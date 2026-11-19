El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, habla ante los medios de comunicación en la sede institucional. Imagen de archivo.

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Un exfiscal de Bolivia fue víctima de un intento de asesinato este miércoles en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, donde fue atacado a tiros por un reo. Alberto Zeballos, que cumple 45 días de detención preventiva en el marco de una investigación de narcotráfico, salió ileso del ataque y permanece aislado.

Según reportes de los medios bolivianos, el exfiscal se refugió en el baño de su celda durante el tiroteo. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, informó que se contabilizaron diez orificios de proyectil de un arma de 9 milímetros que posteriormente fue hallada en exteriores del pabellón penitenciario.

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Ontiveros también informó que se identificó a cuatro sospechosos de atentar contra la vida del exfiscal. Los posibles autores son Fabio M. O. Gabriel S.D. y Oscar Junior T.D., de nacionalidad boliviana, además del boliviano Adebaldo G. F.

Tras el ataque, se dio a conocer que Zeballos no sufrió lesiones por los impactos de bala y que fue sometido a un chequeo médico antes de ser trasladado a otro sector de la cárcel donde permanece aislado actualmente.

La entrada principal del recinto penitenciario El Abra, en Sacaba, Cochabamba, cuenta con un portón de madera, un letrero identificatorio y alambre de púas.

Los abogados del exfiscal han pedido el traslado de su defendido a otro centro penitenciario por el riesgo que supone su permanencia en El Abra. Sin embargo, hasta la mañana de este jueves no se había informado ninguna determinación sobre esta solicitud.

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La Policía, mientras tanto, dispuso reforzar la seguridad en el penal, uno de los principales recintos carcelarios de Bolivia en el que están detenidos reos de alta peligrosidad.

La exdirectora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, indicó en una entrevista con el canal Unitel, que el bloque en el que está recluido el exfiscal Zeballos es el mismo en el que están internados cabecillas del Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

“Dentro del bloque C, contamos con los cabecillas más pesados miembros del PCC y miembros del Comando Vermelho, dentro de ese bloque C están las organizaciones criminales”, indicó.

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Alberto Zeballos, exfiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia, declaró ante autoridades policiales tras ser detenido el 1 de octubre.

Suárez indicó que el centro, construido en 1998 y considerado de máxima seguridad, alberga a cerca de 1.400 privados de libertad, quienes son custodiados por 30 policías por turno, de los cuales solo 10 están asignados al bloque donde se produjo el ataque.

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue detenido por la Policía el 1 de octubre junto al exfiscal general Roger Mariaca, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Días antes, ambos habían sido citados en un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos de autoridades y exfuncionarios bolivianos a quienes se les revocaba la visa por su presunta relación con el crimen organizado.

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Tras su arresto en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, ambas autoridades fueron trasladadas a La Paz, donde la Justicia determinó su detención preventiva por 180 días mientras se desarrolla el caso. Zeballos fue enviado a la cárcel El Abra, mientras Mariaca fue llevado a Cantumarca, en las afueras de la ciudad de Potosí.