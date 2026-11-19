Patricia Bullrich participa como oradora en un evento empresarial sobre pymes

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Patricia Bullrich volvió a plantear la necesidad de introducir cambios en el esquema impositivo y laboral para mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado difundió un video en sus redes sociales en el que enumeró una serie de medidas que, según consideró, pueden ayudar a las compañías a producir, invertir y generar puestos de trabajo.

“No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”, aclaró la senadora en el mensaje que acompañó la publicación. Y agregó: “Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo”.

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Entre las modificaciones que propuso mencionó el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) una vez que las empresas cobran las facturas, la devolución más rápida de los saldos a favor y la actualización de los mínimos de retenciones y percepciones. También planteó establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales.

El tuit de Patricia Bullrich de esta mañana

“¿Qué pienso yo de las PyMEs? Bueno, que todos son personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer. Hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir”, sostuvo Bullrich en la grabación.

En esa línea, explicó cuáles son las herramientas que considera necesarias para modificar las condiciones en las que funcionan las empresas. “Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura, acelerar realmente la devolución de los saldos a favor, actualizar los mínimos de retenciones y percepciones, tener un mínimo no imponible de cargas sociales”, enumeró.

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La legisladora también reclamó un esquema tributario que contemple las posibilidades de cada compañía. “Tener impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa”, afirmó. Además, incluyó entre sus propuestas la necesidad de “separar lo que son las prestaciones sociales del empleo”.

Las declaraciones se conocieron un día después de que Javier Milei se refiriera a la situación económica y a los planteos de la senadora durante una entrevista con Eduardo Feinmann por A24. El Presidente negó que exista una interna con Bullrich, la definió como su “socia política” y descartó que vaya a desplazarla de la conducción del bloque oficialista en la Cámara alta.

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Milei negó una interna con Patricia Bullrich y aseguró que no la removerá como jefa de bloque en el Senado

Durante esa conversación, Milei también respondió a los cuestionamientos sobre la situación de los ingresos y el consumo. “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”, reconoció, aunque defendió el programa económico y rechazó la posibilidad de implementar medidas de estímulo que impliquen un aumento del gasto público.

En ese contexto, el mandatario descartó un regreso del denominado “plan platita”, una expresión que Bullrich también utilizó en su publicación para aclarar el alcance de sus propuestas.

La senadora, por su parte, sostuvo que las modificaciones que enumeró pueden tener un impacto concreto en la actividad cotidiana de las empresas. “IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día”, escribió.

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En el tramo final del video, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas compañías puedan ampliar sus estructuras y convertirse en empresas de mayor tamaño. “Creo mucho en lo que hacen y espero que todas en las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, que eso es lo más importante, porque si crecen ustedes, crece el país”, manifestó.