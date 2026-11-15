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Publicar un juego en Steam demora hasta tres semanas y los desarrolladores culpan a la IA

Valve admite demoras que llegan a 12 días hábiles por un aumento de solicitudes, pero su comunicado no menciona la inteligencia artificial

Desarrolladores independientes de videojuegos enfrentan demoras de hasta tres semanas para recibir la aprobación de sus títulos en la plataforma Steam. (VALVE)
Desarrolladores independientes de videojuegos enfrentan demoras de hasta tres semanas para recibir la aprobación de sus títulos en la plataforma Steam. (VALVE)
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Varios estudios independientes esperaron entre dos y tres semanas la aprobación de sus juegos en Steam, la tienda de videojuegos para computadoras de Valve, cuando el plazo habitual es de tres a cinco días. Los desarrolladores sospechan que una avalancha de títulos creados con IA saturó la revisión. Valve reconoció la demora, pero no mencionó esa causa.

El 3 de noviembre, Valve publicó un comunicado para desarrolladores en el que admite “un aumento significativo” de solicitudes de revisión de páginas de tienda y de versiones de juegos en los últimos meses. Según el reportaje de Kotaku, el proceso toma ahora hasta 12 días hábiles.

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La empresa explica que la mayor parte del tiempo se va en revisar de nuevo los juegos que presentan problemas al enviarse. Valve afirmó que ajusta sus procesos internos para absorber la carga y que sumará puntos a la lista de verificación previa al lanzamiento, con el fin de reducir los envíos que debe devolver.

Kotaku señala que el comunicado no menciona la inteligencia artificial generativa. La guía oficial de Valve sigue recomendando enviar la página a revisión al menos siete días hábiles antes de la fecha de salida, un margen que varios estudios dicen haber superado sin éxito.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Valve admitió un incremento considerable en las solicitudes de revisión y anunció ajustes en sus listas de verificación para agilizar los trámites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el proceso de espera de estudios durante semanas

Entre los casos que recoge Kotaku, Ashen Legacy se envió el 15 de octubre y recibió la aprobación el 1 de noviembre, cinco días antes de su salida prevista. Caravarn Carnage: Fruity Road pasó la revisión el 1 de noviembre tras enviarse el 16 de octubre. Lacey’s Flash Games salió cuatro días tarde, en Halloween.

Wheel Make It llegó a su público con tres semanas de retraso, según Kotaku. Su estudio contó en redes que el juego fue rechazado en la primera revisión porque los revisores no entendieron cómo activar el modo cooperativo local, que se juega compartiendo un teclado.

El equipo de Cubic Earth, que preparaba su debut en acceso anticipado, dijo a Kotaku que su juego quedó sin fecha de lanzamiento. También afirmó que el tráfico orgánico hacia su página en Steam “se desplomó por completo”, y que los jugadores reclamaron explicaciones por el retraso.

El estudio de nueve personas que sigue esperando

Alfred Kamon, director de Studio Daimon, con sede en Italia, envió Food Devils a revisión el 12 de octubre. Según relató a Kotaku, siguió el consejo de Valve y abrió un ticket de soporte el 24 de octubre. El 26, Valve planteó una objeción por contenido sexual, y él respondió de inmediato.

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El equipo del videojuego Cubic Earth reportó un desplome en su tráfico orgánico tras perder su fecha de lanzamiento oficial en la tienda digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete días después seguía sin respuesta. Kamon dijo que en ocasiones anteriores esos problemas se resolvían en dos o tres días. Sin la aprobación final, tampoco puede entregar claves completas del juego a quienes lo reseñan. Kotaku vio los mensajes entre el estudio y Valve.

El estudio tiene nueve personas y trabajó cuatro años en el juego. Kamon explicó que necesita los ingresos antes de fin de año y que Steam paga con un mes de retraso, por lo que no puede postergar el lanzamiento a diciembre. “Cuéntennos que puede tardar semanas”, pidió, en vez de prometer tres a cinco días.

La sospecha sobre la IA y la postura de Valve

Los desarrolladores apuntan a las cifras. Según Kotaku, hasta mediados de octubre se habían lanzado en Steam más juegos en 2026 que en todo 2025. En octubre salieron cerca de 4.000 títulos, y casi la mitad declaró algún uso de IA generativa, de acuerdo con un informe y un análisis en Reddit que el medio cita.

Kotaku aclara que, sin una explicación más precisa de Valve, nadie puede probar que la IA explique la demora. La compañía sí reconoció antes un problema con contenido de baja calidad, después de que más de 8.000 demos inundaran el evento Steam Next Fest en octubre.

Vista lateral de un joven concentrado usando auriculares con micrófono y luces LED, jugando un videojuego shooter en su monitor de computadora.
La plataforma registró más de 8.000 demostraciones durante el evento Steam Next Fest de octubre, lo que evidenció el ingreso masivo de producciones de baja calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vez, Valve dijo que no quiere ser “guardián” que decida qué herramientas usan los desarrolladores. Marc Wilkinson, de Valve, afirmó: “Somos plenamente conscientes de la situación y un número significativo de personas está pensando cómo resolver este problema”.

Kamon pidió que Valve sea transparente sobre cuánto tardará la revisión y que su juego gane visibilidad en Steam para compensar el retraso. Hasta la publicación del reportaje de Kotaku, Food Devils seguía sin aprobación.

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