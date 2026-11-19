Lisa Su elogió la elección de Colette Kress como reemplazo de Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

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La directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, se refirió a la renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia y evitó profundizar en la crisis interna de su principal competidor.

La ejecutiva elogió el recorrido de la compañía y de su fundador, pero señaló que la discusión debe volver a la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial (IA).

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“Nvidia es una compañía fenomenal. Jensen ha sido un líder tremendo para la industria”, afirmó Su en el evento TomorrowX Summit. Luego planteó que los acontecimientos alrededor de Huang deben evaluarse con distancia: “Están pasando muchas cosas. Tenemos que separarnos un poco del ruido”.

Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de Nvidia en medio de cuestionamientos y una campaña pública que reclama su regreso. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)

La líder de AMD señaló que “el ruido se resolverá solo con el tiempo” y propuso observar a largo plazo. A la par, valoró la conducción interina de Colette Kress, quien asumió el liderazgo de la firma fabricante de chips.

Por qué AMD ve una oportunidad en el mercado

La CEO afirmó que AMD atraviesa un momento de expansión vinculado a la construcción de centros de datos y sistemas de cómputo destinados a la inteligencia artificial. Según explicó, la empresa ve una “oportunidad tremenda” para formar parte de esa infraestructura junto con sus socios comerciales.

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Su evitó formular previsiones concretas sobre un posible traslado de clientes desde Nvidia. En cambio, puso el foco en la hoja de ruta de AMD y en su capacidad de entrega.

Elon Musk comparó la salida de Jensen Huang con apartar a Michael Jordan de un equipo en una racha ganadora. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Qué líderes han lanzado su apoyo al regreso de Jensen Huang a Nvidia

Elon Musk criticó la salida de Huang y comparó la decisión con apartar a una figura decisiva de un club deportivo en plena racha de triunfos. Durante la cumbre DealBook, en diálogo con el periodista Andrew Ross Sorkin, afirmó: “Tienes una racha ganadora y de repente echas a Michael Jordan de tu equipo”.

“No me parece una decisión inteligente”, añadió Musk. El CEO de Tesla y SpaceX señaló que una figura como Huang es difícil de reemplazar por su conocimiento técnico, sus relaciones con proveedores y clientes, y el vínculo que construyó con los trabajadores de Nvidia durante más de tres décadas.

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Asimismo, Musk dijo que había escuchado una posición similar de parte de otras figuras del sector y del presidente Donald Trump. “Creo que el presidente ha expresado públicamente que piensa que Jensen debería haberse quedado como director ejecutivo, y todos los que conozco piensan lo mismo”, declaró.

Nvidia enfrenta una transición en su cúpula mientras mantiene una posición central en el mercado de chips para inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

La salida del cofundador de Nvidia generó una campaña pública que reclama su regreso. Musk firmó una carta abierta junto con Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, y Garry Tan, presidente de Y Combinator, para pedir la restitución de Huang en el cargo.

La petición superó las 165.000 firmas, incluidas más de 7.500 de empleados de Nvidia, una cifra equivalente a más del 15% de la plantilla, según la información difundida por los impulsores.

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El cofundador de Uber, Travis Kalanick, también se pronunció: “Huang erró, sí, errar es humano, pero no creo que nada de lo que hizo alcance el umbral para separarlo de su compañía”.

El respaldo público contrasta con la posición comunicada por el directorio de Nvidia, que aceptó la dimisión y nombró a Kress como directora ejecutiva interina. El debate sobre una eventual restitución quedó condicionado a una decisión de la junta o a una acción de los accionistas en una futura reunión corporativa.

Sam Altman señaló que el sector no tendrá problemas pese al escándalo de Jensen Huang. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Por qué no es posible que la salida de Jensen Huang detenga el avance de la IA

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que la salida de Huang no alterará el crecimiento de la industria de inteligencia artificial. Durante el evento Silicon Valley & The World, reconoció el peso del fundador de Nvidia en el desarrollo del sector, aunque descartó que el mercado dependa de una sola persona.

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“Es difícil imaginar la revolución de la IA sin Jensen y la compañía que ha construido”, declaró Altman. Aun así, sostuvo que la demanda se mantiene firme: “Hay tanta demanda, y está tan claro que la IA es real y que la gente quiere usarla y que los ingresos y la demanda están creciendo con tanta fuerza, que creo que la industria estará bien”.

Altman definió a Huang como un “héroe” personal y sostuvo que “los héroes tienen defectos”. Aludió a su destitución temporal al frente de OpenAI en 2023, una experiencia que, según explicó, le permitió comprender parte de la situación que enfrenta el exCEO de Nvidia.

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