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Con su habitual análisis filoso, el analista político Jorge Asís cuestionó con crudeza el impulso del gobierno de Javier Milei contra la suspensión de las PASO, a la que definió como una “vergüenza” y una estrategia típica de “la casta”, y lo vinculó con el temor a una posible derrota del oficialismo en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Asís analizó que el oficialismo esté promoviendo un cambio de las reglas electorales con el fin de evitar un resultado adverso en los comicios. Y caracterizó la maniobra con un dejo de humor: “No hablo de esto, pero por pudor. Es una vergüenza que el Gobierno que viene contra la casta y se pone como ejemplificador necesite de esta cancelación (de las PASO) para subsistir”.

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Con esa evaluación, el analista sostuvo planteó que esté todo el Gobierno involucrado en la suspensión de las primarias, entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “el peronista originario (Diego) Santilli, Lule Menem y todos los muchachos para conseguir esto y para poder cancelar las PASO, me parece una vergüenza”, afirmó.

El escritor cuestionó que se alteren las reglas antes de una competencia está vinculado a que si las fuerzas del oficialismo “van a las PASO, pierden, y se acaba el Gobierno”, aseguró al describir el escenario que, a su criterio, busca impedir La Libertad Avanza (LLA). “Estamos entre pequeños canallas”, lanzó, y ejemplificó como antecedente el hecho de que Mauricio Macri en 2019 “perdió prácticamente el poder con las PASO”.

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“Estas son las reglas del juego. Bancalas”, expresó Asís. Para el analista, el temor a una derrota no justifica una reforma: “Si tenés tanto miedo a la derrota, dedicate a otra cosa”.

La interna en el peronismo entre Kicillof y Massa

Jorge Asís atribuyó el impulso del gobierno de Javier Milei contra las PASO a un intento de evitar una derrota electoral.

En este marco, Jorge Asís vinculó este posible cambio de las reglas electorales en la disputa al interior del propio peronismo, un sector político que caracterizó como “la alternativa más viable de poder en Argentina”. Pero la intensa disputa por la conducción entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner está dificultando quién encabeza y lidera esa opción.

“Hoy el peronismo tiene un problema más grave: la interna de quién es el candidato del peronismo que la pelea con Milei”, definió.

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Desde su mirada, el intelectual y autor de varios libros reconocidos, entre ellos la novela “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, Axel Kicillof busca construir una autoridad propia dentro del peronismo bonaerense, y que esa construcción reviste anomalías. “Es un tipo transparente en la provincia de Buenos Aires, que a ninguno de sus colaboradores los deja poner un dedito donde no les corresponde”, sostuvo, y lo definió como “un fenómeno cultural y político” dentro de ese espacio porque, a pesar de esa “decencia”, representa a “la provincia del pecado”.

“Lo interesante de Axel es el fenómeno cultural que se produjo cuando la doctora lo pone en la mesa de los pecadores, y cuando los pecadores son los que lo hacen candidato a la Presidencia de la República”, ironizó. “Axel Kicillof está en la mesa de los que se la saben todas, los que conocen absolutamente nada -continuó-y en un peronismo de ‘La Provincia del pecado’, donde las internas no son por frases de Perón ni por socialdemocracia, ni más a la izquierda o más a la derecha, son internas por cajas. Es un muchacho que no tiene nada que ver con la contraprestación, que hace política -si vos querés- de centro de estudiantes, pero desde hace mucho tiempo ganó la interna y la reelección en el peronismo”.

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Axel Kicillof busca consolidar su autoridad como jefe político de la provincia de Buenos Aires ante las tensiones con Cristina Kirchner.

Asís planteó como problema para el gobernador bonaerense que sus votos todavía están asociados al liderazgo de Cristina Kirchner. “Los votos de Axel no existen como votos propios”, deslizó. “Tiene una frontera el muchacho. No quiere ser tomado como otro Alberto Fernández”, agregó. Además, recordó que la tensión con la expresidenta tiene antecedentes en 2021, “cuando Kicillof no tiene una elección brillante y hay un arreglo entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde y prácticamente le intervienen la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, consideró que la pelea entre Kicillof y CFK es una discusión “idiota”. “Tiene que arreglar esa interna incomprensible con la doctora”, expresó.

Ahora bien, cuestionó la mirada de que no hay candidatos en la oposición con posibilidad de disputar los comicios. “Kicillof es un dirigente y Sergio Massa es un dirigente. Serán distintos. Tienen un año de diferencia los dos”, sostuvo. En ese marco, reivindicó la necesidad de una competencia interna para resolver esa disputa: “Lo mejor es que se cuenten los votos”.

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En contraste con el perfil de Sergio Massa, Asís evaluó: “Es un político que hace política como la señora Carrió, pero sin ser botón, sin denunciar a nadie. Sergio es un profesional de la política”.

Sergio Massa, en el acto realizado esta semana en San Fernando con un amplio sector del peronismo (RS Fotos)

Para el analista político, Massa conserva una capacidad de construcción que otros dirigentes no tienen, pero que tiene un “problema con la sociedad” que lo ve como “ventajero”. “Le queda una bala en la recámara. No tiene cinco balas más en la recámara, le queda una y tiene que ver dónde la va a aprovechar”, dijo sobre una eventual candidatura presidencial.

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“Cuando él dice: ‘Yo soy el arquitecto de la unidad’, él sabe que no puede haber división”, agregó sobre el liderazgo que lo promueve. Además, describió el modo en que Massa habría administrado su bajo perfil tras la elección de 2023. “No se tuvo que esforzar mucho, tuvo que esperar”, dijo y, sin embargo, afirmó que “es un tipo que desde las diez de la mañana está operando en su oficina en la calle Libertador”. “Es verdaderamente un político, no tiene escrúpulos y sabe de esto”, analizó.

Aunque identificó a Kicillof y Massa como las figuras con mayor exposición, sumó también a la lista de candidatos al diputado Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan; y el senador y ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre los dirigentes con potencial.

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Según Asís, el escenario político se orienta hacia una polarización entre el peronismo y el sector antiperonista alineado con Javier Milei.

Asís anticipó que el escenario electoral puede volver a ordenarse sobre una confrontación entre peronismo y antiperonismo, que está hoy alineado con Javier Milei. “Se marcha hacia una polarización”, afirmó. “El peronismo olfatea que se puede quedar con el poder”, dijo. En este marco, y con una frase provocadora, el escritor definió qué es lo que se pone en juego en las elecciones del año que viene: “Es una lucha entre el peronismo y el que inventó el peronismo, que es Milei”.

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