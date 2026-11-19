El sistema Omnilert Gun Detect identificó una bolsa de Doritos como un arma de fuego con un noventa por ciento de certeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuatro estudiantes afroamericanos de una escuela secundaria de Maryland demandaron al distrito escolar del condado de Baltimore, Estados Unidos, a la policía local y a la empresa Omnilert. Su sistema de inteligencia artificial confundió en octubre de 2025 una bolsa de Doritos con un arma, y los jóvenes terminaron esposados y registrados.

Los abogados presentaron la demanda el 17 de noviembre de 2026 en el Tribunal de Circuito del condado de Baltimore. Los demandantes son Taki Allen, Yui-Osa Ogbeide, Devon Thompson Jr. y Keith Winfield III, estudiantes de la escuela Kenwood High School.

PUBLICIDAD

Según el texto de la demanda, el 20 de octubre de 2025, alrededor de las 18:30, los jóvenes esperaban a la salida de la escuela, tras el entrenamiento de fútbol americano. Allen comía una bolsa de Doritos que le había dado el entrenador. Al menos seis patrulleras llegaron al lugar y varios agentes apuntaron con sus armas.

Varios agentes policiales apuntaron con sus armas a los alumnos frente a la escuela Kenwood y revisaron sus mochilas tras el reporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los policías ordenaron a los cuatro arrodillarse sobre el cemento, los esposaron y revisaron sus cuerpos y mochilas. No encontraron nada. Solo después, según la demanda, uno de los agentes explicó el motivo: “es el Omnilert”.

Una alerta cancelada que siguió su curso

Omnilert Gun Detect analiza las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de armas de fuego. De acuerdo con la demanda, el sistema marcó la bolsa de Allen como un arma con una confianza del 90%. El equipo humano de revisión de la empresa validó la alerta y la envió por mensaje de texto a al menos 15 personas, entre ellas empleados del distrito y de la policía.

PUBLICIDAD

Entre las 19:05 y las 19:06, tres funcionarios revisaron la imagen, vieron que no había arma y cancelaron la alerta, según el escrito. El sistema envió un segundo mensaje con la cancelación. Pero la directora de Kenwood, Catherine Smith, abrió el primer mensaje más de diez minutos después, tomó una captura del video y se la envió al agente de seguridad escolar John Douglas, quien la reenvió a la policía.

La Inspectoría General de Educación de Maryland descartó sesgo racial y determinó que el algoritmo detectó la posición de la mano del alumno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda sostiene que Smith nunca registró el aviso de cancelación. Según el texto, esa noche escribió a otros administradores que el sistema “está funcionando” y que un chico parecía armado. Más tarde, ya sabiendo el error, bromeó en mensajes con otros administradores con la frase “era una bolsa de papas”, según NBC News, que cita la demanda.

PUBLICIDAD

Los demandantes acusan al distrito y a un directivo de seguridad escolar de no haber fijado protocolos para comunicar cancelaciones ni haber capacitado al personal. Acusan a los agentes de detener y esposar sin sospecha razonable, incluso a tres jóvenes que no aparecían en la imagen de la alerta.

Más del 99% de las alertas eran falsas, dice la demanda

La demanda cita un informe de la Inspectoría General de Educación de Maryland según el cual más del 99% de las alertas del sistema en las escuelas del condado fueron falsos positivos. También afirma que la policía ya había respondido antes a alertas que señalaban juguetes, una engrapadora y una pistola de silicona.

PUBLICIDAD

Un informe oficial citado en la demanda reveló que más del 99% de las alertas del software en las escuelas del condado fueron falsos positivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo organismo investigó el caso en noviembre de 2025 y no halló sesgo racial. Según NBC News, su informe dice que el sistema no detectó la bolsa como amenaza, sino la posición y el ángulo de la mano del estudiante.

Los demandantes piden indemnizaciones por daños, castigo económico para los responsables y una orden judicial que prohíba al distrito usar este sistema, o uno similar, hasta que adopte protocolos de verificación, comunicación y capacitación. Los cargos incluyen búsqueda y detención irrazonables, encarcelamiento ilegal y negligencia.

Los demandantes exigieron una orden judicial para frenar el uso de la herramienta de vigilancia hasta que existan protocolos de verificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las respuestas de los acusados

Blake Mitchell, vocero de Omnilert, dijo por correo a The Banner que la empresa revisa la demanda y lamenta “el miedo que ellos y sus familias experimentaron”. Tras el incidente, la compañía había dicho que el proceso funcionó como estaba previsto, según la demanda y el medio.

PUBLICIDAD

La policía del condado y Omnilert dijeron a NBC News que no podían comentar un caso en trámite. El distrito escolar rechazó una entrevista con The Banner y no respondió a NBC News. La abogada Leah Frazier dijo que el caso “nunca debió escalar a la policía”.

El tribunal aún no fijó fecha de audiencia en los documentos consultados; la demanda busca que un jurado determine los montos de las indemnizaciones. Allen sigue en Kenwood, y los otros tres estudiantes están hoy en la universidad, según NBC News.