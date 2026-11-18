La presidenta Laura Fernández Delgado cuestionó a sectores de oposición por utilizar el asesinato del periodista Camilo Rodríguez para atacar al Gobierno.

Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, arremetió este contra sectores de oposición que, a su juicio, están utilizando el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri para atacar políticamente al Gobierno y al expresidente Rodrigo Chaves Robles.

Durante la conferencia semanal del Ejecutivo, celebrada en la nueva Escuela de Barrio Limoncito, en Limón, la mandataria calificó de “falta de humanidad” los cuestionamientos dirigidos al oficialismo tras el crimen y pidió no convertir el dolor de la familia en una disputa partidaria.

PUBLICIDAD

“Qué falta de humanidad, qué bajeza”, expresó Fernández al responder a una pregunta sobre las críticas surgidas después del homicidio. La presidenta acusó a sus adversarios de actuar sin pruebas y afirmó que su administración mantiene la lucha contra el crimen organizado como prioridad.

“Piensen en los hijos, en la madre, en los hermanos. Costa Rica no está para divisiones”, agregó, antes de insistir en que la dignidad de la víctima debe respetarse independientemente de las opiniones que difundía públicamente.

La mandataria también aseguró que cada mañana revisa los reportes de criminalidad registrados durante la noche y madrugada, como parte del seguimiento que realiza a la situación de seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Una discusión que llegó a la Asamblea Legislativa

La confrontación se produjo después de que diputados del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional (PLN) cuestionaran el ambiente en el que se ejerce el periodismo en Costa Rica y criticaran las expresiones de hostilidad hacia comunicadores.

Durante el debate legislativo del martes, la diputada María Eugenia Román Mora, del Frente Amplio, responsabilizó políticamente al oficialismo por lo que considera un clima adverso para la prensa, mientras el liberacionista Víctor Hidalgo Solís advirtió sobre el riesgo de autocensura.

Los legisladores oficialistas rechazaron los señalamientos y defendieron las acciones gubernamentales contra el narcotráfico.

La discusión ocurre mientras organizaciones periodísticas reclaman que se investiguen todas las hipótesis, incluida una posible relación entre el crimen y las denuncias que Rodríguez realizaba.

PUBLICIDAD

Diputados del Frente Amplio y del PLN cuestionaron el ambiente para el ejercicio del periodismo en Costa Rica tras el asesinato del comunicador.

Gobierno anuncia apoyo a los investigadores

Camilo Rodríguez fue asesinado el lunes 16 de noviembre, cuando conducía un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Según los reportes preliminares, dos hombres que viajaban en motocicleta dispararon contra él.

Fernández indicó que ordenó a los cuerpos de seguridad ponerse a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía.

Durante la conferencia, el ministro de Seguridad aseguró que se activaron cierres de carretera y operativos en sectores cercanos después del ataque.

Ese mismo miércoles, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez anunció un equipo especializado, integrado por fiscales de crimen organizado, de la Fiscalía General y de Heredia, además de él mismo, para dirigir las diligencias.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el móvil del homicidio ni identificado públicamente a sus autores intelectuales.

El periodista Camilo Rodríguez Chaverri fue asesinado el 16 de noviembre de 2026, cuando circulaba en su vehículo por Santo Domingo de Heredia.

Presidenta pide coordinación entre poderes

Fernández adelantó que el viernes 20 de noviembre buscará plantear metas comunes contra la criminalidad en una reunión con las presidentas del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa, con respeto a las competencias institucionales.

“Yo les pido con respeto y con vehemencia, como la presidenta de la República, no se vale politiquear con la seguridad del pueblo de Costa Rica”, afirmó.

La mandataria concluyó defendiendo el trabajo de su Gobierno y reiteró que no permitirá que el homicidio se utilice, según su interpretación, para alimentar enfrentamientos políticos.

PUBLICIDAD

Entretanto, la investigación judicial continúa abierta y deberá establecer quiénes participaron en el asesinato y por qué fue cometido.