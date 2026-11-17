Google alerta sobre hackers que usan la IA para automatizar ataques. EFE/EPA/FILIP SINGER

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Los ciberataques impulsados por inteligencia artificial podrían avanzar hacia una nueva fase: sistemas capaces de ejecutar varias etapas de una intrusión con poca o ninguna supervisión humana. Esa es la advertencia del Google Threat Intelligence Group (GTIG), que identificó herramientas de IA utilizadas para detectar fallas de seguridad, desarrollar código para explotarlas y atacar sistemas vulnerables.

La alerta aparece en un momento en que los ciberdelincuentes comienzan a utilizar marcos de trabajo con múltiples agentes. Cada agente puede encargarse de una tarea y coordinarse con los demás para llevar adelante distintas partes del ataque. Entre las herramientas mencionadas por el GTIG figuran ARTEX, CAIRN, CyberStrikeAI, PentAGI y HexStrike AI.

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La automatización no significa que todos los ataques sean completamente independientes de las personas. Sin embargo, los sistemas agénticos pueden reducir la intervención necesaria y repetir tareas a gran escala. En lugar de que un atacante busque manualmente cada punto débil, la IA puede analizar software, proponer métodos de explotación y ejecutar acciones contra objetivos conectados a internet.

Google señala que los hackers han empezado a usar agentes de IA para automatizar sus ataques. (Google Cloud)

Cómo operan los ataques automatizados

Un ciberataque tradicional puede requerir que una persona identifique una vulnerabilidad, estudie cómo funciona, prepare una forma de aprovecharla y busque acceso a la red afectada. Una vez dentro, el intruso puede intentar moverse por otros sistemas o instalar herramientas para mantener el acceso.

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Los marcos agénticos buscan repartir esas tareas entre programas especializados. Según la nota de Hipertextual, algunos sistemas comparan versiones de software para encontrar cambios relacionados con parches de seguridad. A partir de esas diferencias, intentan deducir qué vulnerabilidad fue corregida y crear un exploit, es decir, un código diseñado para aprovechar una falla.

El GTIG encontró evidencia de un sistema denominado exploit_agent, alojado en un servidor expuesto. Este marco combinaba varios modelos de IA y podía analizar código, generar exploits y ejecutar tareas posteriores, como instalar webshells —herramientas que permiten controlar un servidor de forma remota— o realizar reconocimiento dentro de una red comprometida.

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Google da a conocer que han aumentado los ataques con agentes de IA. (Google Cloud)

La velocidad es uno de los principales motivos de preocupación. Cuando se publica una actualización que corrige una vulnerabilidad, los equipos de seguridad necesitan tiempo para instalarla en todos sus sistemas. Si una herramienta automatizada puede estudiar el parche y probar ataques poco después de su publicación, algunas organizaciones podrían quedar expuestas antes de completar la actualización.

Los sistemas desactualizados, un blanco vulnerable

Google señala que las herramientas observadas pueden ser eficaces frente a vulnerabilidades relativamente simples y sistemas conectados a internet que no han sido actualizados. Esto convierte el mantenimiento de programas y dispositivos en una medida central de prevención.

La publicación relaciona el riesgo con ataques que aprovecharon componentes desactualizados en sistemas de refrigeración utilizados por supermercados y bancos de sangre en Europa. Un elemento sin actualizar puede convertirse en una puerta de entrada, incluso si la organización cuenta con otras medidas de protección.

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La automatización también cambia la escala de los intentos. Un agente de IA puede repetir una búsqueda o prueba muchas veces sin cansarse, lo que amplía la cantidad de sistemas que los atacantes pueden examinar. Esto no garantiza que cada intento tenga éxito, pero puede aumentar la presión sobre empresas y equipos responsables de la seguridad digital.

Google señala que hackers apuntan a sistemas desactualizados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La respuesta exige rapidez y prevención

La advertencia de Google apunta a la necesidad de reducir el tiempo entre la detección de una vulnerabilidad y la instalación de su corrección. También resulta clave conocer qué sistemas están expuestos, limitar los servicios accesibles desde internet y vigilar señales de actividad inusual en redes y servidores.

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La inteligencia artificial puede servir tanto para identificar amenazas como para facilitar ataques. El desafío para las organizaciones será reforzar sus procesos de actualización y respuesta a incidentes mientras los adversarios incorporan herramientas capaces de automatizar tareas que antes requerían más trabajo manual.

El GTIG prevé que el uso de agentes de IA en ciberataques aumente en los próximos meses. La posibilidad de operaciones sin participación humana constante sigue en desarrollo, pero los hallazgos descritos muestran que la automatización ya está avanzando en tareas concretas de reconocimiento y explotación de fallas.