agua se acumuló en el exterior y terminó ingresando a la vivienda.

Las filtraciones vinculadas al desgaste, la falta de mantenimiento o determinadas fallas de drenaje también pueden estar sujetas a exclusiones. Por ello, el Departamento de Servicios Financieros recomienda revisar la póliza y consultar con la aseguradora antes de asumir que un daño está cubierto.

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Las pólizas estándar de propietarios de vivienda en Florida excluyen la cobertura ante pérdidas por acumulación de agua exterior. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

¿Qué seguro cubre un automóvil dañado por una inundación?

Los daños provocados por el agua en un vehículo pueden estar incluidos en la cobertura integral de automóvil, conocida en inglés como comprehensive coverage. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) incluye las inundaciones entre los riesgos que esta modalidad puede cubrir, junto con incendios, robos, granizo y otros daños que no se producen por una colisión.

La cobertura integral es opcional en muchos casos, aunque los prestamistas pueden exigirla cuando un automóvil está financiado o sujeto a un contrato de arrendamiento. El seguro de responsabilidad civil, en cambio, está destinado a cubrir daños ocasionados a terceros y no constituye una protección para reparar el vehículo del propio asegurado.

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La evaluación del reclamo dependerá del contrato, los límites, el deducible y las circunstancias del daño. Tener cobertura integral no significa que cualquier gasto relacionado con un automóvil expuesto al agua será reembolsado automáticamente.

Antes de iniciar el trámite, el conductor debe comunicarse con la compañía para conocer los pasos de inspección. Si el automóvil estuvo sumergido, es aconsejable no encenderlo hasta que un profesional determine si puede hacerlo sin provocar daños adicionales.

¿Cuánto tarda en activarse un seguro contra inundaciones?

Las pólizas nuevas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones suelen tener un período de espera de 30 días antes de entrar en vigor. El Departamento de Servicios Financieros de Florida establece excepciones, entre ellas determinadas contrataciones relacionadas con préstamos hipotecarios y la transferencia de una póliza existente al nuevo propietario.

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También existen condiciones especiales para propiedades incorporadas recientemente a zonas de alto riesgo en los mapas federales. En determinados casos, la cobertura puede comenzar después de un día, siempre que se cumplan los requisitos del programa.

Por regla general, contratar una póliza después de que se anuncian lluvias intensas no garantiza protección para ese episodio. El seguro no cubre pérdidas que ya están en curso cuando comienza la vigencia de la cobertura.

La ubicación de una vivienda fuera de una zona de alto riesgo tampoco significa que esté libre de inundaciones. FEMA advierte que las acumulaciones de agua pueden producirse en distintos lugares, incluso donde los mapas no identifican un riesgo elevado.

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Las aseguradoras recomiendan no encender un automóvil sumergido antes de una inspección técnica profesional. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

¿Cómo reclamar al seguro por daños causados por una inundación?

El Departamento de Servicios Financieros de Florida recomienda contactar a la aseguradora o al agente tan pronto como sea seguro regresar a la propiedad. Los afectados deben registrar los daños con fotografías y videos, elaborar un inventario de los bienes perjudicados y conservar recibos, facturas y otros comprobantes que permitan acreditar las pérdidas.

También aconseja separar los objetos dañados de los que no fueron afectados y conservarlos hasta que puedan ser inspeccionados por el ajustador, siempre que no representen un riesgo para la salud. Si es necesario retirarlos antes, deben documentarse con imágenes y comunicarse las medidas tomadas a la compañía.

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Las reparaciones de emergencia para evitar que el daño aumente deben registrarse con fotografías y comprobantes de gastos. Los asegurados también pueden llevar un registro de las comunicaciones con la compañía, el agente y el ajustador, además de solicitar y conservar el número de reclamación.

En las pólizas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, el asegurado debe presentar, por regla general, una prueba de pérdida (Proof of Loss) dentro de los 60 días posteriores al siniestro. El documento detalla el monto reclamado y debe respaldarse con la información exigida por el programa. Aunque el ajustador puede ayudar a completar el trámite, el titular debe cumplir con los requisitos y plazos establecidos.

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Antes de aceptar una indemnización o iniciar reparaciones permanentes, conviene revisar los límites de la póliza, el deducible, las exclusiones y los requisitos de documentación. La cobertura de estructura, pertenencias y otros gastos puede variar según el contrato y el tipo de seguro contratado.

¿Cómo contratar un seguro contra inundaciones en Florida?

Los propietarios de viviendas en Florida pueden contratar un seguro contra inundaciones a través del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP), administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), o mediante compañías privadas que ofrecen este tipo de protección.

Los interesados pueden contratar una póliza mediante la herramienta en línea de FloodSmart, el portal oficial del programa, o comunicarse con un agente o una aseguradora participante para consultar las opciones disponibles y conocer los requisitos de contratación.

Otra alternativa son las aseguradoras privadas, que pueden ofrecer límites de indemnización, deducibles y condiciones diferentes a los del programa federal. Antes de elegir una opción, el propietario debe comparar qué protección contempla para la estructura de la vivienda, los bienes personales y los posibles gastos asociados a una inundación.

El Departamento de Servicios Financieros de Florida recomienda revisar las exclusiones, los montos máximos de cobertura y los períodos de espera antes de firmar el contrato. También es importante confirmar la fecha exacta en que comienza la protección, especialmente cuando se aproxima la temporada de lluvias, ya que contratar una póliza no significa que entre en vigor de inmediato.