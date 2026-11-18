La broma del Dibu Martínez a Maxi López en medio del partido Argentina-Costa Rica

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La selección argentina cerró su año futbolístico con una goleada 7-0 ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el partido dejó un episodio insólito fuera del campo de juego: Emiliano “Dibu” Martínez le lanzó una chicana a Maxi López, que siguió el primer tiempo del amistoso desde atrás de uno de los arcos.

Al convertir Nicolás Paz el 3 a 0 parcial, el arquero se dio vuelta hacia el ex delantero y le soltó una frase que quedó registrada en video: “No la metías esa vos, esa no la metías”. López, que se encontraba en esa ubicación por su trabajo para Telefe, respondió con ironía: “Sí, olvidate”.

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El ex punta formado en River Plate decidió viralizar el cruce y subió las imágenes en su perfil de Instagram. Allí escribió: “Ya es la segunda vez que me desafiás en medio del partido”, y agregó el emoji riéndose. “¡7-0 amistoso contra Costa Rica y vivirlo tan cerca de la Selección sigue siendo un honor!“.

En la publicación agregó el video en el que el arquero le hace la broma y el ex Barcelona respondió mirando a cámara: “Ya es la segunda vez que el Dibu me pulentea así”, y agregó entre paréntesis: “Me busca siempre cuando hay un golazo”. El posteo cerró con una respuesta picante hacia el arquero: “Alguno metía, che, pero por favor”.

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La publicación se viralizó rápidamente entre los seguidores del ex jugador y reflejó el buen clima que rodeó a la Albiceleste en el último compromiso del año. No es la primera vez que el campeón del mundo se toma este tipo de licencias con un ex compañero de la Selección, según el propio López.

El segundo gol de Nico Paz que derivó en la broma del Dibu Martínez a Maxi López

La presencia de Maxi detrás del arco de Martínez tuvo una explicación concreta. El ex atacante se encuentra en una nueva etapa profesional vinculada al periodismo deportivo y empezó a aportar su mirada sobre la actualidad futbolística desde su experiencia como exjugador.

Esa noche en Córdoba, López siguió el partido desde una ubicación privilegiada para ver de cerca a la Selección, un lugar que terminó por convertirlo, además, en blanco de una de las bromas más comentadas de la jornada.

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En el plano estrictamente deportivo, la noche también tuvo un condimento especial para el guardameta marplatense. Ante el conjunto Tico, Martínez alcanzó las 47 vallas invictas con la selección argentina e igualó el récord que hasta entonces pertenecía en exclusiva a Sergio “Chiquito” Romero. El dato se confirmó tras una intervención del propio Martínez en el minuto 18, cuando evitó con un manotazo el gol de Josimar Méndez.

La goleada se completó con dobletes de Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono, además del tanto de Alexis Mac Allister. El resultado se ubicó entre los más abultados del año para el seleccionado nacional, junto al 7-0 ante Burkina Faso en octubre y el 5-0 frente a Zambia en marzo.

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Tras el amistoso en Córdoba, la selección argentina cerró su participación en la última fecha FIFA del año. El próximo compromiso del equipo de Scaloni será en marzo de 2027, cuando arranquen las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, certamen para el que Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados en su condición de sedes.