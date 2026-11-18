El documento establece restricciones sobre interrupciones, tareas domésticas y conversaciones mientras el jugador completa misiones de GTA 6.

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Algunos usuarios han empezado a organizar sus actividades al rededor del lanzamiento de GTA 6. Ese es el caso de Julian Tay, un youtuber de Singapur que decidió tomar una medida poco habitual: conseguir que su esposa, Lisa Chan, firmara un documento que le permitirá jugar durante diez días sin interrupciones.

La historia se hizo viral después de que Tay compartiera un video en redes sociales en el que muestra cómo le presenta el acuerdo a su pareja. Antes de entregarle el documento, el creador de contenido le explicó algunos detalles de la franquicia, sus personajes y los acontecimientos de los videojuegos anteriores.

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Durante la conversación, le recordó cuánto tiempo llevaba esperando esta entrega y expresó: “He esperado 13 años”. Después de esa introducción, le presentó el contrato para que lo firmara.

Un jugador llegó a un acuerdo con su esposa para jugar GTA 6 sin interrupciones. (Julian Tay)

Según se puede ver en las publicaciones que compartió, el periodo autorizado comprende del 19 al 29 de noviembre de 2026. Durante esos diez días, Tay podrá dedicar tiempo al videojuego sin que su esposa interrumpa sus partidas.

Las condiciones que debe cumplir la pareja durante GTA 6

El documento establece varias reglas que buscan garantizar que el jugador pueda concentrarse en las misiones. Una de las principales condiciones indica que Lisa no deberá distraerlo mientras esté realizando una actividad dentro del videojuego.

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El acuerdo también contempla situaciones particulares. Si Tay pierde una misión, es arrestado o termina borracho dentro del mundo virtual, tendrá un tiempo para recuperarse antes de continuar jugando.

Otra de las cláusulas prohíbe temporalmente algunas expresiones que podrían interrumpir su experiencia, como “Es solo un juego” o “¿No has jugado suficiente?”.

Un creador de contenido hizo firmar a su esposa un acuerdo para que lo deje jugar GTA 6. (Julian Tay)

Además, las actividades habituales de pareja, como los abrazos, los besos y las conversaciones, deberán esperar hasta que el jugador termine una misión o encuentre un momento adecuado para detenerse. Las tareas domésticas también quedan sujetas a estas condiciones durante el periodo establecido.

Aunque el contrato está planteado como una broma, su contenido refleja la expectativa que existe alrededor del nuevo título de Rockstar Games.

Las críticas que recibió la pareja en redes sociales

Después de publicar el video, Julian Tay y Lisa Chan recibieron comentarios de usuarios que cuestionaron el acuerdo. Algunos interpretaron las condiciones como una señal de problemas en su relación e incluso recomendaron a la mujer terminar el matrimonio.

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Ante las reacciones, el youtuber explicó que el documento forma parte del humor que comparte habitualmente con su esposa y que muchas personas interpretaron la situación de manera demasiado seria.

También aclaró que los diez días no significan que abandonará sus responsabilidades familiares y laborales. De hecho, la pareja tiene previsto participar en una actividad de escalada durante ese periodo.

Mujer le dio permiso a su esposo para que juegue GTA 6 durante 10 días. (Julian Tay)

Cuando le preguntaron si su esposa tendría la oportunidad de disfrutar de un tiempo similar para realizar alguna actividad sin interrupciones, Tay respondió que estaría dispuesto a firmar otro acuerdo. Incluso mencionó la posibilidad de que Lisa organice un retiro de yoga.

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La expectativa por el lanzamiento de GTA 6

El caso refleja el impacto que genera la próxima entrega de Grand Theft Auto entre los seguidores de la franquicia. GTA 6 llegará después de más de una década desde el lanzamiento de GTA V, publicado originalmente en 2013.

El nuevo videojuego de Rockstar Games trasladará a los jugadores a Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como uno de sus principales escenarios.

La expectativa también está relacionada con las novedades en su mundo abierto, los personajes protagonistas y las posibilidades de interacción. Para algunos seguidores, la llegada del título representa un acontecimiento que merece reservar varios días en el calendario.

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