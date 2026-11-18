Android incluye una función de respaldo desde la versión 9 para guardar fotos, mensajes y ajustes en la cuenta de Google. (Imagen ilustrativa Infobae)

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La copia de seguridad en el teléfono puede hacerse de varias formas en Android: a través de la nube de Google, mediante aplicaciones de sincronización local o con una transferencia manual por cable USB hacia una computadora.

Cada método tiene ventajas distintas según el tipo de archivo que se quiera proteger y la facilidad que se busque en el proceso.

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Qué ofrece la copia de seguridad con la cuenta de Google

Android incorpora, desde la versión 9, una función nativa de respaldo que no requiere aplicaciones adicionales. Se accede desde Ajustes, luego Google y la opción Copia de Seguridad y Restauración.

Allí es posible elegir entre una copia manual inmediata, con el botón “Hacer copia de seguridad ahora”, o una programación automática dividida en dos bloques: Fotos y Vídeos, gestionado por Google Fotos, y Otros Datos del Dispositivo, que incluye mensajes SMS y MMS, historial de llamadas, ajustes del sistema y aplicaciones con sus datos. Los contactos se sincronizan de forma separada con la cuenta de Google.

El cifrado vinculado al PIN del dispositivo resguarda los ajustes y las aplicaciones, pero no cubre las fotos ni los videos.

El almacenamiento gratuito que ofrece Google para estas copias es de 15 gigabytes, un límite compartido con Gmail y Drive. Quien necesite más espacio puede contratar un plan de Google One, cuyo escalón mínimo ofrece 100 GB.

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En cuanto a la seguridad de los datos, Google cifra la información quemicosdurante la transferencia hacia sus centros de datos. Algunos elementos, como ajustes del dispositivo o datos de aplicaciones, reciben un cifrado adicional vinculado al PIN, patrón o contraseña del teléfono, aunque esa capa extra no se aplica a las fotos, vídeos ni a los MMS recibidos desde el operador telefónico.

Para restaurar todo este contenido en un teléfono nuevo o reseteado, basta con iniciar sesión con la misma cuenta de Google durante la configuración inicial: el sistema detecta la copia existente y ofrece restaurarla de forma automática.

Quien prefiera no subir archivos a servidores externos puede recurrir a una transferencia física mediante cable USB. El procedimiento es el mismo para distintos tipos de contenido: conectar el teléfono a la computadora, seleccionar la opción “Transferir archivos” en la notificación de carga USB y acceder desde el equipo a la memoria interna del dispositivo.

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La conexión por cable USB hace posible transferir carpetas de imágenes y documentos hacia una computadora sin conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotos y los vídeos tomados con la cámara se ubican en la ruta Almacenamiento interno compartido > DCIM > Camera, mientras que las capturas de pantalla están en Pictures > Screenshot. Los archivos multimedia enviados o recibidos por WhatsApp se encuentran en las carpetas WhatsApp Images y WhatsApp Video dentro del directorio de la aplicación.

Los documentos como PDF o archivos .docx suelen alojarse en la carpeta Download, salvo que el usuario los haya movido manualmente a otra ubicación. Copiarlos y pegarlos en el disco duro de la computadora completa el respaldo sin necesidad de ningún servicio en línea.

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Los contactos requieren un paso adicional: desde la aplicación de contactos del teléfono hay que ingresar a los ajustes y seleccionar “Exportar”, lo que genera un archivo con extensión .vcf. Ese archivo puede guardarse en la carpeta Download y trasladarse luego a la computadora por el mismo método USB. Para restaurarlo en otro teléfono, se copia el .vcf al nuevo dispositivo y se importa desde los ajustes de la aplicación de contactos.

Alternativas para sincronizar el teléfono con una PC de forma local

Existe también la posibilidad de mantener el teléfono sincronizado de forma automática con una computadora, sin pasar por servidores de terceros, mediante la aplicación Syncthing.

La herramienta Syncthing-Fork sincroniza carpetas entre el teléfono y la computadora a través de la misma red local. (Imagen ilustrativa Infobae)

A diferencia de un servicio de nube tradicional, Syncthing no sube archivos a internet: sincroniza carpetas específicas entre dispositivos conectados a la misma red. Para usarlo en Android es necesario instalar Syncthing-Fork, una versión mantenida por la comunidad después de que el proyecto original dejara de desarrollar la aplicación para ese sistema operativo, disponible tanto en Google Play como en la tienda alternativa F-Droid.

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La configuración exige instalar Syncthing en la computadora, disponible para Windows, macOS y Linux, y Syncthing-Fork en el teléfono. Luego se designa una carpeta para sincronizar, como DCIM o Camera, y se vincula el dispositivo móvil con el equipo, proceso que puede completarse de forma automática si ambos están en la misma red o mediante el escaneo de un código QR.

Un punto a considerar es que Syncthing no funciona como un respaldo tradicional: si un archivo se elimina en el teléfono, también desaparece de la computadora en cuanto ambos dispositivos se conectan a la red, y permanece en la papelera solo por un número limitado de días.

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Por eso conviene combinarlo con un sistema de copias independiente, bajo la llamada regla 3-2-1: tres copias del mismo archivo, en al menos dos formatos o dispositivos distintos, con una de ellas guardada fuera del lugar habitual.