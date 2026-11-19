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Miembros de la barra del Atlético Mineiro reclamaron este miércoles una victoria ante Boca en la final de la Copa Sudamericana, durante el embarque del plantel en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, rumbo a Colombia. El pedido estuvo motivado por las cuatro de las cinco finales más recientes que el club perdió.

Un representante de Galoucura, una de las principales hinchadas organizadas del club, se acercó a Everson, capitán y arquero del equipo, durante el embarque. “El Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales a las que llegó y perdió. No podemos perder una quinta”, le dijo mientras el futbolista lo observaba y asentía.

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En 2024, el equipo cayó ante Flamengo en la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la Copa Libertadores. Después perdió ante Lanús por penales la Copa Sudamericana de 2025 y el Campeonato Mineiro de 2026 contra Cruzeiro, por 1-0; la única definición que ganó en ese período fue el estadual de 2025 ante América Mineiro.

Más tarde, insistió: “Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres”.

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La hinchada aseguró que los simpatizantes afrontan los gastos del viaje sin recibir apoyo del club y que habían invertido “15 mil” para estar presentes. “Nosotros no recibimos nada del club. Nosotros jugamos por el escudo”, afirmó el representante antes de cerrar el reclamo: “Que lleguen allá y jueguen como hombres. Nosotros no estamos yendo allá para perder”.

La final se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

TENSO CRUCE EN OTRO AEROPUERTO

Hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizaron un tenso cruce de cánticos en una puerta de embarque mientras viajaban a Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana. El episodio, registrado en video y difundido en redes, se limitó a una disputa verbal y no pasó a mayores.

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La situación ocurrió en el marco de una gran movilización de ambas hinchadas hacia Colombia. Se estima que más de 40.000 simpatizantes de Boca viajarán para acompañar al equipo, con muchos de ellos alojados en Cartagena de Indias antes de trasladarse a Barranquilla.

Boca agotó sus 12.000 entradas populares, mientras que Atlético Mineiro vendió entre 7.000 y 8.000 localidades. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ampliado para 65.000 espectadores, podría tener una presencia mayoritaria de hinchas xeneizes, favorecida además por la popularidad del club argentino entre el público colombiano. Para Boca, la final representa la oportunidad de terminar con 18 años sin títulos internacionales.

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