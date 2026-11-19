Elon Musk aseguró que el frente militar ucraniano colapsaría de inmediato ante una eventual desconexión de Starlink (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

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El dueño de SpaceX, Elon Musk, acusó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de mentir sobre las restricciones de velocidad que afectan a la red satelital militar Starshield. Lo mencionó en la cumbre DealBook de The New York Times, en Nueva York, ante el periodista Andrew Ross Sorkin.

Sorkin le preguntó por la afirmación de Zelenski de que la velocidad fue reducida. “Eso es falso”, respondió Musk. “No quiero sorprenderte, pero Zelenski no siempre es veraz”. Cuando Sorkin insistió, repitió que el presidente ucraniano miente.

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Según Musk, lo que Kyiv pide en realidad es usar Starlink, el servicio comercial de internet por satélite de SpaceX, para operaciones militares ofensivas. “Nos hemos negado desde el comienzo de este conflicto”, dijo.

Zelenski había dicho horas antes, el miércoles 18, que los límites seguían vigentes y que dificultaban interceptar misiles y drones rusos. “Lo estamos hablando con la parte estadounidense”, afirmó, según CNBC.

Starlink y Starshield, dos redes distintas

Musk explicó que Starlink es una red civil y Starshield una versión militar que opera el gobierno de Estados Unidos. Las decisiones sobre Starshield corresponden al Departamento de Guerra y, en última instancia, al presidente, no a él, afirmó. “No me pidan, como individuo privado, que tome decisiones de matar”, afirmó. Según su relato, la presión para que cambie esa regla es constante, pero no la modificará.

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Volodímir Zelenski sostuvo que los límites de conexión satelital dificultan la intercepción de drones y misiles rusos (Europa Press)

En Starlink existe un tope de velocidad equivalente al límite más alto de las rutas de Ucrania, que Musk calculó en unas 100 millas por hora (cerca de 160 km/h). Un terminal que se mueve más rápido que ese umbral queda inutilizable para guiar un dron.

El presidente ucraniano había descrito en octubre otro límite: según Engadget, cualquier terminal que se desplace a más de 161 km/h pierde la conexión con la red. Zelenski dijo entonces que eso ayudaba a Rusia a atacar con más precisión.

Musk también defendió su historial. Mencionó que ninguna persona privada ayudó más a Ucrania que él y que, si SpaceX apagara Starlink, “todo el frente ucraniano colapsaría de inmediato”. Aseguró que las reglas de uso son las mismas desde el inicio de la guerra.

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Versiones enfrentadas sobre quién dio la orden

La última reducción de velocidad ocurrió el 14 de octubre, según Engadget. SpaceX y la Casa Blanca se atribuyeron mutuamente la decisión y nunca se confirmó cuál de las dos la tomó. Reuters informó, citando a funcionarios estadounidenses, que la orden vino de la Casa Blanca. The Wall Street Journal publicó el 20 de octubre, con fuentes cercanas al caso, que fue el propio Musk quien ordenó el recorte.

Los terminales de Starlink interrumpen la conexión cuando superan el límite de desplazamiento de 160 kilómetros por hora (REUTERS/Dado Ruvic)

Por entonces, Musk escribió en X que los sistemas Starshield pertenecen al gobierno de Estados Unidos y que cualquier límite de velocidad o uso lo decide el ejército y, en última instancia, el presidente Donald Trump.

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También en octubre, Musk afirmó en su red social que Ucrania había violado los términos de servicio de Starlink al usarlo en ataques con drones. Un funcionario ucraniano respondió que las restricciones previas hacían “físicamente imposible” ese uso, según Engadget.