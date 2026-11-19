Pierre Gasly se refirió a los problemas de Alpine con el límite de presupuesto de la Fórmula 1 (REUTERS/Daniel Cole)

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La temporada de la Fórmula 1 entró en la recta final y Alpine es una de las escuderías que comienza a centrar sus esfuerzos en lo que será el 2027. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly dieron los primeros detalles del flamante monoplaza en la previa del Gran Premio de Las Vegas, aunque el francés lanzó un análisis que llamó la atención: reveló que el equipo identificó hace meses las modificaciones necesarias para mejorar el auto actual, pero el límite presupuestario impidió aplicarlas durante el 2026.

“Todavía no probé el paquete completo en el simulador, pero vi bastantes cosas del túnel de viento y en la fábrica. Obviamente, estoy satisfecho con los avances que estoy viendo y creo que todo lo que estamos haciendo tiene sentido y es muy positivo. Pero, al mismo tiempo, es como todos los inviernos: no tienes idea de lo que están encontrando los demás. Creo que lo que me deja contento es que estamos concentrados en lo que podemos controlar y, en cuanto a lo que podemos controlar, estoy satisfecho con los avances que vi”, afirmó Gasly a Motorsport sobre los avances de Alpine para 2027.

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El corredor francés afirmó que “va a ser una mejora respecto de donde estamos ahora”, aunque reveló que Alpine no pudo actualizar piezas en los últimos meses por la imposibilidad de destinar recursos adicionales dentro del tope de gastos de la categoría. “Hay algunas cosas que, con el límite presupuestario, ya conoces con meses de anticipación, pero el propio límite presupuestario te impide hacerlas de inmediato. Hay un par de cosas que queríamos cambiar antes y que, lamentablemente, no pudimos modificar por estas razones económicas”, argumentó con el medio citado.

Williams, Alpine, Cadillac, Aston Martin y Audi habrían impulsado modificaciones en el límite de presupuesto de la Fórmula 1, con los cuatro equipos de punta en el otro bando de la discusión (REUTERS)

Alpine fue una de las escuderías que intentó implementar modificaciones en el límite presupuestario de la F1 en los últimos meses, acompañada por Cadillac, Aston Martin y Audi, según reveló el portal especializado The Race. La discusión tuvo como voz visible a James Vowles, líder de Williams, quien sostuvo que el sistema que se implementó en 2021 consolidó un “campeonato de dos niveles” entre los cuatro equipos de punta (Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes) y el resto de la parrilla.

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Para el dirigente, el mecanismo estabilizó las finanzas de la categoría, pero no cumplió sus objetivos de equidad deportiva ni de mayor competitividad. “Si tomo los últimos 15 años, los cinco años en los que hemos estado con límite de costos, los cuatro mejores equipos obtuvieron el 83% de los puntos. Antes de eso, fue en los años 70, para que quede claro. En otras palabras, hemos empeorado la situación, donde todos los demás estamos peleando por aproximadamente el 17% de los puntos. Antes, el número de veces que subíamos al podio (fuera de los cuatro primeros equipos) era del 10%. Ahora es del 5%. Podría darles un montón de estadísticas, pero el límite de presupuesto lo ha empeorado, no mejorado. La solución no es eliminar el límite de costes. Como ya he dicho, gracias a ello ahora tenemos un deporte financieramente muy estable, pero debemos reflexionar sobre los mecanismos que tenemos para asegurarnos de que todos trabajamos con las mismas herramientas y los mismos sistemas”, argumentó en la conferencia de prensa oficial de la FIA durante el GP de Malasia.

Flavio Briatore, líder de Alpine, formó parte de la rueda con Vowles y coincidió en que el tope presupuestario es una buena idea, pero criticó su administración. “Creo que la idea del tope de costos es muy buena, pero la administración que tenemos con el tope de costos es tremenda. En un punto, no sé si tiene sentido tener un tope de presupuesto, sea cual sea la cantidad. Otros quieren que los pilotos estén incluidos. En este momento, sea cual sea la cantidad, tal vez el equipo grande tenga 300 millones, 400 millones, el equipo pequeño tenga 250, 300, pero pongamos todo dentro del tope de presupuesto. Con esto, no tenemos más: ‘Esto está dentro, esto está fuera, esto está dentro, esto está fuera’. En un punto, creo que necesitamos decidir qué podemos hacer con el tope de presupuesto. Para mí, lo mejor es poner todo dentro del tope de presupuesto, sea cual sea la cantidad”, argumentó.

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De acuerdo con la información de The Race, la iniciativa de Vowles para otorgar mayor libertad de inversión necesita el respaldo de seis de los once equipos actuales. Con el supuesto apoyo de Alpine, Cadillac, Aston Martin y Audi, el sexto voto crucial recayó en Haas y Racing Bulls. Sin embargo, el team que es motorizado por Ferrari y la escudería satélite de Red Bull mantendrían la postura de continuar con el modelo actual.

Alpine no logró igualar el rendimiento de Racing Bulls en los últimos meses y cayó en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores (REUTERS/Andrew Boyers)

Con todo este panorama, Pierre Gasly afirmó en Las Vegas que el límite presupuestario postergó actualizaciones en el monoplaza. Esto ocurrió en el mismo momento en el que Racing Bulls sacó una diferencia sustancial para asentarse en el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

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“Siendo realistas, va a ser muy difícil alcanzar a Racing Bulls y sería un error concentrarse únicamente en eso en este momento. Creo que, tanto personalmente como con el equipo, simplemente queremos afrontar las cosas carrera a carrera. Objetivamente, VCARB ha desarrollado un paquete realmente bueno en general a lo largo de la temporada, creo que más consistente que el nuestro. Depende de nosotros terminar el año de manera sólida con el auto actual e intentar obtener todos los aprendizajes posibles que nos ayuden de cara al año que viene”, remarcó el francés con Motorsport.

El deterioro reciente se reflejó en la cosecha del equipo: Alpine obtuvo apenas un punto en los últimos seis grandes premios. De esta manera, perdió terreno frente a Racing Bulls en las últimas carreras y quedó a 45 unidades, con tres grandes premios aún por disputarse.

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