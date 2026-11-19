Sony estableció la actualización del sistema de PS5 como un requisito obligatorio para iniciar Grand Theft Auto VI. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

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Sony exige una actualización de PS5 para que los jugadores puedan entrar a GTA 6 desde el primer minuto de su estreno. La medida llegó desde antes de su lanzamiento y generó dudas entre quienes ya tenían el juego preinstalado en la consola.

La compañía no presentó el paso como una mejora opcional, sino como un requisito ineludible. Sin el firmware correspondiente, la consola simplemente no permite iniciar el título de Rockstar Games.

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Qué actualización exige Sony para jugar

La cuenta de soporte de PlayStation en Estados Unidos advirtió que los usuarios de PS5 deben instalar la actualización de software del sistema 26.07-14.23.00 antes de jugar Grand Theft Auto VI.

Rockstar Games amplificó el mensaje entre sus seguidores, con lo que convirtió una actualización de sistema en un requisito inmediato para quienes esperaban jugar desde el día del lanzamiento. La compañía publicó el comunicado de Sony en su cuenta de X y pidió descargar el paquete antes de la medianoche previa al estreno.

Las notas oficiales de la versión 14.23.00 registraron correcciones de seguridad sin detallar las vulnerabilidades que atiende el parche.

Las notas de parche de esa versión fueron breves: solo mencionaron “correcciones de seguridad”, sin precisar qué vulnerabilidades corrige. Una actualización previa, la 26.07-14.22.00, reportada el 17 de noviembre, sí fue descrita con un tamaño de 1,267 GB y correcciones de seguridad, aunque no hay base para atribuir esas mismas características a la versión 14.23.00 exigida para GTA 6.

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Por qué Sony refuerza la seguridad de la consola

El requisito se produce en medio de avances recientes en la escena del jailbreak de PS5, que desarrolla herramientas para modificar el software de la consola. A finales de septiembre, un jailbreak compatible con firmwares de la versión 7.00 a la 13.60 sacudió esa comunidad, con un alcance que incluyó incluso a las PS5 Pro que no se habían actualizado.

Después de ese episodio, algunos juegos de PS5 comenzaron a requerir el firmware 14.00 para descargar actualizaciones, lo que renovó los intentos de la escena homebrew por encontrar un jailbreak para versiones más recientes. Un investigador de seguridad identificado como Gezine afirmó haber extraído binarios de juegos en firmwares anteriores, aunque no compartió públicamente un jailbreak junto con esa afirmación.

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La información disponible no confirma que el requisito de actualización para GTA 6 responda de forma directa a ese volcado de binario, ni que exista una vulnerabilidad explotable contra el juego. Tampoco está confirmado que Sony haya bloqueado de forma general el acceso a PlayStation Network desde firmwares anteriores, aunque esa posibilidad se menciona como una explicación plausible del endurecimiento.

El investigador de seguridad Gezine afirmó la extracción de binarios de juegos en ediciones previas del software de la consola.

El temor a la piratería y a la inteligencia artificial

La inquietud por la seguridad de GTA 6 también llegó a Take-Two, la compañía matriz de Rockstar Games. Su director ejecutivo, Strauss Zelnick, dijo en una entrevista que la empresa toma en serio la seguridad y que reforzaría sus defensas técnicas y acciones legales de manera apropiada ante los riesgos de piratería.

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Zelnick explicó que el negocio de los videojuegos había sido en gran medida inmune a la piratería por el tamaño de los archivos, la complejidad técnica y la conexión con servidores. Sin embargo, reconoció que el fenómeno podría convertirse en un desafío mayor, en parte por el uso de inteligencia artificial para acelerar procesos de ingeniería inversa.

El directivo sostuvo que la piratería afecta, en alguna medida, a todas las compañías de entretenimiento y que probablemente también alcanzará al negocio de Take-Two. No detalló qué herramientas específicas desplegaría ni anunció una acción judicial concreta contra un actor determinado.

Los usuarios de PS5 pueden aplicar la actualización de forma automática o mediante la configuración manual en los ajustes del sistema. (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Cómo instalar la actualización en PS5

El proceso de actualización no exige demasiado tiempo ni pasos complejos. Quienes tengan habilitadas las actualizaciones automáticas solo deben esperar a que el sistema complete la descarga y reiniciar la consola para que el cambio se aplique.

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Para quienes prefieran hacerlo de forma manual, el camino es ingresar a los ajustes del sistema, buscar la opción de software del sistema y seleccionar la alternativa para actualizar. Desde ahí, la PS5 descarga e instala la versión 26.07-14.23.00 sin pasos adicionales.