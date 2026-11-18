El lanzamiento de GTA VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026 tras trece años de espera desde la entrega anterior de la franquicia.

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Países Bajos encabeza la lista de naciones más “obsesionadas” con GTA VI en el mundo, según un análisis de búsquedas en Google. Con el lanzamiento del juego fijado para el 19 de noviembre de 2026, el interés se multiplica en distintas regiones luego de 13 años de espera desde el último título de la saga.

El estudio, elaborado por ActionNetwork.com, midió el promedio mensual de búsquedas por cada 100 mil habitantes en 150 países, entre los que se destacan Chile y Argentina para nuestra región. Para ello combinó cuatro términos de búsqueda: GTA VI, GTA 6, Grand Theft Auto VI y Grand Theft Auto 6, a partir de datos de Google Keyword Planner correspondientes a los últimos 12 meses.

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El top 10 mundial de interés por GTA VI

Los Países Bajos lideran el ranking con 2,045 búsquedas mensuales por cada 100 mil habitantes, equivalentes a 369,900 búsquedas totales sobre una población de 18.1 millones. Francia ocupa el segundo lugar con 1,594 búsquedas por cada 100 mil habitantes, y Finlandia completa el podio con 1,514.

El resto del top 10 se compone de Suiza (1,490), Bélgica (1,483), Reino Unido (1,469), Polonia (1,436), Alemania (1,386), Suecia (1,378) e Irlanda (1,362). La totalidad de las diez primeras posiciones corresponde a países europeos.

Países Bajos lidera el ranking global con 2.045 búsquedas de GTA VI por cada 100 mil habitantes, seguido por Francia y Finlandia.

Para calcular el ranking, se dividió el total de búsquedas combinadas por la población de cada país y se multiplicó por 100 mil. Esa metodología per cápita explica por qué naciones con poca población, como los Países Bajos, superan a países con mercados mucho más grandes en volumen absoluto de búsquedas.

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El interés de búsqueda por GTA VI, medido en búsquedas por cada 100 mil habitantes, indica qué tan intensa es la curiosidad de una población hacia el juego en relación con su tamaño, no cuántas copias comprará. Por eso los Países Bajos, con apenas 18 millones de habitantes, superan a mercados mucho más grandes como Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos registra el mayor número absoluto de búsquedas mensuales del mundo, con 3,066,500, al dividir esa cifra entre su población cae hasta el puesto 22 del ranking per cápita, con 897 búsquedas por cada 100 mil habitantes.

El patrón se repite con otros mercados grandes. Brasil aparece segundo en volumen total con 1,317,900 búsquedas mensuales, seguido de Alemania (1,157,400), Francia (1,095,400) y Reino Unido (1,021,100). India, pese a sus 943,900 búsquedas mensuales, queda en el puesto 106 del ranking per cápita debido a su enorme población.

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Brasil e India registran millones de consultas sobre el título, aunque su posición cae en la tabla ajustada por tamaño poblacional. (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Cómo quedaron los países de Latinoamérica

Entre los países de habla hispana, España es el que muestra mayor interés relativo, con 1,166 búsquedas por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica en el puesto 14 del ranking mundial.

En América Latina, Chile encabeza la región en el puesto 28 global, con 710 búsquedas por cada 100 mil habitantes. Le sigue Uruguay en el puesto 33, con 614 búsquedas por cada 100 mil habitantes.

Argentina se posiciona en el lugar 35 con 561 búsquedas por cada 100 mil habitantes, mientras que Costa Rica aparece en el puesto 40 con 452. México, pese a registrar 577,600 búsquedas totales mensuales (el séptimo volumen más alto del mundo), queda en el puesto 41 per cápita con 438 búsquedas por cada 100 mil habitantes.

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Colombia se ubica en la posición 52 con 326 búsquedas por cada 100 mil habitantes, y Perú cierra el grupo de los países más consultados de la región en el puesto 59, con 273. Más abajo en la tabla aparecen Ecuador (puesto 62, con 262), Paraguay (puesto 63, con 249) y Bolivia (puesto 73, con 182).

Chile se ubica en la posición 28 del escalafón internacional y lidera las búsquedas relativas en América Latina. (Rockstar)

Qué miden realmente estas cifras

El volumen de búsquedas refleja curiosidad, no necesariamente intención de compra. Por eso el análisis aclara que las estimaciones de preventas funcionan como un indicador complementario de la demanda real del juego.

Aun con esa salvedad, el patrón geográfico resulta contundente: los cinco primeros puestos del ranking mundial están ocupados exclusivamente por países europeos, mientras que Estados Unidos, pese a generar el mayor número de búsquedas en términos absolutos, se ubica recién en el puesto 22 cuando se ajusta por población.

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