El recluso de apellido Acevedo, de 36 años, falleció a la 1:05 a. m. del jueves 19 de noviembre en el Hospital México, luego de permanecer internado por heridas graves. Crédito: Captura video Presidencia de la República

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El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica registró su primera muerte de un privado de libertad, luego de que un hombre de 36 años, identificado con el apellido Acevedo, falleciera este jueves 19 de noviembre de 2026 como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante una agresión presuntamente cometida por otros tres reclusos.

El fallecimiento ocurrió a la 1:05 a. m. en el Hospital México, donde permanecía internado desde el martes tras ser trasladado de emergencia desde la prisión de máxima seguridad, ubicada en San Rafael de Alajuela.

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Según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, el privado de libertad presentaba fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, lesiones que habían comprometido gravemente su estado de salud.

La muerte fue confirmada por las autoridades penitenciarias.

¿Cómo ocurrió la agresión dentro del CACCO?

Los hechos se remontan al martes 17 de noviembre, cuando aproximadamente a las 11:37 a. m. se registró un incidente violento en uno de los dormitorios del complejo penitenciario.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia, tres privados de libertad habrían atacado a Acevedo, provocándole lesiones de consideración.

La Policía Penitenciaria intervino después de detectar lo ocurrido y activó los protocolos de seguridad y atención médica.

Inicialmente, el hombre fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención por la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, los médicos determinaron su traslado al Hospital México, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

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El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) registró su primera muerte de un privado de libertad tras una agresión ocurrida dentro de sus instalaciones. Crédito: Presidencia de la República

Tres reclusos son investigados por la muerte

Mediante la revisión de las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron identificar a tres personas privadas de libertad que figuran como sospechosas de participar en la agresión.

Se trata de hombres identificados con los apellidos Méndez, Skinner y Casasola, quienes fueron separados del resto de la población penitenciaria y trasladados a celdas de aislamiento.

Uno de los aspectos que llama la atención es que Méndez también figura como sospechoso en la investigación por el asesinato de Geiner Zamora, quien se desempeñaba como subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles.

El caso quedó bajo investigación del OIJ y el Ministerio Público, que deberán determinar la participación de los sospechosos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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Ministro cuestionó visitas de autoridades al centro penitenciario

Antes de que se confirmara el fallecimiento, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, expresó su indignación por la agresión y defendió la necesidad de mantener controles estrictos dentro del CACCO.

“Me indigna, no solamente como ministro de Justicia y Paz, sino también como costarricense”, declaró el jerarca.

Aguilar también cuestionó las visitas realizadas recientemente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, al establecimiento penitenciario.

El ministro atribuyó a esas visitas lo que describió como un “envalentonamiento” de algunos privados de libertad.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar Vargas, defendió los controles penitenciarios después del ataque ocurrido en uno de los dormitorios de la prisión de máxima seguridad. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

Primera muerte en la nueva cárcel de máxima seguridad

El fallecimiento ocurre pocas semanas después del inicio de operaciones del CACCO, construido para concentrar a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad.

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El 26 de octubre, el Ministerio de Justicia trasladó a los primeros 123 internos, mientras que durante la primera semana de funcionamiento la cifra ya superaba los 600 reclusos.

La nueva instalación cuenta con sistemas de videovigilancia permanente y medidas reforzadas de control para evitar situaciones que comprometan la seguridad penitenciaria.

Sin embargo, la muerte de Acevedo plantea interrogantes sobre la convivencia y los mecanismos de prevención de agresiones dentro del establecimiento.

Por ahora, las autoridades judiciales deberán esclarecer cómo se produjo el ataque, determinar las responsabilidades individuales y establecer si existieron circunstancias que pudieron facilitarlo.

El caso representa el primer fallecimiento reportado dentro de la población trasladada al CACCO y uno de los incidentes de mayor gravedad desde el comienzo de sus operaciones

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