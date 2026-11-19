El dólar volvió a ser negociado con moderadas alzas en todas las franjas del mercado y, por lo tanto, anotó nuevos máximos nominales. El dato central de esta dinámica fue el avance del “contado con liquidación” por encima de los $1.700 , movimiento que amplió la brecha con el dólar oficial, una señal que siguen de cerca los agentes para mensurar un eventual atraso cambiario.

El BCRA compró el miércoles USD 11 millones en el mercado, el 3,1% de la oferta spot . Las reservas internacionales brutas del BCRA recortaron USD 190 millones, a USD 49.511 millones, dada la baja de 3,5% en la cotización del oro, a USD 3.729,80 la onza.

Cuando se anuncia un superávit del balance comercial o del de cuenta corriente, es usual que se lo haga como una buena noticia. Sin embargo, no siempre ese resultado positivo, mayores exportaciones que importaciones, lo es para la gente y rara vez lo ha sido en Argentina. Lo importante es analizar cuál es el motivo por el que esto se dio.

Sobran argumentos para explicar la brusca suba del dólar y la brecha del 10% entre el tipo de cambio mayorista y el contado con liquidación (CCL) . Entre ellos, se destaca el fortalecimiento de la moneda estadounidense: avanzó 0,32% frente a una canasta de las seis principales divisas del mundo, acumula una suba de 6,42% en el año y alcanzó su nivel más alto desde fines de febrero de 2025.

En el mercado bursátil, el “contado con liquidación” para exteriorizar divisas -mediante la compraventa de acciones y bonos que operan simultáneamente en el exterior y la plaza local- opera en torno a los 1.720 pesos.

El dólar al público es ofrecido a $1.580 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.582,68 para la venta y $1.529,27 para la compra.A la vez, el dólar blue experimenta un incremento de cinco pesos o 0,3%, a $1.630, también récord nominal.

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