Cecilia Henry rema en un bote a lo largo de la costa de la desalojada isla Gardí Sugdub, frente a la costa caribeña de Panamá. (Foto AP/Matías Delacroix)

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Panamá lleva a la Conferencia de las Partes número 31 (COP31), que se celebra en Turquía, un dato que según afirma resume el estancamiento de las negociaciones climáticas globales.

Señala que tres de cada cuatro decisiones adoptadas entre 2022 y 2025 por los órganos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París trataron sobre procedimientos, no sobre acciones concretas.

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La advertencia proviene de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), el bloque que Panamá preside este año y que agrupa también a Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú.

En la COP31 Panamá defenderá que cualquier reubicación forzada por el cambio climático se planifique con las comunidades afectadas y no para ellas, impulsará un protocolo nacional de traslados ordenados y respetuosos de los derechos humanos, y presionará para que la región negocie con mayor eficiencia y menos trámites procedimentales.

El antecedente más visible de esa agenda ocurrió en 2024, cuando las familias gunadule de Gardi Sugdub iniciaron su traslado hacia tierra firme por el aumento del nivel del mar.

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La población indígena se tuvo que trasladar desde la isla de Gardi Sugdub al continente en la costa caribeña de Panamá, en junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

El caso se convirtió en uno de los ejemplos más citados de los impactos del cambio climático en la región.

A partir de esa experiencia, el país desarrolla actualmente un protocolo nacional para garantizar que los procesos de reubicación sean ordenados, participativos y respetuosos de los derechos humanos. La delegación reiterará en la conferencia el principio de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en las decisiones sobre sus territorios.

Panamá buscará además que el reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, incorporado en la decisión sobre transición justa adoptada en la COP de Belém, se traduzca en medidas de protección concretas.

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La representación oficial del país ante la COP31 incorpora negociadores indígenas, un detalle que distingue la participación panameña de otras delegaciones de la región.

La asistencia de todo el grupo es financiada por organismos de cooperación internacional y organizaciones aliadas. Esa cobertura externa implica que la participación de Panamá en la COP31 no representa gastos para el Estado.

Funcionarios de protección civil trasladaron las pertenencias de los residentes de la isla Gardi Sugduben hacia tierra firme, en junio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix)

Durante 2026, Panamá ejerce la Presidencia Pro Tempore de AILAC y coordina las posiciones de los seis países del bloque para fortalecer una voz regional común en la conferencia.

El foro reúne a los gobiernos de la región para impulsar posiciones comunes, reforzar la cooperación ambiental y promover respuestas conjuntas frente a desafíos compartidos como la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas.

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Ese doble liderazgo regional amplía la capacidad de Panamá para acercar posiciones entre países y empujar una agenda orientada a que los compromisos internacionales se traduzcan en resultados concretos para los territorios más vulnerables.

La agenda panameña no se limita al contenido de las negociaciones. Como presidente de AILAC, el país impulsa reformas para mejorar la eficiencia del proceso negociador dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Frente al dato sobre el peso de los asuntos procedimentales, Panamá presentó tres paquetes de propuestas durante las consultas sobre eficiencia convocadas por la Presidencia de la COP31.

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Un miembro de Fridays for Future sostiene una pancarta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) que se celebra en Antalya, Turquía. REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Las iniciativas buscan fortalecer la transparencia en las sesiones plenarias, ordenar una agenda cada vez más extensa y garantizar que todas las delegaciones participen en igualdad de condiciones mediante facilidades de visado, alojamiento asequible y apoyo oportuno para los países con menos recursos.

AILAC propone también una evaluación externa e independiente sobre el funcionamiento de las conferencias climáticas. “Tenemos que dejar de negociar sobre cómo negociamos y concentrarnos en negociar sobre el clima”, explicó Ana Aguilar, directora nacional de Cambio Climático, negociadora climática principal de Panamá y presidenta de AILAC durante 2026.

“Que el proceso sea dirigido por las Partes no significa que tenga que ser inmanejable”, agregó Aguilar, quien resumió el espíritu de la posición regional con una frase final: “AILAC no vino a bloquear; vino a construir”.

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