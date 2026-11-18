José María Muscari volvió a jugar al fútbol con los integrantes de su obra teatral después de décadas de inactividad deportiva (Video: Instagram)

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José María Muscari volvió a pisar una cancha de fútbol después de décadas, y la experiencia quedó inmortalizada en videos que sus seguidores recibieron con entusiasmo en las redes sociales. El director y productor teatral reveló que la última vez que había jugado al deporte más popular del planeta fue durante su época de escuela primaria, y que el reencuentro con la pelota ocurrió gracias a los “pibes de SEX”, como él mismo los llamó: los integrantes del elenco de su obra Sex, vive tu experiencia.

La jornada futbolística se desarrolló días después de que Muscari celebrara sus 50 años, cumplidos el 13 de noviembre. Lejos de llegar al partido con discreción, el director se preparó con todo: botines con su apellido grabado, short, medias y una camiseta de Boca Juniors que, según aclaró con humor, no refleja su identidad como hincha. “No soy de Boca, pero me lo prestó mi hijo que es bostero de ley”, escribió en sus redes sociales, donde también subió las imágenes y videos del encuentro. Muscari es simpatizante de Nueva Chicago y de Vélez Sarsfield.

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El encuentro reunió a miembros del elenco de la obra Sex como Locho Loccisano, Mati Napp y Maxi Diorio

Antes de ingresar al campo, el productor grabó el momento en que les consultaba a sus compañeros qué tipo de botines debía usar —si de tapones chicos o grandes— y aprovechó para mostrarse elongando junto al resto del plantel. Con humor y sin solemnidad, anticipó lo que vendría: “Esto es una nueva categoría, gay fútbol querido”, bromeó frente a cámara mientras calentaba músculos que llevaban décadas sin correr detrás de una pelota.

Entre los miembros del elenco que participaron del partido estuvieron Locho Loccisano, Mati Napp, Maxi Diorio, Nicolás Fleitas, Fernando Gonçalves Lema, Jonathan Hidalgo y Manuel Victoria, entre otros. El vínculo que el director mantiene con su elenco, tanto dentro como fuera del escenario, quedó en evidencia en cada momento del encuentro.

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El director teatral vistió una camiseta de Boca Juniors que le prestó su hijo para la ocasión deportiva

Una vez comenzado el partido, Muscari optó por atajar, aunque con resultados dispares. A los diez minutos, su equipo ya perdía 4 a 1, por lo que decidió salir del arco y volcarse al ataque. Al llegar el entretiempo, siendo además uno de los pocos jugadores que aún conservaba la camiseta puesta, el marcador indicaba 11 a 3. La solución fue mezclar los equipos, lo que permitió llegar al cierre con un empate en 15. Con ese resultado, el desenlace se definió por penales.

“Mi equipo perdió por un humilde penal al final, date cuenta de que lo hemos dado todo”, reconoció Muscari con ironía luego de errar su disparo desde los doce pasos, lo que selló la derrota de su bando. Pero el final del partido no significó el final de la jornada: el grupo se trasladó al tercer tiempo para compartir empanadas y, entre bocado y bocado, los bailarines le dieron al director una serie de consejos para mejorar su técnica, como patear con la parte interna del pie, respirar mejor y, sobre todo, animarse a cambiarse la camiseta.

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Muscari erró el disparo decisivo desde los doce pasos y selló la derrota de su conjunto

La publicación que Muscari hizo en sus redes sociales generó una amplia repercusión, con miles de visualizaciones y comentarios de sus seguidores. “Ayer jugué al fútbol por primera vez. Desde mi escuela primaria que no lo hacía. Con los pibes de SEX, por SEX todo”, escribió el director, en una frase que resume tanto el espíritu del encuentro como el lugar central que ocupa esa obra en su vida cotidiana.

No fue la primera vez que Muscari sorprendió a su público con una faceta alejada de los escenarios. El director, que comanda algunas de las obras más vistas del circuito teatral argentino, suele compartir con sus seguidores momentos de su vida cotidiana y del detrás de escena de sus producciones. Esta vez, sin embargo, el protagonismo lo tuvo la cancha y no el escenario.

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