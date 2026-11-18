Dentro de la programación musical de Grand Theft Auto VI, Rockstar incorporó una emisora dedicada a los sonidos latinos tradicionales llamada La Ola. (Composición Infobae: REUTERS/Corey Rudy)

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El clásico de salsa ‘La rebelión’ del colombiano, Joe Arroyo, quedó incluido en la banda sonora de Grand Theft Auto VI y suena dentro de La Ola, la estación dedicada a la salsa y la música tropical del videojuego.

El tema se volvió viral luego de que jugadores con acceso anticipado compartieran fragmentos de sus partidas antes del lanzamiento oficial, previsto para el 19 de noviembre de 2026, lo que generó sorpresa entre la comunidad latina al reconocer el himno cartagenero en las calles de Vice City y Leonida.

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El hallazgo se dio en medio de la expectativa que rodea el estreno del videojuego, uno de los más esperados a nivel mundial, y puso en el centro de la conversación digital la presencia de un clásico colombiano en una producción de alcance global.

Wilson Manyoma conoció al Joe Arroyo en la orquesta de Fruko y sus Tesos en los años 70 - crédito @wilsonsaokomanyomaoficial/instagram

‘La rebelión’ de Joe Arroyo suena en la estación La Ola de GTA VI

Dentro de la programación musical de Grand Theft Auto VI, Rockstar incorporó una emisora dedicada a los sonidos latinos tradicionales llamada La Ola, que reúne clásicos de la salsa y la música tropical. Allí es donde aparece ‘La rebelión’, uno de los temas más representativos de Joe Arroyo.

El descubrimiento se hizo público a través del streamer Sebasberon, quien mientras conducía un vehículo dentro del juego sintonizó la emisora y escuchó, entre otras canciones, el tema del artista cartagenero. El momento quedó registrado en video y se difundió rápidamente entre los seguidores del videojuego y de la música colombiana.

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La inclusión de ‘La rebelión’ en el repertorio de GTA VI representa la presencia de un referente de la salsa colombiana en una de las franquicias de videojuegos más influyentes del mundo, lo que explica la reacción inmediata de usuarios latinoamericanos al reconocer la canción durante las transmisiones en vivo.

Grand Theft Auto VI requiere hasta 212 GB de espacio de almacenamiento disponible para instalarse en PlayStation 5 (incluida PS5 Slim y PS5 Pro) y Xbox Series X|S. (Rockstar)

La viralización del clip respondió, en gran medida, a que se trata de un lanzamiento con expectativa mundial y a que el acceso anticipado permitió a ciertos jugadores explorar contenidos del juego antes de su fecha oficial de estreno.

Qué otras canciones y estaciones integran la banda sonora de GTA VI

Además de La Ola, Rockstar difundió un listado parcial de las canciones que sonarán en cada una de las emisoras del juego. En Flash FM se confirmaron temas de Charli xcx, MGMT y la colaboración entre Zara Larsson y PinkPantheress.

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Cocoteo FM, por su parte, incluirá música de Bad Bunny, un remix de Axel Rulay junto a Farruko y El Alfa, y una canción de Romeo Santos con El Chaval de la Bachata. En Back Country Radio sonarán artistas como David Allan Coe, Loretta Lynn, y el dúo conformado por Hank Williams Jr. y Waylon Jennings.

Grand Theft Auto VI permite a los jugadores cambiar entre sus dos personajes principales, Lucía Caminos y Jason Duval. (Foto: Rockstar)

La emisora AfroBank FM contará con canciones de Asake, Pat Thomas junto a Ebo Taylor, y una colaboración entre DJ Lag, Robot Boii y Kamo Mphela. Para los seguidores del metal, The Chamber 106.6 reproducirá temas de Black Sabbath, Pantera y Slayer.

Dirty South Classics, en tanto, incluirá canciones de David Banner junto a Lil’ Flip, JT Money con Solé, y una colaboración de DJ Khaled con Trick Daddy, Rick Ross y Pitbull.

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Quiénes son los famosos que presentan las estaciones de radio del juego

Rockstar sumó seis emisoras conducidas por figuras reconocidas para reforzar la identidad de cada estación dentro de GTA VI. Entre los nombres que prestan su voz aparecen Bad Bunny, bajo el personaje de El Martillo en Cocoteo FM, y RaiNao, como La Gata en esa misma emisora.

Cocoteo FM incluirá música de Bad Bunny. (Composición Infobae: Rockstar Games / FREEK VAN DEN BERGH/EFE/EPA)

Flash FM está presentada por Robyn y Alex Consani, mientras que Dirty South Classics es conducida por Trick Daddy y Trina. En AfroBank FM, la conducción corre por cuenta de Burna Boy y Palms Trax, y Back Country Radio tiene como presentadores a Morgan Wallen y Lana Del Rey.

The Chamber 106.6, la emisora dedicada al metal, está conducida por Kerry King y Tom Araya, integrantes de la banda Slayer. Esta selección de conductores acompaña la decisión de incorporar emisoras específicas para sonidos latinos, africanos y estadounidenses, en línea con la diversidad cultural que Rockstar buscó representar en Leonida.

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