El viceministro de Relaciones Internacionales de Bolivia, Carlos Paz Ide, responde a las preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa.

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz, explicó los motivos de la demora en la designación de embajadores durante el Gobierno de Rodrigo Paz, en el que, en el primer año de gestión, solo se ha nombrado a un representante.

Paz justificó el retraso en los problemas administrativos y financieros que tuvieron que atender durante este tiempo. “En este primer año hemos estado solucionando problemas internos; la Cancillería ha recibido más de 30 millones de dólares de deuda a organismos internacionales, más de dos millones de dólares en salarios con más de cinco meses de atraso; eso solucionamos en los primeros tres meses”, explicó en entrevista con el canal Unitel.

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El viceministro también indicó que se necesitaba renovar la política exterior y que hace tres meses se puso en vigencia los nuevos lineamientos. “Ahora que ya tenemos todo eso, el presidente va a ir llenando los espacios vacíos”, explicó Paz y aclaró que pese a la ausencia de embajadores, todas las misiones diplomáticas estuvieron en funcionamiento a través de los equipos establecidos en cada país.

El viceministro de Relaciones Internacionales de Bolivia, Carlos Paz Ide, durante una intervención oficial.

Esta semana se conoció que el presidente envió al Senado la nominación del empresario Giovanni Ortuño, para representante diplomático en Estados Unidos, de Teresa Ayala, como embajadora en Uruguay y ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); y de Guido Áñez Moscoso, como futuro embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

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De los tres nominados esta semana, solo Ayala cuenta con formación diplomática y estudios en relaciones exteriores. Ortuño es un empresario de las telecomunicaciones y Áñez un abogado con trayectoria política en diferentes cargos públicos.

Estas tres personas, cuyos nombramientos deben ser ratificados por el Senado, se sumarían a la designación de Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, que fue enviado a Paraguay, pese a no contar con experiencia en asuntos de relacionamiento internacional.

El viceministro Paz señaló que la terna de las tres nominaciones ya está en manos del Senado y no existen plazos para su aprobación.

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Las postulaciones se produjeron un día después de que Estados Unidos postulara a Kara Frederick, una experta en inteligencia, contraterrorismo y seguridad nacional, quien durante seis años trabajó como analista antiterrorista en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

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Su perfil apunta a una agenda centrada en las prioridades de seguridad de Washington en Bolivia, particularmente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, dos asuntos que han adquirido protagonismo en el acercamiento entre ambos gobiernos.

El intercambio de embajadores con Estados Unidos marcará un nuevo capítulo en la relación bilateral, interrumpida en 2008 tras la expulsión de La Paz del embajador Philip Goldberg durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), en medio de acusaciones de conspiración contra la democracia y de promover acciones “separatistas” vinculadas a la oposición.

Desde la llegada de Rodrigo Paz al poder, en noviembre de 2025, ambos gobiernos aceleraron los acercamientos con el objetivo de restablecer plenamente sus relaciones diplomáticas basadas en una agenda común en materia de seguridad.

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La nueva relación tuvo una de sus expresiones más concretas en la incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado, el principal eje de entendimiento entre las naciones que lo integran.