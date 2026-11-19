Coinbase impidió el desvío de USD 4,7 millones en una estafa que utilizó un video falso de Elon Musk. (Tesla)

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Coinbase señaló que su sistema de inteligencia artificial (IA) impidió que USD 4,7 millones salieran de las cuentas de sus clientes hacia estafadores. Los ciberdelincuentes usaron un deepfake (video falso hecho con IA) de Elon Musk en una transmisión de YouTube que prometía duplicar las criptomonedas que los espectadores enviaran.

La empresa lo detalló el 17 de noviembre de 2026 en su blog, dentro de una serie semanal sobre protección al consumidor. Según Coinbase, el sistema detuvo cerca del 91% del dinero que sus clientes intentaron enviar, sin intervención humana.

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Los estafadores armaron una transmisión en vivo que imitaba la del evento de Tesla sobre su “auto volador”. Incluía el deepfake de Musk, direcciones de billeteras digitales en pantalla y un código QR, y ofrecía devolver el doble de cualquier cantidad enviada.

Los delincuentes simularon en YouTube una presentación de Tesla para captar a más de 500.000 espectadores. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Más de 500.000 personas vieron la transmisión, según Coinbase. En unas dos horas, cientos de sus clientes intentaron enviar millones de dólares a esas direcciones.

Nadie hackeó las cuentas de los espectadores del video en YouTube

Coinbase subrayó que no hubo intrusión: ninguna cuenta fue vulnerada, ninguna contraseña robada y ninguna credencial obtenida por engaño. Los clientes, muchos de ellos usuarios de larga data, decidieron por su cuenta enviar dinero a un desconocido.

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La empresa explicó que ese es el obstáculo principal. Las defensas habituales buscan movimientos no autorizados, pero aquí el cliente había iniciado sesión y confirmó la operación. Sus sistemas detectan señales de riesgo, dijo, pero no la intención de quien envía el dinero.

El sistema automatizado de Coinbase frenó el 91% del dinero que los usuarios intentaron transferir a las billeteras de los atacantes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por eso el sistema intenta interrumpir la decisión. Primero, modelos de aprendizaje automático puntúan en tiempo real los envíos riesgosos, por ejemplo los vinculados a sorteos, a la suplantación de marcas o a billeteras recién creadas.

Luego, un agente de IA conversa con el cliente, le nombra el tipo de estafa y le hace preguntas que desarman la historia. Cada respuesta recibe un puntaje de confianza antes de llegar al usuario.

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Coinbase afirmó que el agente nunca había visto esta modalidad, un sorteo con deepfake atado a un lanzamiento en vivo. Aun así reconoció la promesa de multiplicar fondos, la urgencia de un evento de pocas horas y una transferencia irreversible.

Medios especializados calcularon que cerca de USD 460.000 salieron de las cuentas y señalaron la falta de auditorías independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que Coinbase no dijo que fue revelado al público

El cálculo inverso muestra un límite. Unchained, un medio especializado en criptomonedas, estimó a partir de las cifras de Coinbase que los clientes intentaron enviar unos USD 5,2 millones y que cerca de USD 460.000 sí salieron de sus cuentas. La empresa no dijo cuánto llegó a los estafadores ni la fecha de la transmisión falsa.

The Block y Unchained coinciden en que las cifras provienen solo del blog de Coinbase. No hay una auditoría independiente ni datos por transacción que permitan comprobar la pérdida final.

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Coinbase alertó que la tecnología de deepfakes reduce los costos y acelera la creación de fraudes financieros en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coinbase sostuvo que los deepfakes abaratan este tipo de fraude: antes armarlo requería un equipo y semanas, y ahora basta una transmisión en vivo y un modelo de IA. La empresa dijo que invierte en IA para detectar nuevos formatos de estafa en horas y no en semanas.

Cómo reconocer el engaño

La compañía sugirió no enviar criptomonedas a una dirección o un código QR mostrado en un video en una plataforma streaming o enviado a través de aplicaciones, porque cualquiera puede poner una billetera en pantalla. Pidió verificar en la cuenta oficial o el sitio de la empresa, y no en enlaces de la publicación.

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Coinbase señaló que ninguna oferta legítima duplica el dinero que se envía, y que nunca pedirá enviar criptomonedas para reclamar un premio ni presionará para actuar antes de que termine una transmisión. Quien sospeche que fue blanco de un engaño debe escribir de inmediato al soporte de la aplicación.