Emilia Mernes visitó el programa La Revuelta en RTVE con el objetivo de promocionar su single Bodypainting (Video: Instagram)

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Emilia Mernes llegó a La Revuelta, el programa de David Broncano en RTVE, con una caja de facturas bajo el brazo y una historia familiar que el conductor no esperaba: la cantante argentina viene de una estirpe de panaderos de Entre Ríos y, si la música algún día le falla, ya tiene el plan B resuelto detrás del mostrador.

La visita tenía como excusa oficial la promoción de Bodypainting, su nuevo single, pero fue el relato sobre los orígenes de su familia el que se robó buena parte de la noche. Mernes explicó que su padre Pedro tiene panadería propia en Entre Ríos y que toda la vida lo vio levantarse a las tres de la mañana para trabajar. “Yo lo vi a mi papá toda la vida despertarse de tres de la mañana”, contó la cantante. El dato sobre el horario arrancó la complicidad de Broncano, que señaló que ese sacrificio cotidiano era toda una declaración de oficio.

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La cantante argentina llevó al plató una caja de facturas con dulce de leche adquiridas en España para convidar al equipo

La historia familiar no termina en Pedro: según explicó Mernes, su padre es uno de 13 hermanos, varios de los cuales también vienen del mundo de la panadería. “No son trece panaderos, pero sí vienen de familia de panaderos”, aclaró, mientras el conductor celebraba el dato con un aplauso para el gremio que el público acompañó de inmediato. Broncano quiso saber cuál era la especialidad del padre, pero la cantante no pudo elegir una sola: “Es que hace todo bien mi padre”. Uno de los panelistas del programa no tardó en hacer el chiste inevitable: con ese apellido y ese oficio, Pedro bien podría llamarse Peter Pan.

Las facturas que Mernes llevó como regalo para el programa generaron su propio momento. Broncano no conocía el término —en Argentina se llama así a las piezas de pastelería— y la confusión inicial derivó en un ida y vuelta que el público siguió con atención. La cantante se encargó de aclarar que no había podido traerlas directamente desde Argentina porque habrían llegado “un poco húmedas” tras el viaje, así que las consiguió en España. Eran tortitas negras con dulce de leche, y el conductor terminó pringado antes de terminar el primer bocado. “¡Puro dulce de leche, madre mía!”, exclamó, mientras compartía los bollos con el resto del panel.

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Emilia Mernes definió a la Panadería El Bulevar como su alternativa laboral en caso de que su trayectoria musical sufra contratiempos

Mernes no dejó la panadería paterna solo en la anécdota: la mencionó como refugio posible si su carrera musical tomara otro rumbo. “Si el día de mañana me va mal, siempre puedo volver a la panadería”, afirmó. Y fue más allá: dio el nombre del local para cualquier fan que quiera hacer la visita. Panadería El Bulevar, en Entre Ríos, con Pedro al frente. “Si van en algún momento, pueden pasar por ahí”, invitó.

La visita también tuvo espacio para los regalos habituales que Mernes reservó para el programa. Además de las facturas, trajo unos tacones transparentes de plataforma con la talla exacta del conductor, con la condición de que se los pusiera para hacer una coreografía de Bodypainting. Broncano resistió cuanto pudo —“creo que me puedo romper”, se quejó— pero la combinación de la insistencia de la cantante y la presión del público terminó por doblegarlo. Con los tacos puestos, perreó hasta el suelo e intentó replicar algunos pasos de la coreografía del single, con resultados que él mismo prefirió no evaluar.

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La noche también incluyó la actualización de las respuestas a las preguntas clásicas del ciclo, que Mernes no respondía desde 2023, cuando el programa todavía se llamaba La Resistencia y se emitía por Movistar+. En el apartado económico, la cantante reconoció que trabajó mucho pero también invirtió en su carrera, y le preguntó a Broncano si tenían “números parecidos en las cuentas”, sin éxito. En el apartado íntimo, contó que está distanciada de su pareja por trabajo, que perdió su juguete sexual en un hotel de Madrid. Y cerró con la frase que, a esa altura, era casi obligada: “Nada de body painting”.