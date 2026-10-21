Google activó en los autos una versión de Gemini que usa tu Gmail y tus fotos

Personal Intelligence conecta servicios de Google para ofrecer respuestas basadas en información personal del usuario. (Google)

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Google empezó a distribuir una versión de su asistente Gemini en el auto que puede leer el Gmail, el calendario y las fotos del usuario para responder preguntas con información personal, sin que haga falta tocar el teléfono.

La función se llama Personal Intelligence y llega primero a Android Auto, la aplicación que proyecta el teléfono en la pantalla del vehículo. En los próximos meses se sumará a los autos que traen el sistema Google built-in instalado de fábrica.

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Con el permiso del usuario, Gemini conecta Gmail, Google Calendar, Google Photos, Google Maps, YouTube y el buscador de Google para combinar datos de varias fuentes y dar una sola respuesta.

Gemini podrá buscar en Gmail la puerta de embarque y el estado de un vuelo durante el trayecto al aeropuerto. (Google)

Google puso como ejemplo preguntarle a Gemini, camino al aeropuerto, por la puerta de embarque y el estado del vuelo: el asistente busca ambos datos en el correo sin que el conductor tenga que abrir la app de la aerolínea.

Otros ejemplos del comunicado incluyen pedirle un restaurante vegetariano en la ruta según gustos previos, pedirle que lleve al usuario a una cita médica sin decir la dirección, o pedirle que encuentre, a partir de una foto guardada, el lavadero de autos visitado la semana anterior.

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Gemini ya estaba en el auto desde el 2025

Google incorporó Gemini a Android Auto en reemplazo de Google Assistant el año pasado. Personal Intelligence ya existía en el teléfono desde enero y se había extendido a las cuentas gratuitas en marzo.

La nueva función llega primero a Android Auto y luego se extenderá a vehículos con Google built-in. (Google)

Android Auto es compatible con más de 250 millones de autos en el mundo, según datos que Google difundió en mayo. El sistema Google built-in, en cambio, viene instalado de fábrica en más de cien modelos de dieciséis marcas, entre ellas Ford, GM, Honda, Nissan, Volvo y Polestar.

Apagada por defecto y con límites de acceso

Personal Intelligence viene apagada por defecto. El usuario debe activarla desde la configuración de Gemini y puede elegir qué aplicaciones conectar o desconectarlas en cualquier momento, según detalló Google en su blog oficial.

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En los autos con Google built-in, el asistente solo entrega respuestas personalizadas cuando el teléfono del usuario está conectado al vehículo. Sin la función activada, Gemini sigue funcionando para navegación, música y llamadas, pero sin adaptar sus respuestas a cada persona.

Gemini podrá recomendar restaurantes en ruta a partir de preferencias previas del usuario. (Reuters)

TechCrunch señaló que ese nivel de cruce de datos personales, dentro de un vehículo, podría generar incomodidad en algunos usuarios. Google respondió que el control queda siempre del lado de quien maneja, con la posibilidad de apagar la función en cualquier momento.

El despliegue alcanza a cuentas personales de Google de usuarios mayores de 18 años en casi todo el mundo, aunque no está disponible en el Reino Unido, Suiza, Nigeria y los países del Espacio Económico Europeo. Tampoco funciona en cuentas de Workspace para empresas o instituciones educativas.

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La actualización llega en un momento en el que varios fabricantes de autos exploran asistentes de inteligencia artificial propios: Apple sumó a Siri funciones que también usan información personal del usuario dentro de CarPlay, su sistema para conectar el iPhone al auto. Google todavía no fijó una fecha exacta para completar el despliegue en los vehículos con Google built-in, más allá de hablar de “los próximos meses”.

Google indicó que los usuarios pueden elegir qué servicios vincular y desconectarlos en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones de Gemini en Android Auto

Gemini en Android Auto permite encadenar órdenes, corregir instrucciones y obtener respuestas adaptadas a cada situación sin apartar la vista de la carretera. Su integración con Google Maps habilita búsquedas complejas —“busca una cafetería bien valorada en mi ruta que esté abierta ahora”— y la selección de resultados por voz, mientras que la gestión de mensajes y llamadas entiende correcciones y dictados largos con mayor precisión que su antecesor, Google Assistant.

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La productividad al volante se extiende a Gmail, Calendar, Tasks y Keep: el conductor puede pedir la dirección de un hotel desde un correo, consultar eventos del calendario o crear recordatorias sin tocar el teléfono. Para la música, el sistema interpreta pedidos por estado de ánimo o duración del viaje. La función Gemini Live suma conversación continua, con memoria de temas previos, útil para preparar reuniones o entretener a los niños durante el trayecto.