Google comenzó el 10 de noviembre a distribuir la actualización de funciones de noviembre para los Pixel. (Reuters)

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Google comenzó el 10 de noviembre a distribuir la actualización de funciones de noviembre para sus teléfonos Pixel, pero una semana después buena parte de los usuarios no la tiene o no ve las novedades. Según Android Authority, el despliegue seguirá durante las próximas semanas.

La compañía describió la actualización como un paquete que llega junto con Android 17 QPR2, una versión intermedia del sistema, un mes antes de lo habitual en el calendario trimestral, según el medio. Es compatible con los Pixel 6a y posteriores; los Pixel 6 y 6 Pro quedaron fuera de la lista.

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Google informó en su anuncio que las novedades llegan de forma gradual y que algunas dependen del modelo, del país y del idioma. Esa advertencia pesa en esta entrega, porque varias de las funciones más visibles no están disponibles para todos los teléfonos compatibles.

La actualización es compatible con los Pixel 6a y modelos posteriores; los Pixel 6 y 6 Pro quedaron fuera. (Reuters)

Dictado sin muletillas y widgets creados con IA

La novedad principal es Gemini Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial de Google, que llega a la familia Pixel 10. Incluye Rambler, un dictado por voz que elimina muletillas como los “ejem” y da formato al texto antes de enviarlo, según la empresa.

En el Pixel 10 y el Pixel 11 llega Create My Widget, una herramienta que crea widgets —pequeños paneles de la pantalla de inicio— a partir de una descripción escrita. Google da como ejemplos un seguimiento de gastos mensuales, un panel con los colores de un equipo o una cuenta regresiva de viaje con datos de vuelos y reservas.

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El Pixel 11 recibe además una versión de Call Screen, el filtro de llamadas desconocidas, en la que Gemini pregunta de forma conversacional al interlocutor por qué llama y muestra una transcripción en vivo. Google precisó que esta función está disponible en Estados Unidos.

Gemini Intelligence suma funciones de inteligencia artificial a la familia Pixel 10. (Reuters)

Los Pixel 10 y 11 también incorporan, en versión de prueba pública, la posibilidad de que Gemini haga llamadas a comercios en nombre del usuario, por ejemplo para consultar si hay stock de un producto o reprogramar una cita. Según 9to5Google, esta opción funciona en Estados Unidos.

Otras mejoras llegan a más modelos: nuevos estilos de íconos, búsqueda en el teléfono para los Pixel 6 y posteriores, resúmenes de notificaciones en más idiomas, un módulo de conversión de unidades en la Calculadora y un espacio de ajustes para la familia, según el anuncio de Google.

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Una semana después, la mayoría sigue esperando

Android Authority publicó el 16 de noviembre que Google suele lanzar la actualización mensual el primer martes del mes, pero el 3 de noviembre pasó sin novedades. En una encuesta abierta entre sus lectores, con 1.105 votos, el 63% dijo que aún no había recibido la actualización. Es un sondeo sin valor estadístico.

Una encuesta de Android Authority mostró que el 63% de los consultados aún no recibió la actualización una semana después del lanzamiento. (Reuters)

Entre quienes sí la instalaron, el 15% afirmó que le faltan funciones y el 17% que apenas nota cambios. Usuarios citados por el medio en el foro Reddit r/pixel_phones dijeron que no les aparecían los widgets personalizados, el nuevo buscador ni Rambler. Google no informó de una pausa del despliegue, aunque algunos usuarios sospechan que existe.

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El medio explicó que muchas funciones dependen de actualizaciones de aplicaciones y de ajustes en los servidores de Google, que se activan por separado del sistema. Además, la aprobación de las operadoras puede demorar la llegada a algunos teléfonos. Tech Advisor, por su parte, recomendó el 13 de noviembre esperar para instalarla por problemas reportados por los primeros usuarios.

Pixel Tag y Google Fi, fuera del sistema

Google también presentó Pixel Tag, un rastreador de objetos que se localiza mediante la red Find Hub de Android. Su venta comenzó el 11 de noviembre a USD 29,99 la unidad o USD 99,99 el paquete de cuatro, y tiene una batería que dura más de un año, según la empresa.

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Los Pixel 9 y posteriores con Google Fi, el operador móvil de Google en Estados Unidos, pueden cambiar de forma automática entre dos redes 5G de ese país. La actualización también permite desbloquear un Pixel Watch con el teléfono; esa función llegará en las próximas semanas.