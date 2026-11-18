La persecución y detención del sospechoso quedó registrada por una cámara de seguridad

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Un hombre de 33 años acusado de haber robado al menos un teléfono celular fue detenido tras recibir un disparo en la pierna derecha luego de una persecución policial que incluyó un choque y varias maniobras para escapar por las calles de la ciudad de Berazategui.

La secuencia comenzó pasadas las 12.30 de este martes, cuando el sospechoso circulaba en una Kawasaki 400 negra por la zona de las calles 14 y 140. De acuerdo con el reporte policial, acababa de cometer un robo y escapaba a bordo de la moto de alta cilindrada.

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Las cámaras de seguridad registraron parte de la fuga por la avenida Florencio Varela, una vía de dos carriles y con circulación intensa a esa hora. El motociclista siguió hasta la Colectora Norte de la autopista Ricardo Balbín, donde se encontró de frente con un patrullero. Dio media vuelta y retomó la avenida en sentido contrario.

Poco después, se cruzó con otro móvil policial que lo seguía. Para evitarlo, salió de la calzada y avanzó por fuera del asfalto. Sin embargo, detrás de ese patrullero circulaban una subteniente a bordo de un vehículo no identificado como policial, efectivos en moto y otro patrullero.

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La persecución finalmente llegó a su fin cuando la Kawasaki impactó contra el auto de la oficial. El motochorro —que llevaba puesto el casco— cayó al pavimento. Según fuentes policiales, intentó levantar la moto para continuar la fuga, pero los efectivos que llegaron al lugar lo rodearon de inmediato.

En ese momento, siempre según la versión relatada por los agentes que intervinieron en el operativo, el hombre sacó un arma de fuego. Ante ello, uno de los policías dio la voz de alto y luego efectuó un disparo con su arma reglamentaria, que lo hirió en la pierna derecha.

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Alan Walter Stefanetto tras ser detenido

Tras el balazo, cinco agentes se abalanzaron sobre el detenido, quien fue identificado como Alan Walter Stefanetto. Más tarde, una ambulancia lo trasladó consciente a un hospital de la zona y quedó fuera de peligro.

Stefanetto llevaba consigo una pistola Lorcin Riverside calibre .25 con una munición en la recámara y sin numeración visible. El arma fue secuestrada, al igual que su moto, la cual no tenía impedimento legal. Además, entre sus pertenencias había dos teléfonos: un Samsung celeste y un iPhone 16 rosado.

Luego del operativo, una mujer de 31 años se presentó en la comisaría y reconoció el Samsung como suyo. Así, Stefanetto quedó imputado por robo agravado por el uso de arma, atentado y resistencia a la autoridad, en concurso real.

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El expediente tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°3 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, quien avaló la actuación de los policías y no adoptó medidas contra los efectivos que participaron de la persecución.

El arma que portaba el acusado

Stefanetto tiene domicilio registrado en el barrio porteño de Balvanera. Su perfil ante organismos oficiales no parece ser el de un ladrón: figura inscripto ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el rubro del transporte y registra antecedentes laborales vinculados a la gastronomía.