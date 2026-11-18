El establecimiento educativo elevó notas a las autoridades denunciando ausencias injustificadas del agente, quien nunca fue conocido en persona por las autoridades del lugar

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Un portero de una escuela secundaria de Neuquén acumuló más de un año de inasistencias injustificadas, nunca respondió a las intimaciones que le cursaron y, según el expediente, tampoco era conocido en persona por las autoridades del establecimiento. El gobierno de la provincia acaba de cesantearlo y ahora evalúa reclamarle los sueldos cobrados durante ese período.

La cesantía se concretó este lunes, según la documentación que dio a conocer la gestión provincial. El hombre señalado se desempeñaba como auxiliar de servicio —cargo que en las escuelas suele conocerse como portero— en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) 19 de la ciudad de Neuquén. El Gobierno provincial convalidó la resolución emitida durante este año por el Consejo Provincial de Educación (CPE) y formalizó la sanción por abandono de cargo. Según la documentación oficial, el agente no se presentó a trabajar de forma injustificada entre el 1° de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024, un período de 13 meses consecutivos.

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Pero la historia se remonta a un periodo anterior a 2023. Las actuaciones del expediente se originaron en notas que la propia escuela elevó a las autoridades, en las que denunciaba ausencias injustificadas del agente desde 2018. Es decir, el problema venía de por lo menos seis años antes de que se concretara el despido. Una exautoridad del establecimiento educativo ratificó esos antecedentes ante los auditores y declaró que “nunca llegó a conocer personalmente” al ahora ex empleado.

Siempre según las resoluciones oficiales, los auditores, por su parte, verificaron registros de presunto abandono de cargo distribuidos en distintos períodos entre 2018 y 2023, todos coincidentes con la gestión del entonces gobernador Omar Gutiérrez. También hallaron constancias de intentos de notificación postal que nunca llegaron a destino: el domicilio declarado no existía.

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Los auditores verificaron registros de abandono de cargo acumulados en distintos períodos y hallaron intentos de notificación postal fallidos porque el domicilio declarado no existía

A lo largo del proceso sumarial, el agente fue citado en dos oportunidades para prestar declaración. No se presentó en ninguna de las dos. En un momento del trámite intentó justificar una parte de sus primeras ausencias alegando “medidas de fuerza”. Sin embargo, el expediente deja constancia de que fue intimado formalmente para justificar las inasistencias y reintegrarse a sus funciones, sin que conste respuesta de su parte: no compareció al establecimiento ni acompañó documentación de ningún tipo. La intimación, en términos prácticos, quedó sin efecto.

Mientras tanto, la escuela fue ocupando esa función con otras alternativas. El documento oficial señala que la conducta investigada “no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”, según consta en el texto obtenido por el medio local LMNeuquén. En términos concretos: alguien tuvo que hacer el trabajo que el portero en cuestión no hacía, y el Estado pagó por eso también.

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La resolución, sin embargo, va más lejos que el despido. El CPE recibió la orden de verificar si el agente cobró haberes durante el período en que estuvo ausente. Si la respuesta es afirmativa, la administración activará los mecanismos disponibles para recuperar esos fondos. Y si eso no fuera viable por las vías administrativas ordinarias, el organismo tendrá que iniciar acciones judiciales ante la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública provincial. El texto oficial precisa que, “en caso de ser necesario se le dará intervención a la Fiscalía de Estado”, según la documentación oficial.

El caso se suma a otros en los que la gestión de Figueroa avanzó con sanciones y cesantías frente a situaciones que habían quedado sin resolución durante años. Desde el Gobierno destacaron que “el ordenamiento del Estado también implica terminar con estas situaciones, sin importar cuándo comenzaron ni cuánto tiempo hayan permanecido impunes”, según declaraciones recogidas por el medio.

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