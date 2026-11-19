El festival ofrecerá más de 1.100 referencias y 120 opciones de vino por copa de diversas regiones. (Vino al Parque)

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Con diciembre a la vuelta de la esquina, los encuentros entre amigos y familiares comienzan a ganar espacio en la agenda de los bogotanos. La gastronomía, la música y los planes al aire libre se convierten en alternativas para compartir antes de finalizar el año.

En ese contexto, Vino al Parque regresa a la capital con una propuesta que combina estas experiencias alrededor de una copa, ‘el último gran brindis’.

El Parque Museo El Chicó recibirá del 27 al 29 de noviembre la novena edición del festival, que contará con más de 1.100 referencias de vino y 120 opciones por copa, entre variedades tintas, blancas, rosadas y espumantes de diferentes regiones y países.

Expertos del sector dirigirán más de 15 sesiones de catas para explorar variedades, estilos y cepas. (Vino al Parque)

El vino gana espacio en el mercado colombiano

El regreso del festival coincide con el movimiento de una categoría que ha ganado presencia en el consumo nacional. Las ventas minoristas de vino en Colombia alcanzaron los $2,629 billones en 2025, con un crecimiento del 8 % frente al año anterior, según cifras de Euromonitor International citadas por La República. En volumen, el aumento fue del 2 %.

Bogotá concentra una parte importante de ese mercado. De acuerdo con datos de Grupo Éxito publicados por el mismo medio, la capital representa el 45,7 % del mercado nacional de vinos. Este contexto permite dimensionar el interés por una bebida que también ha encontrado en los festivales y las experiencias gastronómicas espacios para acercarse a nuevos consumidores.

Más de 14 restaurantes y emprendimientos presentarán propuestas gastronómicas enfocadas en el maridaje. (Vino al Parque)

Catas, gastronomía y música durante tres días

El evento contará en esta edición con más de 15 Catas al Parque, encuentros dirigidos por expertos y conocedores que permitirán explorar las características de diferentes vinos, sus regiones, cepas y estilos. La programación está pensada tanto para quienes ya siguen de cerca la categoría como para quienes desean acercarse por primera vez a esta bebida.

La gastronomía tendrá su propio espacio con más de 14 propuestas de restaurantes y emprendimientos que ofrecerán preparaciones pensadas para acompañar las bebidas disponibles en el festival, en una apuesta por el maridaje como eje de la experiencia.

La agenda artística reunirá a más de 15 bandas locales y selecciones musicales entre las 11:00 am y las 09:00 pm. (Vino al Parque)

La música también tendrá protagonismo con más de 15 bandas locales, DJ sets e invitados especiales. Las presentaciones se realizarán entre las 11:00 am y las 09:00 pm, en una programación que busca reunir diferentes sonidos y públicos a lo largo de las tres jornadas.

De acuerdo con información proporcionada por la organización, la edición anterior agotó las entradas durante sus tres jornadas. Para este nuevo encuentro se anunció aforo limitado, una condición que anticipa un comportamiento similar de demanda.

El festival tendrá aforo limitado, permitirá el ingreso de mascotas y mantendrá restricción para menores de 18 años. (Vino al Parque)

Fechas, lugar y entradas para Vino al Parque 2026

La novena edición del festival se realizará del 27 al 29 de noviembre en el Parque Museo El Chicó, en Bogotá. El evento será exclusivo para mayores de 18 años y permitirá el ingreso de mascotas.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. Los interesados pueden consultar la programación y otros detalles en el sitio web oficial, y en las redes sociales del festival.